20 минут, которые заменят спортзал: тренировка, о которой молчат фитнес-клубы
Кто сказал, что для эффективной тренировки обязательно нужен спортзал или дорогой инвентарь? Оказывается, двадцать минут — всё, что нужно, чтобы проработать всё тело, даже если вы дома или в гостиничном номере. Персональный тренер и создатель программы Emily Skye FIT Эмили Скай утверждает:
"Даже без оборудования можно провести короткую и результативную тренировку. Каждый элемент — это новый вызов, поэтому скучать точно не придётся!"
Почему это работает
Главная фишка программы в том, что упражнения не повторяют привычные приседания и выпады, от которых быстро устаёшь морально. Здесь каждое движение заставляет мышцы работать под разным углом, а мозг — концентрироваться. В итоге — бодрость, энергия и ощущение, что вы сделали для себя что-то действительно полезное.
Кстати, недавние исследования подтверждают: короткие высокоинтенсивные тренировки (HIIT) дают почти те же результаты для сердечно-сосудистой системы, что и часовые занятия в умеренном темпе. Поэтому двадцатиминутка дома вполне способна заменить длинную пробежку.
Как построена тренировка
Схема проста: три круга по шесть упражнений. Каждое движение выполняется 45 секунд, затем 15 секунд отдыха. После круга — минута паузы. Такой ритм держит мышцы в тонусе и не даёт снизить интенсивность.
Разминка занимает 3-5 минут. Лёгкий бег на месте или шаги с высоким подниманием колен подойдут идеально. Затем начинается основная часть.
Примеры упражнений:
- Модифицированные берпи с разворотом на 180 градусов — не только прокачивают силу и выносливость, но и тренируют координацию.
- Нarrow lunges — узкие выпады для каждой ноги, где акцент идёт на ягодицы и внутреннюю поверхность бедра.
- Sit-through — движение, в котором работают мышцы кора и плечевого пояса.
- Plank leg lift — планка с подъёмом ног, удерживающая всё тело в напряжении.
- Russian twist — классика для косых мышц живота.
Во втором круге появляются альпинисты с касанием локтя, прыжковые приседания и "круговые выпады", позволяющие почувствовать ноги с новых сторон. А в третьем — планка с касанием плеч, боковые планки и динамичные приседания.
Для кого подходит
Программа рассчитана на новичков, но и опытные спортсмены найдут вызов — стоит лишь увеличить скорость или добавить веса. Главное преимущество — универсальность: тренироваться можно в квартире, офисе, парке или номере отеля.
И ещё один факт: всего 20 минут интенсивной нагрузки способны поднять уровень эндорфинов, а значит, после тренировки настроение улучшается не хуже, чем после чашки кофе.
