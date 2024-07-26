Остеопат Владимир Животов предложил три способа борьбы с отечностью в различных частях тела. Во-первых, он порекомендовал упражнения для плеч, которые помогают выкачивать лишнюю жидкость из тканей, сообщает Газета.Ру.
Во-вторых, он посоветовал использовать акупунктуру, особенно воздействуя на точку VB5 Сюань-лу для уменьшения отека лица. В-третьих, Животов предложил выполнение упражнений для поднятия внутренних органов, что помогает снять отеки ног.
Эти методы основаны на понимании причин отеков, таких как зажимы в области грудных протоков и внутрисосудистое давление, вызванное травмами копчика.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Gäbler (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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