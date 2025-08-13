Burpee или squat thrust: одно движение, которое сломает вашу тренировку
Тренировки полны загадочных названий: clean and jerk, snatch, pistol squat… даже опытные спортсмены иногда путаются, что за чем стоит. Одно из частых недоразумений — путаница между squat thrust и burpee. На первый взгляд движения похожи, но на деле это разные упражнения с разным уровнем сложности и нагрузкой.
В чём разница
И squat thrust, и burpee начинаются одинаково: вы ставите руки на пол, прыжком уводите ноги назад в упор лёжа. Но дальше пути расходятся.
- Burpee включает полный отжим от пола, возвращение ног к рукам и мощный прыжок вверх из приседа.
- Squat thrust проще: без отжимания и без прыжка. Вы просто возвращаете ноги к рукам и встаёте, как из обычного приседа.
- Именно поэтому squat thrust часто называют "облегчённой версией" burpee — нагрузка на силу и выносливость здесь заметно ниже.
Как выполнять squat thrust правильно
- Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки по бокам.
- Опустите ладони на пол перед собой.
- Прыжком уведите ноги назад в упор лёжа, удерживая корпус прямым.
- Через секунду верните ноги к рукам.
- Поднимитесь, как из приседа, упираясь стопами в пол.
Работают сразу несколько групп мышц:
Ноги: квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы.
Кор: пресс, косые, глубокие стабилизаторы.
Верх тела: грудь, плечи, трицепсы — поддерживают корпус в упоре.
Преимущества squat thrust
- Не нужен инвентарь — можно тренироваться дома, на улице, в поездке.
- Отлично готовит к burpee, помогая отточить технику и развить нужные мышцы.
- Дает интенсивную нагрузку за короткое время — отличная альтернатива, если нет часа на тренировку.
- Бросает вызов выносливости: сердце бьётся чаще, мышцы горят, а чувство выполненной работы остаётся надолго.
Burpee: сложнее, но эффективнее
Классический burpee включает:
- Опускание в упор лёжа.
- Полный отжим от пола.
- Возврат в присед.
- Прыжок вверх с махом руками.
В этом варианте нагрузка на верхнюю часть тела выше, а ноги работают взрывнее — особенно при прыжке. Burpee быстро повышает частоту пульса, развивает силу, координацию и общую выносливость.
Что выбрать
- Если вы не делаете 10 качественных отжиманий подряд — начните с squat thrust.
- При проблемах с коленями избегайте прыжков — burpee может усугубить дискомфорт.
- Боль в запястьях — сигнал отказаться от обоих упражнений.
А ещё помните: любую программу можно адаптировать под себя, меняя сложность прямо во время тренировки. И пусть это будет не "или", а "и" — сочетайте оба варианта для разнообразия и прогресса.
