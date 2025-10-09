Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отжимания
отжимания
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Кардио без скуки и тренажёров: простые упражнения, от которых пот течёт рекой

Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом

Кардиотренировки часто ассоциируются с бегом, велотренажёром или скучными марш-бросками на месте. Но если такие занятия кажутся однообразными, это не повод отказываться от кардио. Есть десятки движений, которые позволяют держать сердце в тонусе, улучшать выносливость и сжигать калории без беговых дорожек и громоздких тренажёров. Мы собрали 30 упражнений, выполняемых с собственным весом, — их можно включать в любую домашнюю тренировку или комбинировать как отдельный интенсивный комплекс.

Как составить кардиотренировку

Главный принцип — постоянное движение и минимум пауз. Перед началом определите продолжительность занятия, например 30 минут. Затем подберите подходящее количество упражнений: десять, пятнадцать или все тридцать. Выполняйте их по кругу без долгих остановок, чтобы пульс оставался в рабочей зоне.

  1. На каждое упражнение отводите 40 секунд.

  2. Между движениями делайте паузу в 20 секунд.

  3. После завершения круга отдыхайте 1-2 минуты и начинайте снова.

Если выбрали 10 упражнений — сделайте три круга, 15 упражнений — два, а если решились на все 30 — одного круга будет достаточно. Регулируйте нагрузку под себя: больше отдыха — легче, меньше — сложнее.

Следите за пульсом. Оптимальный диапазон — от 140 до 160 ударов в минуту. При такой частоте сердечных сокращений кардионагрузка сопоставима с пробежкой, а мышцы получают дополнительную стимуляцию. Если у вас есть фитнес-браслет или часы с датчиком пульса, настройте отслеживание зоны кардио в приложении — это поможет контролировать интенсивность.

Формат Табата для занятых

Если времени в обрез, попробуйте протокол Табата. Один цикл длится всего 4 минуты: восемь отрезков по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Выберите 2, 4 или 8 упражнений и выполняйте их с максимальной отдачей. Табата отлично тренирует дыхательную систему, ускоряет обмен веществ и подходит для утреннего мини-комплекса без оборудования.

Подбор упражнений

Ниже приведены 30 вариантов кардиодвижений, которые можно сочетать как угодно. Для большинства понадобится только коврик и немного свободного пространства.

  • Прыжки с высоким подниманием бедра. Активно поднимайте колени к груди, помогайте себе руками.

  • Разножка в планке. В упоре на ладонях разводите ноги в стороны и возвращайте обратно.

  • "Под забором" + хайкик. Приседайте, будто пролезаете под перекладиной, затем выполняйте удар ногой вбок.

  • Лягушачьи прыжки. Из планки подпрыгивайте, ставя стопы к рукам.

  • Прыжок из выпада с выносом колена. Из выпада выпрыгивайте, вынося колено вперёд и вверх.

  • Планка с прыжками вбок. Перемещайте обе ноги вправо и влево резкими движениями.

  • Jumping Jack. Классические прыжки с разведением рук и ног.

  • Jumping Jack накрест. Чередуйте движения "звёздочкой" и перекрёстные махи руками и ногами.

  • Классики. Прыгайте попеременно на двух и одной ноге, имитируя детскую игру.

  • Прыжки с касанием подставки. Быстро меняйте ноги, касаясь невысокой платформы.

  • Прыжки вбок с выносом колена. Перемещайтесь в стороны, поднимая колено до уровня талии.

  • Асимметричные отжимания. Разводите руки шире поочерёдно, смещая центр тяжести.

  • Выпад с махом. Выпад назад, затем мах ногой вперёд — попеременно на обе ноги.

  • Прыжковые выпады. Меняйте ноги в прыжке, сохраняя контроль и баланс.

  • Брейкдансер. Из положения сидя с опорой на руки выполняйте развороты корпуса и махи ногами.

  • V-складка. Поднимайте прямые руки и ноги, встречая их над серединой корпуса.

  • Плие со скручиванием. Приседайте широко и попеременно касайтесь коленей локтями.

  • Приседание с поворотом на 180°. Выпрыгивайте и разворачивайтесь, приземляясь в противоположную сторону.

  • Поза воина III. Опуская корпус, выводите ногу назад и тянитесь руками вперёд.

  • Дровосек. Делайте диагональные махи руками, как будто рубите воображаемое дерево.

  • Колено к локтю в упоре лёжа. Подтягивайте колени к локтям, удерживая пресс в напряжении.

  • Шаги накрест в планке. Переставляйте руки и ноги, скрещивая их при каждом движении.

  • Планка на локтях с подъёмом колена. Тяните колено к груди, не опуская таз.

  • Отжимания с боковой планкой. После каждого отжимания разворачивайтесь и поднимайте руку вверх.

  • Мостик. Поднимайте таз из положения сидя, напрягая ягодицы в верхней точке.

  • Скалолаз. Поочерёдно подтягивайте колени к груди в динамичном темпе.

  • Прыжки на бокс. Запрыгивайте на устойчивое возвышение и мягко спрыгивайте вниз.

  • Бёрпи. Полное движение: приседание, упор лёжа, касание пола, прыжок вверх.

  • Выпрыгивание из приседания. Из глубокой позиции резко выпрыгивайте и возвращайтесь в присед.

  • Конькобежец. Перемещайтесь боковыми прыжками, перекрещивая ноги за опорной.

Советы шаг за шагом

  1. Разминка. Перед комплексом сделайте суставную гимнастику: вращения плеч, наклоны, лёгкие приседания. Это защитит связки и суставы.

  2. Дыхание. Не задерживайте его во время движений — выдыхайте в момент усилия.

  3. Покрытие. Используйте нескользящий коврик или кроссовки с амортизацией.

  4. Темп. Работайте в своём ритме: скорость не должна нарушать технику.

  5. Остывание. После тренировки сделайте растяжку и несколько глубоких вдохов.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Пропуск разминки: мышцы не готовы к нагрузке → повышается риск травм → потратьте хотя бы 5 минут на лёгкие махи и вращения.

  • Слишком высокий темп: быстрое выгорание → падение эффективности → уменьшите скорость, но добавьте контроль дыхания.

  • Игнорирование восстановления: перенапряжение суставов → боль в коленях или спине → включайте дни отдыха и массаж роликом.

А что если…

Нет времени на длинные сессии? Разбейте тренировку на короткие 10-минутные блоки утром и вечером. Эффект суммируется, а усталость ощущается меньше. Можно добавить мини-гантели, утяжелители для ног или резиновые петли, чтобы увеличить нагрузку.

FAQ

Как часто делать такие тренировки?
Оптимально — 3-5 раз в неделю, чередуя с днями отдыха или силовыми занятиями.

Сколько калорий можно сжечь за 30 минут?
В зависимости от веса и интенсивности — от 300 до 600 ккал.

Можно ли тренироваться без коврика?
Да, но желательно выполнять на ровной нескользкой поверхности, чтобы не травмировать колени.

Мифы и правда

  • Миф: кардио подходит только для похудения.

  • Правда: оно укрепляет сердце, лёгкие и сосуды, улучшает выносливость и координацию.

  • Миф: без оборудования нет эффекта.

  • Правда: собственный вес даёт достаточную нагрузку, если сохранять интенсивность.

  • Миф: кардио "сжигает мышцы".

  • Правда: умеренные тренировки не мешают росту силы и могут улучшить рельеф.

Интересные факты

  • За 30 минут интенсивных кардиоупражнений организм выделяет эндорфины, снижающие уровень стресса.

  • Прыжковые движения развивают плотность костей, что особенно важно после 30 лет.

  • Люди, регулярно выполняющие кардиокомплексы без оборудования, имеют более устойчивый уровень сахара в крови и меньше подвержены гипертонии.

Кардиотренировки не обязаны быть скучными. Меняйте упражнения, играйте с темпом, добавляйте музыку — и через пару недель заметите, как тело стало легче, а дыхание свободнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Леттенбергер: силовые тренировки помогают сохранить плотность костей сегодня в 1:17
Молодость не в кремах — она в железе, которое вы поднимаете

Учёные доказали: тренировки с весом не просто укрепляют мышцы, но и продлевают жизнь. Почему поднятие тяжестей помогает телу оставаться молодым — рассказываем подробно.

Читать полностью » Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал домашний комплекс упражнений у дивана сегодня в 1:10
Диван превращается в тренажёр: 6 упражнений, которые сжигают жир быстрее бега

Иногда нет желания идти в спортзал, но хочется нагрузки. Разбираемся, как провести полноценную интервальную тренировку у дивана без оборудования.

Читать полностью » Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок сегодня в 0:50
Это упражнение заменяет тренажёрный зал: мышцы горят, суставы благодарят

Выпады кажутся простыми, но требуют точности. Разбираемся, как выполнять их без вреда для коленей и извлечь максимум пользы для тела.

Читать полностью » Программа Кайлы Ицинес укрепляет пресс и снижает нагрузку на спину — исследования тренеров сегодня в 0:10
10 минут, которые меняют всё: почему программа Кайлы Ицинес стала культовой

Программа Кайлы Ицинес укрепляет пресс без нагрузки на шею и поясницу. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения и не потерять мотивацию.

Читать полностью » Рич Кросс: выпады помогают развивать баланс, координацию и корректировать асимметрию тела вчера в 23:20
Главный недооценённый герой фитнеса: почему выпады важнее, чем вы думаете

Выпады кажутся простыми, но именно они способны изменить форму ног и улучшить баланс. Почему тренеры считают это движение незаменимым — рассказываем подробно.

Читать полностью » Исследования показали: 80% людей нарушают фитнес-обещания уже через 17 дней после Нового года вчера в 22:14
Обещали бегать с января? Через 17 дней сдаются 80% — вот как попасть в те 20%

Большинство бросает фитнес-обещания уже через 17 дней после Нового года. Как остаться в числе тех, кто доведёт цель до конца — разбираем пошагово.

Читать полностью » Учёные установили, что музыка во время отдыха ускоряет рост силы и мотивацию спортсменов вчера в 21:11
Музыка вместо допинга: учёные выяснили, как любимые треки усиливают рост мышц

Учёные выяснили: слушая музыку между подходами, можно поднимать вес быстрее и с большей силой. Почему ритм помогает мышцам — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Учёные Университета Восточной Каролины доказали пользу спорта во время беременности вчера в 20:07
Беременность не повод лежать: спорт делает будущих мам сильнее, а детей — активнее

Учёные доказали, что спорт во время беременности помогает родить более активного ребёнка. Как безопасно тренироваться и не навредить — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Reuters: BMW впервые за десять лет обогнала Mercedes-Benz по продажам
Красота и здоровье
Косметолог Наталия Николаева: синий свет от экранов ускоряет старение кожи
Наука
Геологи сообщили, что 6,2 млн лет назад Красное море превратилось в соляную пустыню
Авто и мото
Эксперты назвали главные ошибки водителей и пешеходов, ведущие к ДТП
Питомцы
Ветеринар Коста: короткошерстных собак достаточно мыть раз в 2–4 недели
Садоводство
Лаванда, базилик и чеснок создают природный барьер от насекомых
Садоводство
Учёные подтвердили: тимьян, душица и петрушка способны зимовать в открытом грунте
Культура и шоу-бизнес
Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet