Группа мужчин отжимается
Группа мужчин отжимается
© wikimedia.org by PFC Charlie Chavez is licensed under Creative Commons CC0 License
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Отжимания, которые превращаются в замену спортзалу: секрет, о котором молчат тренеры

Роб Сулавер объяснил, как выполнять отжимания для роста мышц

Можно ли накачать мышцы, делая только отжимания? Вопрос, который кажется простым, на самом деле вызывает оживлённые споры даже среди тренеров с большим опытом. И хотя многие уверены, что без железа и специальных тренажёров прогресса не будет, практика и мнение специалистов говорят об обратном.

Польза отжиманий: больше, чем кажется

Отжимания — это не просто базовое упражнение для школьной зарядки. Оно сочетает в себе работу планки и жима лёжа, укрепляя грудь, плечи, руки и мышцы кора. Сертифицированный тренер Джоуи Турман отмечает:

"Правильно выполненные отжимания помогают развить контроль над телом, выносливость и силу, а также ускоряют сердечный ритм и усиливают расход жиров".

Работают сразу несколько групп мышц: грудные (большая грудная), плечевые (дельтовидные), бицепсы, трицепсы, мышцы спины и кора. По сути, это одно из самых функциональных упражнений, доступное каждому.

Можно ли нарастить массу?

Ответ — да. Турман подчёркивает, что мышцы можно развивать не только с помощью тяжёлых штанг, но и с использованием эспандеров, HIIT-тренировок или собственного веса. Главное — доводить мышцы до состояния технического отказа, когда больше ни одного повторения без потери техники сделать уже нельзя.

Тренер Роб Сулавер добавляет:

"Неважно, делаете вы 25 отжиманий или всего несколько — если последние повторы даются через усилие, создаются условия для роста".

Американский совет по упражнениям (ACE) уточняет: для гипертрофии оптимально выполнять 3-6 подходов по 6-12 повторов, отдыхая 30-90 секунд. Первые результаты можно заметить через 3-6 месяцев регулярных тренировок.

Почему одних отжиманий мало

Однако специалисты единодушны: ограничиваться только отжиманиями нельзя. Сулавер предупреждает:

"Всё, что только толкает, без работы на тягу, вредит плечам".

Чтобы сбалансировать нагрузку, стоит включать подтягивания, тягу в наклоне, жимы, а также приседания и выпады. Турман рекомендует упражнения на сведение лопаток — тяги, пулловеры и махи назад. Это помогает избежать сутулости и укрепить мышцы-антагонисты.

Со временем простые отжимания перестают быть вызовом. Тогда можно использовать жилет с утяжелением, опору для ног или нестабильные поверхности вроде медболов и BOSU.

Варианты отжиманий для прогресса

Чтобы тренировки не становились рутиной, попробуйте разные виды:

  • Узкие отжимания — сильнее включают грудные мышцы и трицепсы.
  • W-отжимания — акцент на мышцы спины под лопатками.
  • Отжимания с ногами на возвышении — повышают нагрузку на верх груди и плечи.
  • Отжимания от скамьи — удобный вариант для новичков или для проработки техники.

На заметку: нестандартные варианты не только разнообразят тренировку, но и включают мелкие стабилизирующие мышцы, что делает тело более функциональным.

Отжимания действительно могут стать базой для набора массы и силы, но только в том случае, если вы тренируетесь регулярно, доводите мышцы до отказа и постепенно усложняете нагрузку. При этом важно не забывать про упражнения на тягу и ноги, иначе прогресс будет однобоким.

