Упражнения, которые за месяц меняют силу и скорость ног

Хочешь сделать ноги сильнее, быстрее и выносливее, но без тренажёров и сложных движений? Это возможно, если знать правильные упражнения. Более того, такие тренировки не только прокачивают силу, но и улучшают баланс, координацию и общую спортивную форму — полезно и для жизни, и для любых видов активности.

Почему это работает

Тренировка нижней части тела задействует самые крупные мышцы — квадрицепсы, ягодицы, заднюю поверхность бедра и икры. Регулярная работа с ними укрепляет мышцы кора, развивает взрывную силу и помогает быстрее бегать, выше прыгать и двигаться более ловко. Плиометрические упражнения — с быстрыми, мощными движениями — особенно эффективны: они увеличивают высоту вертикального прыжка, длину прыжка в длину и ускоряют реакцию.

В этой 20-минутной программе упражнения сгруппированы в суперсеты: вы выполняете два движения подряд, затем отдыхаете 60-90 секунд. Такой формат экономит время и держит мышцы в тонусе от начала до конца.

Суперсет 1

1. Squat Eagle — 5 подходов по 30 секунд. Полуприсед с пульсацией и поворотом бёдер то вправо, то влево. Отлично разогревает ноги и корпус.

2. Broad Jump — 5 подходов по 3 повторения. Прыжок вперёд с махом руками. Если сложно, замените на прыжки из приседа.

Суперсет 2

1. Single-Leg Hip Hinge — 5x5 на каждую ногу. Наклон на одной ноге с поднятием другой назад, руки за головой. Работают ягодицы и задняя поверхность бедра, развивается баланс.

2. Explosive Step-Up — 5x5 на каждую ногу. Из положения выпада — мощный подъём с прыжком и коленом к груди. Можно облегчить, убрав прыжок.

Суперсет 3

1. Single-Leg Squat Bound — 5x5. Прыжки в сторону с одной ноги на другую, развивают мощь и устойчивость.

2. Scissor Kick — 5x30 секунд. Лёжа на спине, чередуйте подъёмы прямых ног, не касаясь пола. Прекрасно укрепляет пресс и бёдра.

Интересный факт: исследования показывают, что включение плиометрических упражнений в тренировку повышает скорость спринта у любителей всего за 6-8 недель.

Такой комплекс подойдёт как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет стать сильнее в повседневной жизни. Главное — выполнять движения технично и давать мышцам время на восстановление.