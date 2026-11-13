У Boeing большие планы на небо США: новые заказы подняли ожидания от оборонного бизнеса

Boeing получила два крупных военных контракта: на 20 млрд долларов — на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для ВМС США и на 2,38 млрд долларов — на поставку ВВС США 22 истребителей F-15EX Eagle II.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг 27 октября на конференц-звонке с инвесторами сообщил, что благодаря этим заказам компания повысила прогноз роста выручки оборонного подразделения: вместо нескольких процентов теперь ожидается 5% и больше.

Главное изменение в стратегии Boeing — отказ от контрактов с фиксированной ценой, которые уже обернулись для компании многомиллиардными убытками, в частности по программе самолета-заправщика KC-46 Pegasus. По словам Ортберга, новые проекты оформлены на более подходящих условиях. Контракт на истребитель F-47, по которому ВВС выбрали Boeing в марте 2025 года, заключен по схеме "затраты плюс вознаграждение". Тип контракта по F/A-XX не раскрывается, но руководство называет его "подходящим".

За первые три квартала 2026 года выручка оборонного подразделения Boeing составила 23 млрд долларов, операционная прибыль — 710 млн долларов. Годом ранее показатели были ниже: 19,8 млрд долларов выручки и 379 млн долларов прибыли.

Кроме того, в этом году учебный самолет T-7 Red Hawk для ВВС и беспилотный заправщик MQ-25 Stingray для ВМС прошли контрольный рубеж C (Milestone C) и перешли к начальному мелкосерийному производству.