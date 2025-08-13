Burpee или squat thrust: одно движение, которое сломает вашу тренировку

Тренировки полны загадочных названий: clean and jerk, snatch, pistol squat… даже опытные спортсмены иногда путаются, что за чем стоит. Одно из частых недоразумений — путаница между squat thrust и burpee. На первый взгляд движения похожи, но на деле это разные упражнения с разным уровнем сложности и нагрузкой.

В чём разница

И squat thrust, и burpee начинаются одинаково: вы ставите руки на пол, прыжком уводите ноги назад в упор лёжа. Но дальше пути расходятся.

Burpee включает полный отжим от пола, возвращение ног к рукам и мощный прыжок вверх из приседа.

Squat thrust проще: без отжимания и без прыжка. Вы просто возвращаете ноги к рукам и встаёте, как из обычного приседа.

Именно поэтому squat thrust часто называют "облегчённой версией" burpee — нагрузка на силу и выносливость здесь заметно ниже.

Как выполнять squat thrust правильно

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки по бокам.

Опустите ладони на пол перед собой.

Прыжком уведите ноги назад в упор лёжа, удерживая корпус прямым.

Через секунду верните ноги к рукам.

Поднимитесь, как из приседа, упираясь стопами в пол.

Работают сразу несколько групп мышц:

Ноги: квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы.

Кор: пресс, косые, глубокие стабилизаторы.

Верх тела: грудь, плечи, трицепсы — поддерживают корпус в упоре.

Преимущества squat thrust

Не нужен инвентарь — можно тренироваться дома, на улице, в поездке.

Отлично готовит к burpee, помогая отточить технику и развить нужные мышцы.

Дает интенсивную нагрузку за короткое время — отличная альтернатива, если нет часа на тренировку.

Бросает вызов выносливости: сердце бьётся чаще, мышцы горят, а чувство выполненной работы остаётся надолго.

Burpee: сложнее, но эффективнее

Классический burpee включает:

Опускание в упор лёжа.

Полный отжим от пола.

Возврат в присед.

Прыжок вверх с махом руками.

В этом варианте нагрузка на верхнюю часть тела выше, а ноги работают взрывнее — особенно при прыжке. Burpee быстро повышает частоту пульса, развивает силу, координацию и общую выносливость.

Что выбрать

Если вы не делаете 10 качественных отжиманий подряд — начните с squat thrust.

При проблемах с коленями избегайте прыжков — burpee может усугубить дискомфорт.

Боль в запястьях — сигнал отказаться от обоих упражнений.

А ещё помните: любую программу можно адаптировать под себя, меняя сложность прямо во время тренировки. И пусть это будет не "или", а "и" — сочетайте оба варианта для разнообразия и прогресса.