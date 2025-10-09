Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка делает берпи дома
девушка делает берпи дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Одно занятие — два эффекта: как совмещённые тренировки меняют тело

Комплекс упражнений для кардио и силы: как тренироваться с собственным весом дома

Тренировка, совмещающая кардио и силовую нагрузку, идеально подходит тем, кто хочет одновременно улучшить выносливость, сжечь калории и подтянуть тело. Всё, что нужно — немного пространства, коврик и таймер. Упражнения выполняются с весом собственного тела, поэтому тренировка доступна практически каждому. Она задействует все крупные группы мышц и заставляет сердце биться чаще, чем при обычной пробежке.

Если у вас есть проблемы с сердцем, суставами или значительный лишний вес, перед началом комплекса стоит проконсультироваться с врачом. Остальным — можно смело пробовать, адаптируя темп под себя.

Что представляет собой тренировка

Этот комплекс сочетает динамичные движения, развивающие координацию, с упражнениями, направленными на укрепление мышц. Тренировка состоит из пяти упражнений, каждое из которых выполняется по 40 секунд. После каждого движения нужно отдохнуть 20 секунд, чтобы восстановить дыхание.

  • Бёрпи с прыжками "колени к груди" — мощное кардио, включающее почти все мышцы тела.

  • Бег с высоким подниманием бедра из стороны в сторону — активизирует бедра и пресс, усиливая сердечный ритм.

  • Отжимания с разворотом и касанием стопы — укрепляют плечевой пояс и мышцы кора.

  • Приседания с разворотом на 180° — тренируют ягодицы, ноги и улучшают координацию.

  • Отжимания с подведением колена к локтю в боковой планке — развивают косые мышцы живота и стабилизаторы корпуса.

Если вы не можете удерживать заданный темп в течение 40 секунд, сократите время до 30 секунд, а оставшиеся 30 — используйте для отдыха. После завершения круга делайте минутную паузу и повторяйте комплекс 3-5 раз.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разомнитесь. Несколько наклонов, вращений плечами и лёгких приседаний помогут подготовить суставы.

  2. Установите таймер. Воспользуйтесь фитнес-браслетом, мобильным приложением или обычными часами с секундомером.

  3. Следите за техникой. Поясница должна оставаться нейтральной, корпус — стабильным.

  4. Работайте в своём темпе. Лучше выполнять меньше повторений, но качественно, чем пытаться угнаться за временем.

  5. После тренировки сделайте растяжку — она снизит риск крепатуры и поможет восстановлению.

Для большего эффекта можно использовать коврик для йоги, противоскользящие кроссовки и фитнес-ленты для разнообразия нагрузки.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: неправильная техника бёрпи, при которой спина проваливается.

  • Последствие: боль в пояснице и травмы.

  • Альтернатива: выполняйте упрощённый вариант без прыжка.

  • Ошибка: слишком короткий отдых между кругами.

  • Последствие: перегрузка сердечно-сосудистой системы.

  • Альтернатива: удлините паузу до 90 секунд или уменьшите количество повторов.

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение приседаний с разворотом.

  • Последствие: потеря равновесия и риск растяжения связок.

  • Альтернатива: уменьшите амплитуду разворота и контролируйте движение.

А что если…

  • не хватает сил выполнить все пять упражнений? Можно разделить их на две мини-тренировки и чередовать по дням. Это позволит телу адаптироваться к нагрузке и не перегружать мышцы.
  • нет места для прыжков? Замените их шагами на месте с высоким подниманием коленей. Эффект для кардио останется, а шум уменьшится.
  • вы хотите добавить инвентарь? Используйте утяжелители на лодыжках или гантели по 1-2 кг, чтобы усилить работу рук и ног.

Мифы и правда

  • Миф: кардио нельзя совмещать с силовыми упражнениями.

  • Правда: можно, и именно такие тренировки дают комплексный эффект, развивая и выносливость, и силу.

  • Миф: отжимания делают руки слишком массивными.

  • Правда: при собственном весе мышцы становятся более рельефными, а не громоздкими.

  • Миф: тренировки без оборудования неэффективны.

  • Правда: упражнения с собственным весом активируют глубокие мышцы, укрепляют суставы и повышают общую физическую форму.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Достаточно 3 раз в неделю, чтобы почувствовать прогресс. Новичкам стоит начинать с 2 раз, постепенно увеличивая частоту.

Можно ли делать утром натощак?
Да, если вы чувствуете себя бодро и не испытываете слабости. Но при малейшем головокружении лучше предварительно перекусить.

Сколько калорий сжигается за тренировку?
В среднем — от 300 до 450 ккал за 30 минут в зависимости от вашего веса и интенсивности.

Что лучше — кардио с весами или без?
Тренировки с весом собственного тела подходят для большинства и не требуют дополнительного оборудования. Использование отягощений усиливает нагрузку, но увеличивает риск ошибок в технике.

Интересные факты

  • Кардиотренировки с собственным весом повышают чувствительность организма к инсулину, что помогает контролировать уровень сахара.

  • В исследовании Гарвардской школы общественного здоровья выяснили, что короткие интенсивные сессии дают тот же эффект для сердца, что и 45-минутный бег.

  • При регулярных занятиях повышается уровень эндорфинов, что улучшает настроение и качество сна.

Исторический контекст

Идея совмещать силовые и кардио нагрузки появилась ещё в 1960-х годах, когда в армии США начали внедрять программы функциональной подготовки. Позднее этот подход лег в основу современных форматов вроде HIIT и табаты, где за короткое время достигается максимальный результат.

Такая тренировка даёт всё: ускоряет обмен веществ, укрепляет тело и помогает избавиться от стресса. Главное — не гнаться за скоростью, а держать устойчивый темп и помнить, что прогресс приходит с регулярностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подтягивания: виды и преимущества для укрепления верхней части тела сегодня в 6:10
Вы ошибаетесь, если думаете, что подтягивания сложны: вот что скрывает это упражнение

Подтягивания — ключевое упражнение для укрепления верхней части тела. Разберём, как их выполнять правильно и с какими вариантами стоит начинать.

Читать полностью » Программа Кайзы Керанен сочетает йогу, силовые упражнения и функциональные движения сегодня в 2:50
Кажется лёгкой — а потом чувствуешь мышцы, о которых не знал: новый тренд в тренировках

Комплекс Кайзы Керанен сочетает йогу, функциональные движения и растяжку. Разбираемся, как за 15 минут прокачать гибкость и силу без оборудования.

Читать полностью » Тренер Бубнис заявил, что регулярные упражнения на кор укрепляют позвоночник сегодня в 2:14
Не пресс решает, а мышцы кора: ошибка, из-за которой страдает спина

Укреплённый кор не только делает фигуру подтянутой, но и защищает позвоночник от перегрузок. Узнайте, какие упражнения помогут стать сильнее уже через пару недель.

Читать полностью » Как выполнять приседания на одной ноге без боли и перегрузки — советы специалистов сегодня в 2:10
Баланс, боль и восторг: упражнение, которое заставляет тело слушаться с полуслова

Приседания на одной ноге выглядят эффектно, но требуют силы и гибкости. Разбираемся, как безопасно научиться делать "пистолетики" и избежать ошибок.

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют мышцы ног и спины сегодня в 1:50
Король всех тренировок: одно движение, что формирует силу и характер

Приседания со штангой считаются главным упражнением для силы и выносливости. Разбираемся, как их выполнять, чтобы мышцы росли, а суставы были в безопасности.

Читать полностью » Физиотерапевт Леттенбергер: силовые тренировки помогают сохранить плотность костей сегодня в 1:17
Молодость не в кремах — она в железе, которое вы поднимаете

Учёные доказали: тренировки с весом не просто укрепляют мышцы, но и продлевают жизнь. Почему поднятие тяжестей помогает телу оставаться молодым — рассказываем подробно.

Читать полностью » Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал домашний комплекс упражнений у дивана сегодня в 1:10
Диван превращается в тренажёр: 6 упражнений, которые сжигают жир быстрее бега

Иногда нет желания идти в спортзал, но хочется нагрузки. Разбираемся, как провести полноценную интервальную тренировку у дивана без оборудования.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок сегодня в 0:50
Это упражнение заменяет тренажёрный зал: мышцы горят, суставы благодарят

Выпады кажутся простыми, но требуют точности. Разбираемся, как выполнять их без вреда для коленей и извлечь максимум пользы для тела.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные маффины с сыром сохраняют сочность при выпекании
Садоводство
Жимолость, лимонник и актинидия станут украшением сада и источником витаминов
Еда
Салат с курицей и маслинами получается сытным и ароматным
Спорт и фитнес
Упражнения для всех групп мышц: 5 движений для тренировки всего тела
Туризм
Что посмотреть в Мурманске: музеи, памятники и уникальные природные явления Заполярья
Культура и шоу-бизнес
Историк Роберт Лейси: принц Уильям воспринимает Гарри как часть прошлого
Наука
Чёрные дыры впервые показали эксцентричную орбиту при столкновении — отметила Изобель Ромеро-Шоу
Технологии
Международный институт IEEE утвердил основу регулирования гуманоидной робототехники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet