Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растяжка лежа на спине
Растяжка лежа на спине
© wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Три круга вместо спортзала: как программа Шварценеггера прокачивает все мышцы дома

Упражнения Арнольда Шварценеггера: три круга для проработки всех мышечных групп

Тренировки дома всё чаще становятся альтернативой спортзалу. Этот комплекс, составленный по мотивам программы Арнольда Шварценеггера, не требует оборудования и позволяет нагрузить все основные мышечные группы. За счёт чередования кругов упражнений тренировка развивает силу, выносливость и помогает держать тело в тонусе.

Как построена программа

Занятие делится на три круга. Каждый включает разные упражнения, которые выполняются по 30 секунд. После этого следует пауза до конца минуты. Длительность отдыха можно варьировать: новичкам подойдут более длинные паузы до 60 секунд, а опытные спортсмены могут сокращать их до 15 секунд.

После завершения первого круга делается перерыв, затем упражнения повторяются ещё 2-3 раза. Только после этого переходят к следующему блоку. Такой подход помогает равномерно проработать мышцы и удерживать высокий уровень нагрузки.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом тренировки сделайте разминку. Можно использовать прыжки на месте или лёгкую суставную гимнастику.

  2. В первом круге особое внимание уделите технике: в "медвежьей проходке" держите спину ровной, а в зашагиваниях следите за коленом.

  3. При отжиманиях чередуйте постановку рук — узко, стандартно, широко. Это позволяет нагрузить грудные мышцы и трицепсы под разными углами.

  4. Второй круг начинается с планки — важно напрячь пресс и ягодицы, не прогибаясь в пояснице.

  5. В приседаниях с выпрыгиванием старайтесь не делать пауз между фазами. Это упражнение развивает взрывную силу.

  6. "Тяга в супермене" тренирует мышцы спины — держите корпус оторванным от пола.

  7. В третьем круге главная нагрузка идёт на ноги и пресс. Сплит-приседания требуют концентрации: колено рабочей ноги не должно уходить внутрь.

Мифы и правда

  • Миф: для полноценной тренировки дома обязательно нужны гантели.
    Правда: упражнения с собственным весом, такие как выпады или обратные скручивания, развивают мышцы не хуже инвентаря.

  • Миф: планка бесполезна, если держать её меньше минуты.
    Правда: даже 30 секунд при правильной технике дают ощутимую нагрузку на пресс и спину.

  • Миф: ягодичный мостик подходит только женщинам.
    Правда: это упражнение укрепляет тазобедренные суставы и поясницу, что полезно и мужчинам.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Достаточно 3-4 раз в неделю. Тело должно успевать восстанавливаться.

Можно ли заменить зашагивания?
Да, если нет возвышения, выполните выпады вперёд или назад. Нагрузка будет близкой.

Что лучше: длинные или короткие паузы?
Новичкам подойдут более длинные, чтобы не сбивать дыхание. Опытные спортсмены получают пользу от сокращённых пауз — они повышают интенсивность.

Исторический контекст

Арнольд Шварценеггер в 70-80-х годах активно популяризировал тренировки с собственным весом. Такие упражнения входили в его программы подготовки к съёмкам фильмов. Позднее элементы этих комплексов стали использоваться в фитнесе, кроссфите и даже в школьных уроках физкультуры.

А что если…

Если заменить некоторые упражнения, можно разнообразить комплекс. Например, вместо "скалолаза" включить "берпи", а удержание приседа заменить статической планкой на локтях. Это позволит подстроить тренировку под свои цели — от сжигания калорий до укрепления выносливости.

Интересные факты

  1. В среднем за 30 минут такой тренировки можно сжечь до 300 калорий — столько же, сколько за лёгкий бег.

  2. Отжимания с разной постановкой рук активируют более 80 % мышечных волокон груди.

  3. Планка укрепляет не только пресс, но и глубокие мышцы спины, что помогает снизить риск болей в пояснице.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый комплекс упражнений для пресса разработал тренер Леандро Форнито вчера в 18:50

Динамический тренинг корпуса: пять движений, меняющих привычную нагрузку

Комплекс Леандро Форнито обещает нагрузку на все мышцы корпуса и превращает обычную тренировку пресса в динамичное испытание на ловкость.

Читать полностью » Техника Man makers и бёрпи для дома — рекомендации фитнес-тренеров вчера в 18:10

Один цикл — два движения: Man makers и бёрпи превращают дом в зал

20 минут, пара гантелей и немного воли — этого достаточно, чтобы нагрузить всё тело и проверить свою выносливость.

Читать полностью » Исследования: мужчины тратят 5–6 ккал в минуту, женщины — около 3,4 ккал на силовых упражнениях вчера в 17:50

Меньше перерывов — больше результата: как паузы решают судьбу калорий

Силовые тренировки расходуют калории не только во время упражнений, но и после них. Учёные подсчитали примерные значения и объяснили, от чего они зависят.

Читать полностью » Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают вчера в 17:10

Тихая причина срывов после первого занятия: когда тренер не слышит клиента

Конфликт целей клиента и тренера может превратить спорт в мучение. Почему это происходит и как найти свой путь в зале?

Читать полностью » Инструкторы по фитнесу уточнили, какой вес гирь безопасен для домашних занятий вчера в 16:50

Домашняя тренировка с гирями: нестабильный снаряд прокачивает координацию лучше фитнес-резинки

Домашняя тренировка с гирями займёт всего 20 минут, но позволит проработать все основные мышцы и развить выносливость.

Читать полностью » Физиотерапевты рассказали, как выполнить разминку за три минуты перед основной тренировкой вчера в 16:10

Три движения вместо длинной зарядки: как разбудить мышцы без растяжки

Три простых упражнения заменят долгую зарядку, разогреют мышцы и помогут чувствовать себя легче всего за несколько минут.

Читать полностью » Кардиологи подтвердили эффективность домашних упражнений по методу Табата вчера в 15:50

Долгие пробежки не заходят: интервальная схема на 10 минут спасает форму

Тренировка, которая займёт всего 10 минут, но заставит работать всё тело и подарит эффект долгого кардио. Удивительно, как быстро приходит результат.

Читать полностью » Учёные объяснили, как поза богини влияет на гибкость и баланс вчера в 15:10

Йога без прыжков: как один присед разгружает поясницу и колени

Поза богини в йоге укрепляет мышцы, развивает гибкость и баланс. Чем она полезна и как выполнять её правильно — советы и разоблачение мифов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Регистрация мотоцикла в России: сроки, документы и штрафы по данным ГИБДД
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках содержания карликовых кроликов в домашних условиях
Спорт и фитнес

Круговая тренировка с гантелями: программа на всё тело — рекомендации тренеров
Дом

В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью "умных" датчиков
Культура и шоу-бизнес

Третий сезон "Дома Дракона" и мини-сериал "Рыцарь Семи королевств" выйдут в 2026 году
Садоводство

Опасные соседи: лопух, жимолость и каштан – почему они не для вашего участка
Садоводство

В Туве садовые пруды начинают готовить к зиме при температуре воды +7 °C
Авто и мото

GM и Hyundai совместно разработают два новых пикапа и гибридные автомобили
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet