Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Всего 7 движений — и мышцы работают так, будто вы провели час с тренером

Алекс Лоренц составил тренировку с планкой, обратной планкой и подъёмом ног для всего тела

Домашние комплексы без дополнительного оборудования часто вызывают сомнения: можно ли действительно прокачаться без гантелей, штанги или тренажёров? Но опыт показывает, что при грамотной структуре нагрузки тело реагирует отлично. Один из таких примеров — программа от Алекса Лоренца, тренера и основателя ассоциации калистеники в Лейпциге.

Он составил тренировку так, чтобы за один круг гармонично задействовать основные группы мышц: руки и грудь, спину, пресс, ягодицы и ноги. При этом упражнения помогают развивать мобильность суставов, улучшать координацию и постепенно повышать общую выносливость.

Комплекс включает семь упражнений, каждое из которых выполняется в течение определённого времени. На видео, сопровождающем программу, показаны и облегчённые варианты движений, так что тренироваться смогут и новички.

Как построена тренировка

Выполняйте все упражнения подряд, без пауз между ними. Время указано для каждого движения. После завершения круга можно остановиться или отдохнуть минуту и пройти ещё 1-3 раунда.

  1. Отжимания — 30 секунд.

  2. Подъём ног и тяга руками лёжа на животе — 30 секунд.

  3. Прыжок из упора лёжа в глубокий присед — 60 секунд.

  4. Выход в обратную планку — 30 секунд.

  5. Планка с поднесением колена к локтю — 30 секунд.

  6. Выпады — 60 секунд.

  7. Повороты в боковую планку — 60 секунд.

Такой круг тренирует всё тело, но нагрузка не кажется чрезмерной: благодаря смене движений работают разные зоны, а пульс остаётся на высоком, но контролируемом уровне.

Советы шаг за шагом

  • Постелите коврик: так вам будет комфортнее выполнять упражнения на полу.

  • Используйте таймер на телефоне или фитнес-браслет, чтобы отслеживать интервалы.

  • Если вы только начинаете, выбирайте упрощённые варианты движений, которые показаны в видео.

  • Постепенно увеличивайте количество кругов, чтобы прогрессировать.

  • Добавьте бутылку воды рядом — важно восполнять жидкость в перерывах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пропускаете разминку → суставы остаются "холодными", растёт риск травмы → уделите 5 минут вращениям рук, приседаниям и лёгким наклонам.

  2. Считаете, что "чем быстрее, тем лучше" → техника ломается, а нагрузка смещается на связки → сосредоточьтесь на правильной форме, а не на скорости.

  3. Выполняете только один круг и надеетесь на результат → мышцы не получают достаточного стимула → увеличивайте объём до 2-3 кругов, чтобы почувствовать прогресс.

А что если…

  • Если у вас мало места, уберите прыжковые элементы и оставьте силовую часть — так тренировка станет тише и безопаснее для соседей.

  • Если вы занимаетесь на улице, можно использовать лавку или ступеньки для упрощённых отжиманий или выхода в обратную планку.

  • Если хотите повысить нагрузку, добавьте утяжелители на лодыжки или возьмите в руки бутылки с водой.

FAQ

Как часто можно выполнять этот комплекс?
2-3 раза в неделю, оставляя хотя бы один день на восстановление.

Подходит ли тренировка для новичков?
Да, потому что в программе есть облегчённые варианты движений.

Что лучше: считать повторы или работать по времени?
Для интервального формата удобнее фиксировать время. Так сохраняется ритм и не возникает соблазна "засчитать" неполные движения.

Можно ли совмещать с другими тренировками?
Да, это базовый функциональный комплекс, который хорошо впишется в план с кардио, йогой или силовыми занятиями.

Мифы и правда

  • Миф: без гантелей невозможно накачать мышцы.

  • Правда: упражнения с собственным весом отлично развивают силу и рельеф, особенно если работать в высоком темпе.

  • Миф: такие тренировки подходят только мужчинам.

  • Правда: программа универсальна и рассчитана на людей разного уровня подготовки, включая женщин.

  • Миф: короткие комплексы неэффективны.

  • Правда: при правильной интенсивности даже 15-20 минут дают заметную нагрузку на всё тело.

Интересные факты

  • Калистеника зародилась в Древней Греции: слово происходит от сочетания "красота" и "сила".

  • Многие современные звёзды кино и музыки тренируются в стиле bodyweight — это удобно в любых условиях.

  • В Лейпциге, откуда родом Алекс Лоренц, активно развивается уличная культура тренировок: там регулярно проводят фестивали калистеники.

Исторический контекст

  1. В XX веке армейские тренировки во многих странах строились на базовых упражнениях с собственным весом: подтягиваниях, отжиманиях, приседаниях.

  2. В 80-х популярность домашних комплексов выросла благодаря VHS-курсам аэробики и гимнастики.

  3. Сегодня калистеника снова в тренде — но уже в формате цифровых приложений, YouTube-каналов и онлайн-программ.

Комплекс Алекса Лоренца — простой и доступный способ укрепить тело, развить выносливость и почувствовать прилив энергии. Он не требует оборудования, подходит для разных уровней подготовки и легко встраивается в повседневный график.

