Пять движений, которые спасут ваши плечи от слабости и травм
Казалось бы, без тренажёров плечи не прокачаешь. Но правда в том, что собственный вес тела и минимальный инвентарь способны дать не меньший результат, если знать правильные упражнения. Более того, некоторые из них не уступают классическим жимам штанги или подъёмам гантелей в сторону.
Почему стоит попробовать
Если вы устали от бесконечных "планок с касанием плеч" и "пловцов", пришло время добавить в свою программу движения, которые не только включают дельтовидные мышцы, но и хорошо нагружают руки, корпус и даже спину. Нью-йоркский тренер Маттью Форцалья советует пять упражнений, которые можно выполнять дома. Всё, что вам понадобится — коврик, немного свободного пространства и длинная резиновая лента.
Упражнение 1. Стойка на руках у стены
Это не только проверка силы, но и тренировка баланса.
- Встаньте примерно в шаге от стены.
- Поставьте ладони чуть шире плеч, смотрите в точку между руками.
- Сделайте мах ногами и выйдите в стойку, упираясь пятками в стену.
- Зафиксируйте руки, напрягите пресс и ягодицы.
Совет от тренера: "Следите, чтобы ваши плечи, бёдра и щиколотки выстраивались в одну линию. Давите ладонями в пол, чтобы включить широчайшие мышцы и удерживать устойчивость".
Упражнение 2. Отжимания в стойке на руках
Более сложный вариант предыдущего.
- Выполните стойку на руках у стены.
- Медленно согните локти до прямого угла, касаясь головой пола.
- Вернитесь в исходное положение.
Это упражнение развивает силу плечевого пояса и требует хорошего контроля корпуса.
Упражнение 3. Отжимания "пики"
Ближайший аналог жима штанги сверху, только с собственным весом.
- Встаньте в высокую планку.
- Подойдите ногами ближе к рукам, поднимите таз вверх — получится поза, похожая на "собаку мордой вниз".
- Согните локти, направляя голову к полу.
- Выжмите себя обратно.
Форцалья отмечает: "Главное — переносить вес тела вперёд, чтобы нагрузка шла именно на плечи, а не на ноги".
Упражнение 4. Разводка с резиной
Универсальная работа для задних дельт и груди.
- Возьмите ленту двумя руками на ширине плеч.
- Напрягите пресс и разведите руки в стороны.
- Задержитесь на секунду и вернитесь обратно.
Упражнение 5. Жим резины вверх
Аналог классического жима стоя.
- Встаньте ногами на ленту и возьмите её концы.
- Поднимите руки к плечам, ладони смотрят вперёд.
- На выдохе выжмите резину вверх, задержитесь.
- Медленно опустите руки обратно.
Интересный факт
Согласно исследованиям Американского колледжа спортивной медицины, тренировки с эластичными лентами почти не уступают по эффективности работе с гантелями, если соблюдать технику и прогрессию нагрузки. Это делает их отличной заменой для домашних занятий.
Даже без штанги или гантелей вы можете прокачать плечи и при этом улучшить баланс, координацию и силу корпуса. Достаточно включить в программу эти пять движений, и скучные "планки" останутся в прошлом.
