Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© Designed by Freepik by pikisuperstar is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Секретные упражнения на турнике: пресс работает там, где его не ждут

Упражнения на турнике и брусьях для тренировки пресса и хвата назвали врачи

На площадке с турниками и брусьями не нужно изобретать велосипед: классические подтягивания и отжимания формируют красивый верх тела и укрепляют мышцы. Но если хочется добавить динамики и разнообразить привычные занятия, есть несколько интересных упражнений, которые сделают тренировку более насыщенной. Они помогут нагрузить не только спину и руки, но и пресс, плечевой пояс и даже мышцы предплечий.

Как построить занятие

Эти движения можно выполнять как отдельным блоком после основной части тренировки, так и объединять в самостоятельный комплекс. Всё зависит от вашего уровня и задач. Количество повторений выбирайте сами — ориентируйтесь на свои ощущения и возможности.

Советы шаг за шагом

  1. Подтягивание и подведение коленей на брусьях. Совмещает нагрузку на спину и бицепс с активацией пресса и сгибателей бедра. Упражнение также отлично развивает силу хвата, а низкие брусья позволяют тренироваться даже там, где нет турника.

  2. Раскачка вперёд-назад в согнутом висе. Даёт нагрузку на плечи, руки и верх спины. Дополнительно работает пресс, но будьте внимательны: если есть проблемы с суставами, движение может перегрузить плечи.

  3. Косые скручивания в висе. Эффективное упражнение для косых мышц живота. Тело работает в статике, а ноги двигаются — нагрузка распределяется равномерно.

  4. Подтягивания "коммандо". Руки расположены разнохватом, и каждое подтягивание чередуется: голова проходит то справа, то слева от перекладины. Такой вариант усиливает включение корпуса и предплечий.

Мифы и правда

  • Миф: турник и брусья подходят только для новичков.
    Правда: с помощью вариаций упражнений можно прогрессировать годами, постоянно усложняя нагрузку.

  • Миф: такие тренировки не развивают пресс.
    Правда: многие движения напрямую включают мышцы живота, а удержание корпуса требует постоянного напряжения пресса.

  • Миф: нужен дорогой спортинвентарь.
    Правда: для большинства упражнений достаточно обычного турника и пары брусьев во дворе.

FAQ

Как выбрать подходящий турник для дома?
Если ставите в квартире, подойдёт настенный вариант. Для улицы лучше переносной или стационарный комплекс.

Сколько стоит домашний турник?
Простые модели начинаются от 2000-3000 рублей, но более функциональные конструкции могут стоить 7000-10000 рублей.

Что лучше: турник или брусья?
И то и другое важно. Турник развивает спину и руки, брусья дают нагрузку на грудные мышцы и трицепс. Вместе они составляют идеальную пару.

Исторический контекст

Турники и брусья начали массово устанавливать ещё в СССР — в школьных дворах и парках. Такие спортивные зоны были доступным способом популяризировать физкультуру. С тех пор многое изменилось, но традиция сохранилась: сегодня уличные комплексы стали частью движения "воркаут" и городской культуры фитнеса.

А что если…

Если добавить к упражнениям с собственным весом элементы функционального тренинга — например, прыжки через скакалку или работу с резинками-эспандерами, — тренировка станет ещё эффективнее. А использование перчаток или магнезии позволит дольше держать хват и избегать мозолей.

Занятия на турнике и брусьях — это не только классика вроде подтягиваний, но и масса вариаций, которые прокачивают тело комплексно. Разнообразие движений делает процесс увлекательным, а регулярность занятий — результативным.

В заключение — три факта:

  1. уличные тренировки повышают уровень витамина D благодаря солнцу;
  2. упражнения с собственным весом снижают риск травм по сравнению с тяжёлым железом;
  3. многие профессиональные спортсмены включают турник в программу даже на пике формы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вертикальная тяга на блоке: биомеханика упражнения и работа мышц спины сегодня в 2:16

Тяга за голову в тренажёре ломает шею и плечи — вот для кого это упражнение

Вертикальная тяга кажется простым упражнением, но малейшая ошибка превращает её в нагрузку на руки. Разбираем анатомию и технику движения.

Читать полностью » Тренеры уточнили, сколько калорий сжигает десятиминутная тренировка со скакалкой сегодня в 2:10

Девять минут, которые превращают прыжки в оружие чемпионов

Скакалка может заменить бег и стать основой динамичной тренировки. Узнайте, как превратить простые прыжки в эффективный комплекс.

Читать полностью » Врачи считают эффективным упражнение выпады для укрепления мышц без похода в зал сегодня в 1:50

Секрет домашних тренировок, о котором молчат фитнес-залы

Простая тренировка для дома без сложного оборудования: всего 8 упражнений, которые укрепят мышцы и придадут телу тонус.

Читать полностью » Учёные: до 60% усилия при отжиманиях приходится на работу трицепса сегодня в 1:26

Планка и отжимания оказались теснее связаны, чем мы думали

Отжимания активируют те же мышцы, что и жим лёжа. Узнайте, как техника и вариации делают это упражнение мощным инструментом для развития силы.

Читать полностью » Врачи объяснили, как выполнять четыре упражнения с гантелью для укрепления мышц сегодня в 1:10

Пять кругов по минуте меняют пульс и силу: как работает компактный комплекс с гантелью

Четыре упражнения, одна гантель и всего полчаса времени — попробуйте универсальный комплекс, который прокачает мышцы и разгонит пульс.

Читать полностью » Силовые тренировки связали с замедлением старения клеток — исследование Biology 2024 сегодня в 0:50

Силовые тренировки и клеточное время: что скрывают теломеры

Учёные предполагают, что силовые тренировки влияют на теломеры и могут замедлять старение. Но насколько справедлива эта гипотеза?

Читать полностью » Комплекс упражнений с собственным весом для развития координации и силы корпуса сегодня в 0:10

Думали, без железа не накачаться? Эта тренировка заставит мышцы гореть без единого тренажёра

Эффективный комплекс для развития силы и координации без инвентаря. Узнайте, как прокачать всё тело дома.

Читать полностью » Невролог Джеффри Дурмер: лёгкая тренировка после недосыпа помогает восстановить сон вчера в 23:45

Сон подвёл, а день только начался: какой спорт помогает перезапустить организм

Недосып не повод отменять спорт. Как выбрать правильную нагрузку, чтобы не навредить и быстрее восстановить силы?

Читать полностью »

Новости
Наука

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны
Дом

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Авто и мото

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Туризм

Национальные праздники США сопровождаются традиционными блюдами и напитками
Садоводство

Сентябрь — оптимальное время для посадки кустарников и весенних луковиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet