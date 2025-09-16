Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Пять движений, один таймер: схема, которая сушит бёдра и разгоняет пульс за 20 минут

Комплекс приседаний и выпадов повышает выносливость и помогает сжечь калории — мнение экспертов

Тренировки без оборудования могут быть не менее эффективными, чем занятия в спортзале. Главное — правильно подобрать упражнения, которые задействуют сразу несколько мышечных групп, ускоряют сердечный ритм и помогают сжечь калории. Такой комплекс отлично подойдёт для домашних условий: он укрепляет ноги и ягодицы, повышает выносливость и не требует никаких дополнительных приспособлений.

Почему это работает

Бёдра и ягодицы — крупные мышцы, а значит, работа с ними требует значительных энергозатрат. Даже простые движения вроде приседаний или выпадов заметно ускоряют обмен веществ, что особенно ценно тем, кто хочет похудеть или улучшить рельеф. Важное преимущество этого комплекса в том, что каждое упражнение имеет динамичный характер: вы не просто удерживаете статическую позу, а постоянно двигаетесь.

Советы шаг за шагом

Для тренировки понадобится таймер. Вы выполняете упражнение 30 секунд, затем отдыхаете 10 секунд и переходите к следующему движению. Когда круг завершён, сделайте минутный перерыв и начинайте заново.

  1. Мини-приседания с наклоном и разворотом.
    Присядьте до уровня, когда бёдра параллельны полу, руки держите за головой. Сделайте небольшую амплитуду "вверх-вниз", затем разверните корпус и коснитесь рукой противоположной стопы. После — снова лёгкая пульсация и поворот в другую сторону.

  2. Двойные выпады с махом назад.
    Сначала выпад вперёд, дважды качнитесь внизу, затем выпрямитесь и выполните мах назад задней ногой. Важно контролировать спину, чтобы она оставалась прямой.

  3. Широкие приседания с выходом на носки.
    Поставьте ноги шире плеч, носки слегка разверните наружу. Присядьте до параллели, затем поднимитесь на носки, опустите пятки и полностью выпрямитесь.

  4. Боковые выпады с касанием пола.
    Уходите в сторону, наклоняйте корпус и касайтесь пола рукой. Чередуйте правую и левую стороны.

  5. Ягодичный мостик на одной ноге.
    Лягте на спину, согните одну ногу и поставьте на пятку, вторую выпрямите вверх. Поднимайте таз, напрягая ягодицы, и возвращайтесь в исходное положение. Через 30 секунд поменяйте ноги.

Новичкам достаточно 3 кругов, опытные спортсмены могут выполнить 5. Во втором и пятом упражнениях делайте интервал на каждую ногу отдельно.

Мифы и правда

  • Миф: без гантелей или штанги невозможно накачать ноги.

  • Правда: упражнения с собственным весом тоже дают результат, особенно если выполнять их в динамике и с правильной техникой.

  • Миф: кардио и силовая нагрузка несовместимы.

  • Правда: именно такой формат интервальной тренировки совмещает оба направления. Вы укрепляете мышцы и одновременно работаете на выносливость.

  • Миф: домашние тренировки не подходят для жиросжигания.

  • Правда: комплекс из приседаний, выпадов и мостиков разгоняет пульс не хуже, чем бег на дорожке.

FAQ

Как выбрать таймер для тренировок?
Подойдут любые приложения для интервальных тренировок: они позволяют задавать время работы и отдыха.

Что лучше: заниматься утром или вечером?
Здесь всё индивидуально. Утро подходит для зарядки энергией, вечер — для снятия стресса и расслабления.

Сколько времени займёт комплекс?
В зависимости от количества кругов тренировка длится от 15 до 30 минут.

Исторический контекст

Упражнения с собственным весом известны ещё с античных времён. Греческие атлеты практиковали приседания и выпады задолго до появления спортзалов. В восточных боевых искусствах похожие движения использовались для укрепления ног и улучшения устойчивости. В XX веке такие тренировки стали популярны в армии: солдаты отрабатывали их для повышения физической выносливости без доступа к оборудованию.

А что если…

Что будет, если заниматься всего раз в неделю? Результат будет, но минимальный. Для заметного эффекта выполняйте комплекс 3-4 раза. А если добавить к тренировкам правильное питание, богатое белком, витаминами и достаточным количеством воды, мышцы будут восстанавливаться быстрее.

Интересные факты

  1. При выполнении ягодичного мостика активируются не только ягодицы, но и мышцы задней поверхности бедра.

  2. Широкие приседания помогают укрепить внутреннюю часть бедра, которая редко задействуется в повседневной жизни.

  3. Даже 10 минут таких упражнений могут разогнать обмен веществ на несколько часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Круговая тренировка с гантелями: программа на всё тело — рекомендации тренеров сегодня в 1:10

Две гантели — всё тело: как 5 раундов заменяют полноценное занятие

Круговая тренировка с гантелями позволяет прокачать все мышцы за полчаса. Узнайте, как её выполнять, и какие мифы мешают добиться результата.

Читать полностью » Упражнения Арнольда Шварценеггера: три круга для проработки всех мышечных групп сегодня в 0:50

Три круга вместо спортзала: как программа Шварценеггера прокачивает все мышцы дома

Три круга, десятки движений и ни грамма лишнего оборудования — комплекс по мотивам Арнольда поможет прокачать всё тело прямо дома.

Читать полностью » Тренеры по кунг-фу считают позу всадника базовой для устойчивости и силы сегодня в 0:10

Поза всадника против штанги: почему статика меняет ноги без тренажёров

Стойка всадника кажется простой, но способна серьёзно прокачать тело и ум. Узнайте, как правильно её выполнять и зачем включать в тренировки.

Читать полностью » Софи Кумбс назвала упражнение с резинкой для функциональной силы корпуса и профилактики болей в спине вчера в 22:07

Пока одни тратят час на пресс, другие укрепляют корпус за пару минут: как фитнес меняет правила

Боковые наклоны в позиции Зерчера с эластичной лентой укрепят пресс и поясницу лучше, чем классические "мертвые жуки", и помогут держать осанку.

Читать полностью » Тренер Нэнси Игл предложила 10-минутный AMRAP-комплекс из шести упражнений для всего тела вчера в 22:08

Тренировка, пришедшая из армии: выдержите ли вы 10-минутный AMRAP

Шесть упражнений, никаких снарядов и всего 10 минут — энергичный AMRAP-комплекс, который укрепит мышцы и улучшит работу сердца.

Читать полностью » Тренер Луис Чендлер назвал пять упражнений для силы и подвижности тазобедренных суставов вчера в 21:45

15 минут дома — и тазобедренные суставы работают как часы

Пять простых движений помогут укрепить бёдра, снять скованность и улучшить подвижность — тренировка займёт меньше 20 минут.

Читать полностью » Лондонский тренер Алекс Маркс предложил 10-минутный комплекс упражнений для пресса и кора вчера в 20:34

Быстрая дорога к крепкому прессу: всего три упражнения без лишнего

Три упражнения, одно отягощение и 10 минут времени — быстрый абс-финишер, который укрепит пресс и завершит любую тренировку.

Читать полностью » Тренировка с собственным весом: какие мышцы развивают алмазные и индийские отжимания вчера в 19:50

Отжимания без железа, а результат как в зале: четыре вариации, которые меняют тело

Эти необычные виды отжиманий помогут прокачать грудные мышцы, трицепсы и плечи без спортзала и тренажёров, а эффект удивит даже опытных атлетов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Турник и брусья дома и на улице: программа для ног и пресса от тренеров по фитнесу
Красота и здоровье

Подолог Мануэль Видаль назвал ошибки маникюра, которые вредят ногтям и коже
Садоводство

Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет
Туризм

Хрупкие вещи требуют особого подхода при подготовке к авиапутешествиям
Авто и мото

Эксперт Ладушкин предупредил о штрафах от 5 до 15 тыс. рублей за езду с АТ-правами на механике
Еда

Ошибки при приготовлении запеканки и их последствия: советы кулинара
Питомцы

В Сарже-ле-Ман прошла 15-я выставка экзотических животных Ассоциации террариофилов Мэна
Еда

Морковный торт с творожным кремом содержит меньше сахара и подходит для диетического питания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet