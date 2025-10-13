Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скручивания
Скручивания
© flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Один комплекс — как неделя в спортзале: секрет круговой схемы без инвентаря

Инструкторы рассказали, как круговая тренировка без инвентаря укрепляет всё тело

Если у вас нет спортзала под рукой, а тело просит нагрузки — этот комплекс заменит полноценную тренировку. Он сочетает динамику и статику, заставляя мышцы работать на износ, но без вреда для суставов. За двадцать минут вы проработаете всё тело и сожжёте больше калорий, чем за час на беговой дорожке.

Динамика и статика: как работает система

Каждая пара упражнений построена по принципу "движение — удержание". Сначала вы выполняете активную часть 40 секунд, затем фиксируете положение на 20 секунд. Такая схема одновременно развивает силу, выносливость и контроль над телом. Пульс не падает, но мышцы успевают восстановиться ровно настолько, чтобы выдержать новый раунд.

Комплекс состоит из пяти пар:

  • прыжки со скрещиванием ног и приседом + удержание приседа;

  • индийские отжимания + статичный "супермен";

  • подъём таза на одной ноге + удержание ягодичного мостика;

  • скручивания с поднятыми ногами + медленный подъём корпуса;

  • отдых между кругами — ровно одна минута.

Выполните пять кругов без перерыва между упражнениями. Они подобраны так, чтобы разные группы мышц успевали сменять друг друга: ноги отдыхают, пока работает верх, и наоборот.

Советы шаг за шагом

  1. Прыжки со скрещиванием ног и приседом. Двигайтесь в быстром темпе, но не жертвуйте техникой. Приседайте до параллели или чуть ниже, не отрывая пятки от пола. Руки можно держать перед собой.

  2. Удержание приседа. Замрите в нижней точке, спина прямая, взгляд вперёд. Не сутультесь — так вы включите ягодицы и квадрицепсы по максимуму.

  3. Индийские отжимания. Представьте, что ныряете под невидимую перекладину и выныриваете за ней. Двигайтесь плавно. Если тяжело, делайте классические отжимания или с колен.

  4. "Супермен". Лягте на живот, вытяните руки и ноги. Поднимайте их одновременно и держите 20 секунд, напрягая ягодицы.

  5. Подъём таза на одной ноге. Лягте на спину, согните одну ногу, вторую вытяните вверх. Поднимайте таз, концентрируясь на сокращении ягодиц. Через 20 секунд смените ногу.

  6. Ягодичный мостик. Разведите колени, поднимите таз максимально высоко и удерживайте. Сжимайте мышцы ягодиц, не опускайте таз до сигнала.

  7. Скручивания с поднятыми ногами. Если не хватает растяжки, согните колени. Отрывайте плечи от пола, не тяните руками шею.

  8. Медленный подъём корпуса. Поднимайтесь как можно медленнее, держите пресс в напряжении. За 20 секунд должно получиться одно идеальное повторение.

Скачайте табата-таймер со звуковыми сигналами или воспользуйтесь бесплатными приложениями вроде Interval Timer или Tabata Stopwatch Pro. Они помогут не сбиться с ритма.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком быстрый темп без контроля техники.

  • Последствие: перегрузка суставов и потеря эффективности.

  • Альтернатива: следите за положением коленей и спины, уменьшите скорость, но делайте полную амплитуду.

  • Ошибка: провисание поясницы при отжиманиях и "супермене".

  • Последствие: боль в пояснице и травмы.

  • Альтернатива: укрепляйте корпус — выполняйте планку 30 секунд в начале тренировки.

  • Ошибка: отдых между упражнениями.

  • Последствие: пульс падает, эффект круговой тренировки теряется.

  • Альтернатива: вместо отдыха делайте лёгкую ходьбу на месте, сохраняя дыхание и ритм.

  • Ошибка: поднимание корпуса рывком при скручиваниях.

  • Последствие: перенапряжение шеи.

  • Альтернатива: держите подбородок отведённым от груди, взгляд направлен вверх.

А что если нет сил на пять кругов?

Не стоит сдаваться после второго раунда. Организм быстро адаптируется к нагрузке. Если пока тяжело, выполните три круга, а через неделю добавляйте по одному. Уже через пару занятий вы заметите, как мышцы становятся плотнее, дыхание ровнее, а движения — увереннее.

Плюсы и минусы круговой схемы

Плюсы:

  • не требуется оборудование — достаточно коврика;

  • тренировка подходит для дома и улицы;

  • одновременно развивает силу, гибкость и выносливость;

  • ускоряет обмен веществ и помогает сжечь жир.

Минусы:

  • требует концентрации и контроля дыхания;

  • возможна усталость после первых дней;

  • людям с проблемами суставов лучше начать с облегчённой версии.

Регулярное выполнение комплекса улучшает осанку, повышает тонус и возвращает ощущение энергии даже после рабочего дня. Главное — не бросать после первой недели.

FAQ

Как часто выполнять эту тренировку?
Оптимально — трижды в неделю. При желании можно добавить лёгкую растяжку или прогулку в дни отдыха.

Сколько длится одно занятие?
С учётом разминки и короткого отдыха между кругами — около 25 минут. Это идеальное решение для тех, кто хочет тренироваться дома без тренажёров.

Что понадобится для выполнения комплекса?
Нужен лишь коврик и таймер. Если хотите усложнить задачу — используйте утяжелители на щиколотки или фитнес-резинку.

Можно ли выполнять на голодный желудок?
Да, если тренировка проходит утром. Главное — выпить воды и не переедать после.

Как понять, что техника правильная?
Перед зеркалом проверьте: спина ровная, колени не выходят за носки, дыхание спокойное. При необходимости снимите себя на видео.

Мифы и правда

  • Миф: без инвентаря невозможно развить мышцы.

  • Правда: собственный вес — мощный инструмент. При правильной технике эффект не уступает гантелям.

  • Миф: круговые тренировки подходят только новичкам.

  • Правда: профессионалы используют их для поддержания формы и ускорения восстановления.

  • Миф: жжение в мышцах — это вред.

  • Правда: жжение — признак активной работы волокон. Оно исчезает через несколько минут после отдыха.

Три интересных факта

  • За одну 25-минутную круговую тренировку можно потратить до 400 ккал, что эквивалентно часовой пробежке.

  • Удержание позы в статике активирует глубокие мышцы, которые редко работают при обычных упражнениях.

  • Даже без утяжелителей такие тренировки увеличивают силу на 20-25 % за месяц регулярных занятий.

Тренировка, построенная на чередовании движения и статики, не только укрепляет тело, но и дисциплинирует ум. Вы научитесь выдерживать дискомфорт, управлять дыханием и ощущениями. С каждой неделей мышцы становятся сильнее, а усталость — короче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивный врач: укрепление мышц живота улучшает осанку и метаболизм сегодня в 1:15
Пресс не ради кубиков: зачем на самом деле нужно качать живот

Сильный пресс — не просто кубики на животе. Разбираемся, как тренировать мышцы корпуса правильно, чтобы укрепить тело и улучшить осанку.

Читать полностью » Всего пять минут активности в день помогают снизить тревожность — исследование нейрофизиологов сегодня в 1:10
Грусть не любит ритма: простая разминка, которая возвращает вкус к жизни

Иногда кажется, что сил нет даже на улыбку. Разбираемся, как четыре простых упражнения под музыку способны вернуть бодрость и радость движения.

Читать полностью » Врачи объяснили, как умеренные тренировки повышают устойчивость к вирусам сегодня в 0:50
Пандемия закончилась, а урок остался: кто двигается — тот болеет реже

Во время пандемии спорт становится не роскошью, а способом защиты. Разбираемся, как тренировки помогают укрепить иммунитет и не навредить организму.

Читать полностью » Мини-тренировка без перерывов помогает восстановить тонус и запустить метаболизм — данные физиологов сегодня в 0:10
Лень не оправдание: мини-тренировка, которая возвращает энергию и уверенность

Когда тело теряет тонус, оно подаёт сигналы усталости и вялости. Разбираемся, как всего четыре упражнения вернут энергию и улучшат самочувствие.

Читать полностью » Самбист Елисеев показал, как тренировать руки с бутылками воды и полотенцем вчера в 23:27
Гантелей нет, а руки растут: как бутылки и полотенца делают своё чёрное дело

Не нужны гантели и тренажёры, чтобы накачать руки. Чемпион мира по самбо рассказал, как сделать это с помощью бутылок, песка и обычного полотенца.

Читать полностью » Врач-ортодонт Буторина объяснила, почему после удара по лицу нужно идти к стоматологу вчера в 22:26
Зубы на месте, но что-то не так? Удар по лицу может запустить "бомбу замедленного действия"

Удар мячом по лицу может показаться пустяком, но стоматологи предупреждают: даже мелкая травма грозит скрытыми повреждениями.

Читать полностью » Врач Крашкина объяснила, почему осенью снижается желание заниматься спортом вчера в 21:17
Холод не оправдание: как тренировки на грани комфорта становятся самыми эффективными

Холод и дождь — не повод бросать спорт. Врач-психотерапевт объяснила, как перестроить тренировки и сохранить энергию, когда осень тянет в плед.

Читать полностью » Комплекс офисных упражнений Дениса Рябкова поможет снять усталость вчера в 20:27
Коллеги смотрят странно, а вы чувствуете прилив сил: офисный фитнес, о котором никто не говорит вслух

Пять простых упражнений помогут разогнать кровь и вернуть бодрость, не покидая рабочего кресла. Даже две бутылки воды станут вашим новым спортивным инвентарём.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Инструкторы назвали эффективный комплекс упражнений для круговой тренировки дома
Технологии
В США Samsung признали виновной в нарушении четырёх патентов на технологии 4G и 5G
Авто и мото
В Московской области нейросеть помогает регулировать пассажиропотоки на транспорте
Наука
Физиолог Д’Агостино: жевательная мышца развивает давление до 80 кг на квадратный сантиметр
Питомцы
Грумеры: при тёмных когтях безопаснее делать микроподрезку и ориентироваться на влажную точку пульпы
Культура и шоу-бизнес
ВЦИОМ: москвичи посещают театры в среднем 4,6 раза в год
Спорт и фитнес
Эксперт по фитнесу уточнил, какие ошибки делают упражнения на бицепс опасными
Авто и мото
Эксперты предупредили, чем опасна мойка автомобиля при −10 градусах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet