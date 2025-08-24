Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя растяжка — Кошка-Корова
Утренняя растяжка — Кошка-Корова
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

20 минут дома вместо часа в спортзале: как укрепить пресс без лишних усилий

Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора

Представьте, что лучший тренажёр для вашего пресса всегда под рукой — и это вовсе не модный гаджет из спортзала. Достаточно силы собственного тела, чтобы укрепить мышцы кора и повысить их функциональность. Звучит слишком просто? На самом деле именно так считают многие эксперты.

"Гравитации вполне достаточно, чтобы задействовать большинство мышц. Важно лишь научиться использовать их правильно", — отмечает сертифицированный тренер и основатель Fit For Real Life Кейт Гальетт.

Ключ к результативной тренировке — дыхание. Контролируя вдохи и выдохи, вы создаёте напряжение, которое активирует весь торс. Так мышцы становятся сильнее, а тело — устойчивее и функциональнее. И всё это без оборудования, прямо у себя дома.

Почему стоит тренироваться без инвентаря

  • Удобство: можно выполнять упражнения в любое время и в любом месте.
  • Эффективность: правильная техника и дыхание дают нагрузку не хуже, чем с утяжелителями.
  • Безопасность: снижается риск перегрузки суставов и спины.

Интересный факт: исследования Американского совета по упражнениям (ACE) показывают, что базовые упражнения с собственным весом — например, планка или "птичья собака" — активируют мышцы кора наравне с занятиями на тренажёрах.

Программа тренировки на 20 минут

Весь комплекс состоит из пяти упражнений, каждое из которых направлено на активацию разных мышц. Делайте по три круга, отдыхая между ними всего 30-60 секунд.

Half Bird Dog — по 5 повторений.

Встаньте на четвереньки, слегка подкрутите таз, приподнимите руку и противоположное колено. Сосредоточьтесь на дыхании.

Облегчение: поднимайте только одну конечность.

Усложнение: выпрямляйте руку и ногу полностью.

Reverse Plank Press — 8 повторений.

Сидя на полу, упритесь руками сзади и поднимите бёдра, выстраивая линию "голова-пятки".

Облегчение: согните колени.

Усложнение: поднимайте по одной ноге.

Dead Bug With Reach — по 10 повторений.

Лёжа на спине, поднимите ноги в угол 90° и дотягивайтесь рукой к бедру. Одновременно опускайте пятку другой ноги к полу.

Knee Plank With Hand Lift — 8 повторений на руку.

Из положения упора на коленях поочерёдно касайтесь ладонью противоположного плеча, удерживая корпус неподвижным.

Pelvic Rock — 8 повторений.

Балансируйте на тазовых костях, поднимая ноги и перекатываясь вперёд-назад. Это упражнение отлично развивает контроль и стабильность.

Как встроить тренировку в рутину

Эксперты советуют выполнять комплекс 2-3 раза в неделю. Для новичков это отличная стартовая база, а для опытных спортсменов — способ прокачать мышцы кора без перегрузки.

Кстати, ещё один интересный факт: регулярные упражнения с акцентом на дыхание улучшают не только силу, но и осанку, а также снижают риск болей в пояснице.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Sports Medicine: короткая разминка с butt kicks повышает выносливость и эффективность тренировок сегодня в 15:10

Разминка, где вы бьёте себя по ягодицам, укрепляет сердце и суставы

butt kicks способны превратить вашу разминку в мощный старт тренировки: меньше травм, больше энергии и выше результативность.

Читать полностью » Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования сегодня в 14:32

Техника педалирования: что важно знать велосипедисту

Эффективное педалирование — не про скорость, а про технику. Узнай, почему недостаточно просто "крутить быстрее", как работают два полукруга педали и почему горный велосипед прокачивает твои ноги лучше шоссейного.

Читать полностью » Фитнес-тренер Евгений Васильев рассказал, как безопасно учиться кататься на роликах сегодня в 13:28

Ролики для новичков: что нужно знать, чтобы кататься уверенно

Ролики — отличный способ активно провести лето, но лишь до тех пор, пока вы уверенно держитесь на ногах. Фитнес-тренер рассказывает, как новичку научиться безопасно кататься, какие ошибки приводят к травмам и почему техника падения важнее скорости.

Читать полностью » Эксперт Ксения Квасова: шпагат возможен в любом возрасте при регулярных тренировках сегодня в 12:15

Как безопасно научиться садиться на шпагат во взрослом возрасте

Шпагат — это не только красиво, но и полезно: растяжка укрепляет мышцы, повышает подвижность суставов и делает фигуру более подтянутой. Эксперт рассказывает, с чего начать тренировки и какие упражнения безопасно приведут вас к продольному шпагату, даже если вы начинаете с нуля.

Читать полностью » Николь Кидман рассказала о любимых упражнениях для ног и ягодиц, которые делает дома сегодня в 11:03

Тренировка от Николь Кидман: три простых движения для идеальных ног

Николь Кидман не ограничивается пилатесом и йогой — в её домашнем комплексе есть и серьёзные силовые упражнения на нижнюю часть тела. Рассказываем, какие именно и как повторить их дома, даже без тренажёров.

Читать полностью » Самошников: ежедневные тренировки — это радость, а не работа сегодня в 10:19

Двухчасовые тренировки каждый день? Для Самошникова это удовольствие

Новый защитник "Спартака" Илья Самошников рассказал, почему не считает футбол работой и с каким настроем выходит на поле. Эмоциональное заявление игрока — в свежем интервью клуба.

Читать полностью » Фитнес-эксперты назвали три причины использовать коврик под эллиптический тренажёр сегодня в 9:50

Маленький коврик спасает там, где не справляется тяжёлый тренажёр

Казалось бы, простой коврик под эллипсоид — мелочь. Но именно он способен уменьшить шум, защитить пол и сделать ваши тренировки безопаснее.

Читать полностью » Джоани Джонсон перечислила пять причин, мешающих выполнить шпагат сегодня в 9:30

ело против шпагата: упражнения, которые снимают главные ограничения

Почему шпагат даётся не каждому? 5 скрытых причин, которые мешают раскрыть гибкость тела, и простые упражнения, чтобы исправить ситуацию.

Читать полностью »

Новости
Дом

Борьба с шерстью домашних животных: уход за питомцем и уборка — советы специалистов
Наука и технологии

Учёные обнаружили микрочастицы пластика в крови человека
Садоводство

Чем засеять грядку после лука и чеснока — советы агрономов
Спорт и фитнес

Эксперт Холли Перкинс предупредила о рисках онлайн-курсов по фитнесу
Дом

Простое средство от мошек в цветочных горшках — раствор с нашатырным спиртом
Красота и здоровье

Семь малозаметных признаков дефицита витамина Е
Красота и здоровье

Пятиступенчатая система ухода за руками: как сохранить кожу молодой и здоровой
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru