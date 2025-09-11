Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Румынская тяга
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Как обычные прыжки и приседы превращаются в мощный кардио-арсенал

Тренер Тина Танг назвала лучшие упражнения для HIIT-тренировки дома

Высокоинтенсивные интервальные тренировки без оборудования — это отличный способ нагрузить тело и сердце даже в домашних условиях. Они помогают развивать выносливость, укреплять мышцы и быстрее сжигать калории по сравнению с классическим кардио. Такой формат сочетает короткие периоды работы на максимуме возможностей с непродолжительными фазами восстановления. Именно это делает занятия динамичными и эффективными.

"Домашняя HIIT-тренировка с собственным весом учит тело и сердце справляться с нагрузкой и восстанавливаться после интенсивного движения", — пояснила тренер Тина Танг.

По её словам, такие тренировки становятся прекрасной альтернативой длительным кардиосессиям: короткие подходы и активный отдых позволяют держать высокий темп, не перегружая организм.

Как построена тренировка

Занятие проводится в формате круговой схемы: упражнения выполняются подряд, с минимальными паузами. Используется соотношение нагрузки и отдыха 2:1 — 2 минуты умеренной работы сменяются одной минутой высокой интенсивности. После разминки выполняется весь комплекс, затем круг повторяется ещё дважды. Завершение — растяжка и лёгкая заминка.

Упражнения средней интенсивности

Ланч-присед-ланч

Комбинация выпадов и приседаний укрепляет ноги и ягодицы, развивает баланс. Важно следить, чтобы колени не выходили за линию носков. Движение выполняется в счёт "раз-два-три": выпад, присед, выпад.

Присед с уходом в планку и отжиманием

Упражнение объединяет присед, прыжок в планку и отжимание. Работают ноги, грудь, руки и мышцы кора. Новичкам можно облегчить задачу: шаг назад вместо прыжка или отжимания с колен.

Боковые выпады с "рубящим" движением

При шаге в сторону корпус наклоняется, руки уходят вниз к колену, что дополнительно включает косые мышцы живота. Такое сочетание развивает координацию и укрепляет корпус.

Румынская тяга на одной ноге

Односторонняя нагрузка помогает исправить дисбаланс силы и улучшить равновесие. Опорная нога слегка согнута, корпус наклоняется вперёд, вторая уходит назад. Спина остаётся прямой.

Трицепсовые отжимания из положения "стола"

Исходная поза напоминает обратную планку, только таз опущен ниже. Согнутые руки нагружают трицепсы, а удержание корпуса развивает мышцы живота и плеч.

Скручивания с подтягиванием коленей

Тело принимает позу "канонбола": ноги и руки одновременно поднимаются навстречу друг другу, затем распрямляются, не касаясь пола. Это движение отлично прорабатывает пресс.

Упражнения высокой интенсивности

Прыжки из узкого в широкий присед

Мощное упражнение для ног и ягодиц. Прыгать нужно мягко, приземляясь на полусогнутые колени, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Прыжки-скейтеры

Имитация движения конькобежца: прыжки в стороны с опорой на одну ногу. Они развивают выносливость, укрепляют бёдра и ягодицы, улучшают координацию.

Прыжки из планки в "пик"

Из позиции высокой планки выполняется быстрый прыжок ногами к рукам и обратно. Если это слишком сложно, можно заменить прыжок шагами. Упражнение поднимает пульс на максимум и завершает круг.

Почему HIIT работает

Главное преимущество интервальных тренировок — экономия времени. За 20-25 минут можно проработать всё тело, сжечь калории и укрепить сердце. Более того, метаболизм остаётся ускоренным ещё несколько часов после окончания занятия.

Дополнительный плюс — универсальность. Тренироваться можно где угодно: дома, в парке или в поездке. Всё, что потребуется, — немного места и настрой на работу.

