Как быстро нарастить мышцы с помощью простых упражнений? Узнайте, что нужно делать

Семь упражнений с использованием веса собственного тела помогут вам развить все основные группы мышц — от ног и ягодиц до пресса, рук и плеч. Этот комплекс будет полезен как для новичков, так и для более опытных тренирующихся. Выполняйте указанные повторения и отдыхайте между подходами и упражнениями от 30 до 45 секунд. При необходимости можете увеличить или уменьшить время отдыха в зависимости от уровня подготовки.

1. Скольжение в "приседании заключённого" и выпрыгивания

Это упражнение эффективно прокачивает ягодицы и бедра, развивает гибкость и выносливость. Выполняйте три подхода по 12 повторений. Важно следить за правильной техникой выполнения — спина должна оставаться прямой, а колени не должны выходить за носки.

2. Скалолаз с подачей таза назад

"Скалолаз" — упражнение, которое помогает укрепить пресс и плечи. Делайте по 30 секунд в каждом подходе. На каждом четвертом повторении нужно подать таз назад, что позволяет активнее задействовать мышцы ягодиц и ног. Проводите три подхода по 30 секунд.

3. Подведение колена к локтю в позе краба

Это упражнение задействует мышцы пресса и плеч. Для каждого подхода сделайте два подъёма колена к локтю, а затем один подъём таза. Выполните 4 подхода по 8 повторений. Главное — не терять равновесие и следить за положением рук.

4. Прыжок в длину и бег назад

Прыжок в длину с последующим быстрым бегом назад помогает развивать силовую выносливость и координацию. Выполняйте три подхода по 8 повторений. Следите за тем, чтобы при приземлении колени не выходили за носки, а спина оставалась прямой.

5. Выпады в открытой стойке

Это классическое упражнение для проработки ног и ягодиц. Выполняйте по 8 повторений на каждую ногу в трех подходах. Важно следить за тем, чтобы колени не выходили за носки, а спина была прямой.

6. Из планки в позу дельфина и подведение колена

Изменение положения в планке активно работает с мышцами кора и плеч. В этом упражнении также задействованы мышцы ног и рук. Выполняйте три подхода по 8 повторений каждой связки.

7. Медвежья проходка вперёд и назад

Это упражнение развивает баланс и силу в теле. Оно укрепляет мышцы плеч, спины и ног. Выполняйте три подхода по 30 секунд, следя за техникой и не теряя контроль над движениями.

Советы шаг за шагом

Для достижения максимального результата важно следить за техникой выполнения каждого упражнения. Если вы не уверены в своих силах, начните с меньшего количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Включите это упражнение в свою тренировочную программу 2-3 раза в неделю, давая телу время на восстановление между тренировками.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: Неправильная техника в приседаниях.

Неправильная техника в приседаниях. Последствие: Повышенная нагрузка на колени и спину.

Повышенная нагрузка на колени и спину. Альтернатива: Начните с выполнения упражнений без прыжков и постепенно увеличивайте интенсивность.

Начните с выполнения упражнений без прыжков и постепенно увеличивайте интенсивность. Ошибка: Слишком быстрые или резкие движения.

Слишком быстрые или резкие движения. Последствие: Риск травм, особенно при выполнении динамичных упражнений.

Риск травм, особенно при выполнении динамичных упражнений. Альтернатива: Снижайте скорость выполнения, контролируя каждый этап упражнения.

А что если…

Если вы не можете выполнить упражнения на полную амплитуду, уменьшите повторения и постепенно увеличивайте их по мере улучшения физической подготовки. Также можно использовать поддержку, например, стойку или стул, для облегчения выполнения некоторых движений.

FAQ

Как часто нужно выполнять этот комплекс?

Лучше всего выполнять его 2-3 раза в неделю, чтобы дать мышцам время на восстановление. Можно ли использовать веса?

На начальных этапах тренировки используйте только вес собственного тела. Позже можно добавить гантели для увеличения нагрузки. Как избежать травм при выполнении упражнений?

Важно соблюдать правильную технику выполнения, не спешить и отдыхать между подходами.

Мифы и правда

Миф: Для того чтобы похудеть, нужно делать кардио-тренировки.

Правда: Силовые тренировки с собственным весом тоже способствуют сжиганию жира, особенно при высоком уровне интенсивности.

Силовые тренировки с собственным весом тоже способствуют сжиганию жира, особенно при высоком уровне интенсивности. Миф: Упражнения с собственным весом не дают значительных результатов.

Правда: Регулярные тренировки с собственным весом помогут развить выносливость и укрепить мышцы без необходимости в тренажёрах.

Интересные факты

Силовые тренировки с собственным весом могут быть такими же эффективными, как и с весами, если правильно выбрать интенсивность и технику.

Регулярные тренировки укрепляют не только мышцы, но и сердечно-сосудистую систему.

Занятия на улице с собственным весом могут улучшить настроение и повысить уровень витамина D.

Исторический контекст

Первые упражнения с собственным весом появились в военной подготовке. Это были базовые движения для подготовки солдат к физическим нагрузкам в условиях сражений и походов. Со временем такие тренировки стали популярными среди спортсменов и тренеров по фитнесу.