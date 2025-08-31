Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания плие
Приседания плие
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Секрет сильного тела: всё, что нужно — приседания и отжимания

Тренировка с собственным весом: эффективные варианты приседаний и отжиманий

Даже без спортзала и снарядов можно устроить себе полноценную тренировку: для этого достаточно веса собственного тела. Два базовых упражнения — приседания и отжимания — прорабатывают ключевые группы мышц и помогают развивать силу, выносливость и координацию. А их вариации делают нагрузку разнообразнее и эффективнее.

Как построена тренировка

Предложенный комплекс составлен по принципу круговой тренировки: упражнения выполняются одно за другим с минимальными паузами. Такой подход не только укрепляет мышцы, но и тренирует сердечно-сосудистую систему. Каждое движение длится одну минуту, затем даётся минута отдыха. После этого круг повторяется ещё раз. Перед началом важно уделить 3-5 минут лёгкой разминке — пройдитесь по комнате или просто маршируйте на месте.

Варианты приседаний

Классические приседания - стопы на ширине бёдер, корпус прямой. Садитесь до параллели с полом, толкайте себя вверх пятками.
Плие-приседания - стопы чуть шире плеч, носки разведены наружу. Такая позиция сильнее нагружает внутреннюю поверхность бёдер.
Прыжковые приседания - мощное движение вверх с отрывом от пола развивает силу ног и взрывную выносливость. Важно мягко приземляться.
Разножка (сплит-присед) - одна нога впереди, другая позади. Сгибайте обе, сохраняя корпус вертикальным. Работает особенно хорошо на ягодицы и квадрицепсы.
Приседания на одной ноге - вариант для продвинутых. Можно выполнять с опорой на стул или диван, чтобы облегчить движение.

Варианты отжиманий

Классические отжимания - ладони под плечами, тело в одной линии. Угол между локтями и корпусом — 45-60 градусов.
Отжимания "паука" - при опускании подтягивайте колено к локтю. Это дополнительно включает косые мышцы живота.
Т-отжимания - после подъёма разворачивайтесь в боковую планку с вытянутой рукой. Упражнение сочетает нагрузку на грудь, руки и корпус.
Отжимания с ногами на возвышении - чем выше платформа, тем сильнее включается верх груди и плечи.
Узкие отжимания - ладони ближе друг к другу, акцент смещается на трицепсы.

Практические советы

Чтобы тренировка прошла безопасно и продуктивно:

  1. Контролируйте технику. Колени при приседаниях не должны уходить вперёд за носки.

  2. Подстраивайте нагрузку под уровень подготовки. Новичкам проще начинать с упрощённых вариантов — отжиманий с колен или приседаний с опорой.

  3. Слушайте тело. Если почувствуете сильный дискомфорт в суставах, остановитесь и проверьте технику.

  4. Работайте в умеренном темпе. Лучше сделать меньше повторов, но качественно.

Даже без оборудования вы можете прокачать почти все мышцы: ноги, ягодицы, грудь, плечи и пресс. Комбинируя разные типы приседаний и отжиманий, получится создать полноценную программу, которая заменит занятие в спортзале. Главное — выполнять движения регулярно и следить за правильной техникой.

