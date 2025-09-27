Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Эти пять движений заменяют час в спортзале — но есть важный подвох

Ученые: короткие функциональные тренировки улучшают сон и снижают стресс

Тренировка, которая состоит всего из пяти движений, способна заменить полноценное занятие в зале. В ней нет сложных снарядов или дорогого инвентаря — достаточно коврика и немного свободного места. При правильном подходе такой комплекс проработает не только пресс, но и ягодицы, спину, плечи и руки. Благодаря динамике и коротким паузам он работает ещё и как кардионагрузка, что делает его универсальным инструментом для поддержания формы.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки — подойдут вращения суставов, лёгкая растяжка или прыжки на месте. Это снизит риск травм.

  2. Установите таймер. Каждое движение длится 30 секунд, а отдых между ними — тоже 30 секунд. Первое и пятое упражнение выполняйте поочерёдно для каждой стороны.

  3. Следите за техникой. Если коврик скользит, используйте нескользящую подложку или носки с прорезиненной подошвой.

  4. Сделайте три круга, не увеличивайте объём сразу. Через несколько недель можно добавить четвёртый.

  5. В завершение сделайте заминку — дыхательные упражнения или лёгкий стретчинг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять движения на слишком мягком ковре или скользкой поверхности.

  • Последствие: повышенный риск падения и растяжения мышц.

  • Альтернатива: использовать спортивный коврик для йоги с антискользящим покрытием.

  • Ошибка: пренебрегать отдыхом между упражнениями.

  • Последствие: быстрое утомление, снижение качества движений.

  • Альтернатива: ставить таймер и соблюдать паузы в 30 секунд.

  • Ошибка: игнорировать боль в пояснице или коленях.

  • Последствие: травмы и вынужденный отказ от тренировок.

  • Альтернатива: уменьшить амплитуду, перейти на облегчённые варианты упражнений.

А что если…

У вас нет 20 минут на тренировку? Один круг займёт всего 6 минут, и даже он принесёт ощутимую пользу. Можно включить комплекс в утреннюю зарядку или выполнить его в обеденный перерыв. А при желании — растянуть удовольствие на полноценное занятие с 3-4 кругами.

FAQ

Как выбрать коврик для таких упражнений?
Лучше взять коврик толщиной 5-8 мм с антискользящей поверхностью. Йога-коврики подойдут идеально.

Сколько стоит минимальный набор для домашних тренировок?
Базовый комплект — коврик и таймер на телефоне. Это около 1500-3000 рублей.

Что лучше: делать один длинный подход или несколько коротких кругов?
Эффективнее круги: так проще сохранять технику и держать высокий уровень энергии.

Мифы и правда

  • Миф: тренировка без гантелей и штанги не даст результата.

  • Правда: упражнения с собственным весом отлично развивают силу и выносливость.

  • Миф: короткие тренировки неэффективны.

  • Правда: интервальная нагрузка за 15-20 минут может сжечь больше калорий, чем часовая прогулка.

  • Миф: обязательно нужно потеть, иначе тренировка бесполезна.

  • Правда: эффективность зависит от пульса и вовлечения мышц, а не только от потоотделения.

Сон и психология

Регулярные короткие тренировки положительно влияют на качество сна. Мышечная усталость помогает быстрее расслабиться, а эмоциональная разгрузка снижает уровень стресса. Главное — не заниматься прямо перед отходом ко сну, чтобы организм успел остыть.

Три интересных факта

  • Всего 15 минут функциональной тренировки могут разогнать обмен веществ на сутки.

  • Планка "звезда" развивает не только пресс, но и мелкие стабилизирующие мышцы, которые редко включаются в работу.

  • Даже один подход комплекса можно использовать как экспресс-заминку в офисе.

Исторический контекст

  1. Первые комплексы упражнений с собственным весом были популярны ещё в армии Древней Греции.

  2. В середине XX века подобные тренировки стали основой в подготовке космонавтов — без них невозможно было поддерживать форму в условиях невесомости.

  3. Сегодня многие фитнес-программы, включая приложения для смартфонов, используют тот же принцип: короткие серии упражнений без оборудования.

Выполняя комплекс регулярно, вы укрепите тело, улучшите выносливость и избавитесь от ощущения усталости после долгого сидения. Эта тренировка компактна, проста и подойдёт почти каждому, кто готов уделить себе чуть больше 15 минут в день.

