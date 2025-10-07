Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение пожарный гидрант
Упражнение пожарный гидрант
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Не хотите перегружать тело? Откройте секрет бодифлекса

Как бодифлекс помогает в борьбе с лишним весом: мифы и реальность

Бодифлекс — это методика для похудения, разработанная американской домохозяйкой Грир Чайлдерс в начале 90-х годов. В своей книге "Великолепная фигура за 15 минут в день" она описала, как ей удалось скинуть лишний вес после занятий с тренером спортивного физиолога из Сан-Франциско, который преподал ей дыхательные упражнения "уровня Роллс-Ройса". Эти дорогие занятия позволили Грир добиться желаемого результата, и она решила соединить эти дыхательные техники с постоянным напряжением мышц пресса и асанами из йоги, представив методику широкой аудитории.

Занятия по бодифлексу занимают всего 15-25 минут, не требуют использования специального оборудования и значительных физических усилий. Именно этим методика и привлекла многих, кто хотел бы похудеть без чрезмерных нагрузок, пота и одышки.

Популярность бодифлекса была на пике в конце 90-х годов, когда методику продавали на видеокассетах и показывали по телевидению. Однако сегодня бодифлекс почти забыт в США, в то время как в России методика до сих пор остаётся достаточно известной.

Бодифлекс помогает ли похудеть?

В своей книге Грир утверждает, что для похудения ключевым элементом является обеспечение организма достаточным количеством кислорода. Она считает, что независимо от того, какие упражнения вы выполняете — будь то отжимания или езда на велосипеде — всегда возникает потребность в кислороде для того, чтобы поддерживать работу мышц. Кислород переносит в клетки необходимые питательные вещества, которые помогают сжигать жир, что делает его важнейшим компонентом для похудения.

"Кислород помогает выработке энергии из глюкозы или жирных кислот", — отметила Грир Чайлдерс в книге "Великолепная фигура за 15 минут в день".

Тем не менее, важно понимать, что для того, чтобы кислород использовался для сжигания жира, мышцы должны сокращаться. Бодифлекс, с его малым энергетическим расходом, не может быть эффективным методом для сжигания значительных количеств жира, поскольку это не требует интенсивных мышечных усилий.

Также Грир утверждает, что напряжение пресса в сочетании с дыханием помогает избавиться от жира в области живота. Она предполагает, что глубокое дыхание и усиленное кровообращение в нужной области тела способствуют похудению в этой конкретной зоне.

Однако необходимо отметить, что локальное сжигание жира — это миф. Несмотря на усилия, направленные на сокращение жировых отложений в животе, напряжение мышц не избавляет от жира в этой области.

Научные исследования: что говорят результаты?

Несмотря на высокую популярность метода, научных исследований, которые бы подтверждали эффективность бодифлекса для похудения, крайне мало. Например, польские ученые провели эксперимент с участием 25 женщин. В результате двух месяцев занятий бодифлексом женщины с ожирением в среднем потеряли по 3,64 кг, а те, кто страдал от лишнего веса — по 2,29 кг. Однако у участников с нормальным индексом массы тела (ИМТ) не было замечено значительных изменений.

Эти скромные результаты и отсутствие более крупных исследований ставят под сомнение действенность бодифлекса как основного метода для похудения.

Почему методика помогает?

Основой бодифлекса являются дыхательные упражнения, которые доказали свою эффективность в снижении стресса и улучшении сердечно-сосудистой системы. Множество исследований показали, что дыхательные техники действительно способны помогать снижать уровень стресса, что также способствует снижению веса, так как стресс связан с нарушениями обмена веществ.

"12 недель ежедневных дыхательных сессий по 20 минут снизили ИМТ участников на 10%," — говорилось в одном из исследований дыхательных упражнений.

Таким образом, если дыхательные упражнения могут помочь людям в снижении стресса и небольшом снижении веса, то это можно считать дополнительным эффектом, который может быть получен при занятиях бодифлексом.

Роль бодифлекса в укреплении мышц

Изометрические упражнения, на которых строится бодифлекс, могут быть полезными для укрепления мышц. Они не так эффективны для развития функциональной силы, как динамичные упражнения, но они помогают увеличить силу в статичных позах.

Если ваш уровень физической подготовки невысок, бодифлекс может стать отличным стартом для укрепления мышц. Однако для развития силы, выносливости и улучшения рельефа тела, рекомендуется дополнить тренировки кардио- и силовыми упражнениями.

Стоит ли заниматься бодифлексом?

Бодифлекс имеет смысл пробовать тем, кто имеет большой лишний вес и не может переносить тяжёлые физические нагрузки. Статичные позы и дыхательные упражнения помогут вам постепенно приучить себя к регулярным тренировкам, сжигать калории и снижать уровень стресса.

Если вы хотите быстро избавиться от лишнего веса и значительно укрепить мышцы, бодифлекс вряд ли будет достаточно эффективным, и вам стоит обратить внимание на более интенсивные тренировки, такие как кардио и силовые упражнения.

Противопоказания

Перед началом занятий бодифлексом важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть заболевания органов дыхания, проблемы с органами брюшной полости или вы находитесь в состоянии беременности.

Как заниматься бодифлексом?

Комплекс бодифлекса состоит из 12 простых упражнений, которые можно выполнять всего за 15-20 минут. Каждое упражнение начинается с дыхательной техники, состоящей из пяти шагов, и выполняется с задержкой дыхания, что способствует дополнительному напряжению мышц.

Заниматься бодифлексом можно ежедневно, желательно дважды в день — утром и вечером.

Блок "Советы шаг за шагом"

  1. Начните с дыхательной техники:

  • Полностью выдохните через рот.

  • Быстро и максимально глубоко вдохните носом.

  • Сделайте резкий выдох через рот, чтобы возник звук "ха".

  • Задержите дыхание и подтяните живот к позвоночнику.

  • Вдохните и расслабьтесь.

  • Выберите упражнение из комплекса и выполните его на задержке дыхания.

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

  • Ошибка: Пытаться выполнять бодифлекс без предварительного освоения правильной дыхательной техники.
  • Последствие: Без правильной техники дыхания результаты будут минимальными.
  • Альтернатива: Изучите дыхательную технику до начала выполнения упражнений, чтобы максимально эффективно использовать бодифлекс.

Блок "Мифы и правда"

Миф: Бодифлекс помогает сжигать жир локально в проблемных зонах.
Правда: Напряжение мышц в одной области не может привести к локальному сжиганию жира, это миф.

Блок "Что если…"

Что если я не могу выполнять интенсивные тренировки?
Бодифлекс — это отличная альтернатива для тех, кто не может переносить интенсивные физические нагрузки. Он подходит для начинающих и людей с избыточным весом.

Блок FAQ

  1. Что такое бодифлекс?
    Это методика похудения и укрепления мышц, включающая дыхательные упражнения и изометрические позы.

  2. Как часто нужно заниматься бодифлексом?
    Рекомендуется заниматься каждый день по 15-20 минут, можно дважды в день.

  3. Какие противопоказания у бодифлекса?
    Необходимо проконсультироваться с врачом при заболеваниях органов дыхания, проблемах с органами брюшной полости и во время беременности.

Бодифлекс — это методика, которая может быть полезной для людей, ищущих способы снять стресс и укрепить мышцы, но она не является самым эффективным способом для быстрого похудения. Для достижения лучших результатов важно сочетать бодифлекс с другими более интенсивными тренировками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эффективность растяжки: как избежать травм и улучшить спортивные показатели сегодня в 8:50
Как превратить 20 минут в невероятную выносливость: новый тренд в тренировках

Как повысить выносливость за короткое время? Используйте эффективные интервальные тренировки, которые займут не больше 30 минут. Разбираемся, как правильно их выполнять.

Читать полностью » Укрепление мышц кора: эффективный комплекс упражнений для улучшения осанки сегодня в 8:10
Как укрепить мышцы кора за 20 минут: секреты, которые вы не знали

Узнайте, как эффективно тренировать мышцы кора с помощью простых и эффективных упражнений. Разбираемся в технике выполнения и их пользе.

Читать полностью » Как разминка помогает повысить эффективность тренировки и предотвратить травмы сегодня в 7:50
Ошибка, которая может стоить вам здоровья: почему разминка — это не просто формальность

Разминка перед тренировкой помогает повысить результаты и снизить риск травм. Какие упражнения лучше включить, чтобы подготовить тело и достичь максимальной эффективности?

Читать полностью » Как растяжка и укрепление спины помогут исправить круглые плечи сегодня в 7:10
Заметили круглые плечи? Пора действовать, пока не стало слишком поздно

Узнайте, как круглые плечи могут повлиять на вашу осанку и какие упражнения помогут исправить это нарушение. Разбираемся, как вернуть плечи в правильное положение.

Читать полностью » Растяжка: ключ к гибкости и предотвращению травм сегодня в 6:50
Вы точно не знали, что отдых после тренировки может быть важнее самой тренировки

Этот комплекс упражнений поможет вам восстановиться после тренировки или рабочего дня, улучшить гибкость и снять напряжение. Разбираемся, как правильно выполнять растяжки.

Читать полностью » Выпады: эффективное упражнение для улучшения координации и силы ног сегодня в 6:10
Почему ваши тренировки не дают результатов? Ответ прост — проверьте, что вы делаете не так

Хотите повысить свою выносливость и укрепить мышцы? Узнайте, как правильно выполнять комплекс упражнений с минимальной подготовкой.

Читать полностью » Скалолаз с отжиманием помогает развить координацию и повысить пульс сегодня в 5:50
Кажется простым — пока не попробуешь: интенсивный круг, после которого дрожат руки

Эта интенсивная тренировка сочетает классические и взрывные отжимания для максимальной силы и выносливости. Разбираемся, как построить эффективный круговой комплекс.

Читать полностью » Комплекс со стеной: планка с подтягиванием коленей и сплит-присед развивают кор и ягодицы сегодня в 5:10
Тренировка у стены, после которой мышцы дрожат от удовольствия: 20 минут — и тело благодарит

Тренировка у стены помогает развить силу, выносливость и координацию без оборудования. Разбираемся, как прокачать тело за 30 минут.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Эксперт "ВсеИнструменты.ру" Соколов рассказал, когда выгоднее покупать зимние шины
Питомцы
С приходом прохлады у большинства собак начинается сезонная линька
Красота и здоровье
Доктор Мейбл Хо: большинство пожилых людей способны вернуть хорошее самочувствие за несколько лет
Технологии
Французская прокуратура начала расследование против Apple из-за Siri
Еда
Свекла и морковь в борще: их природная сладость компенсирует необходимость добавления сахара
Культура и шоу-бизнес
В Казахстане начнутся съёмки новой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном
Дом
Фосфорная кислота в Coca-Cola позволяет использовать напиток для удаления ржавчины и налёта
Красота и здоровье
Эксперт по долголетию Гарет Най: главная польза для здоровья — в ежедневных движениях, а не в спортзале
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet