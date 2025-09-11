Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивная девушка
Спортивная девушка
© Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:20

Шок для фитнеса: популярная теория о телосложении рухнула на глазах

Исследования: эктоморфы, эндоморфы и мезоморфы — миф, а не строгая классификация

В фитнес-среде идея о том, что фигура человека определяется одним из трёх типов телосложения — эктоморфом, эндоморфом или мезоморфом, — воспринимается почти как догма. Однако наука давно не разделяет этот взгляд.

Современные исследования показывают: никакой строгой зависимости между формой тела и способностью набирать мышечную массу или сжигать жир не существует. Более того, сама теория, лежащая в основе этого убеждения, имеет весьма сомнительные научные корни.

Откуда появилась теория?

Автором концепции стал американский учёный Уильям Герберт Шелдон. В середине XX века он предложил классифицировать людей на три соматотипа:

  • эктоморфы — худощавые и высокие,
  • эндоморфы — низкие и склонные к набору веса,
  • мезоморфы — атлетически сложённые.

Главной задачей Шелдона было найти связь между внешностью и интеллектуальными способностями. В 1954 году он опубликовал книгу "Atlas of Men" с фотографиями студентов престижных университетов. Вторую часть работы, посвящённую женщинам, выпустить не удалось.

Не три категории, а сотни вариантов

Вопреки популярным интерпретациям, сам Шелдон не утверждал, что существует три строгих типа. Его подход был куда гибче. Каждый человек, по мнению учёного, сочетает в себе все три соматотипа, но в разных пропорциях.

Для описания фигуры он использовал систему кодировки по шкале от 1 до 7 в формате "эндо-мезо-экто". Таким образом, наиболее часто встречались комбинации "3-4-4", "4-3-3" и "3-5-2". В итоге получилось около 200 вариантов телосложения — и это куда ближе к реальности.

Можно ли изменить тип?

Теория Шелдона вовсе не рассматривала вопрос о том, меняется ли телосложение с возрастом или тренировками. Однако практика показывает: при регулярных занятиях спортом худой человек способен набрать мышечную массу, а при нарушении питания легко превратиться в эндоморфного.

Таким образом, представление о том, что "соматотип дан раз и навсегда", не имеет под собой оснований.

Критика и крах репутации

После выхода книги разгорелся скандал: оказалось, что студенты не знали, что их фотографии будут опубликованы. Особенно острой оказалась ситуация с планируемым "Atlas of Women". Публикацию запретили, а самого учёного обвинили в неэтичности.

Критике подверглась и научная добросовестность Шелдона. Его ассистентка утверждала, что он отбрасывал данные, не вписывающиеся в заранее выбранную схему. Итог был закономерен: теория потеряла научный авторитет, а репутация автора рухнула.

Почему идея всё ещё популярна?

Несмотря на критику, теория пережила второе рождение. В 1960-х её популяризировали бывшие ассистенты Шелдона, а в 1980-х фитнес-журналы сделали её частью программ тренировок и диет. При этом научного обоснования у этих схем так и не появилось.

И сегодня, когда специалисты опровергают связь телосложения с возможностями организма, миф о "трёх типах" продолжает жить — во многом благодаря своей простоте и привлекательности для массового читателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Питер Ардито назвал планку эффективным упражнением для пресса и спины вчера в 19:10

Пресс без кубиков: упражнение, которое тренирует всё тело сразу

Узнайте, как шесть вариаций планки помогут укрепить пресс и весь корпус, улучшить осанку и сделать тренировки эффективнее.

Читать полностью » Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер вчера в 18:10

Тренажёр, который кажется простым, но ломает колени новичкам

Жим ногами помогает прокачать ноги и ягодицы, но его эффективность зависит от правильного выбора тренажёра и техники выполнения.

Читать полностью » Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки вчера в 17:10

Силовые тренировки открывают эффект, о котором молчат фанаты кардио

Узнайте, почему одни только пробежки не помогут достичь цели и как программа силовых тренировок способна кардинально изменить результат.

Читать полностью » Круговая тренировка помогает сжигать до 15% больше калорий — Американский колледж спортивной медицины вчера в 16:10

Круговая тренировка: фитнес-секрет, который заменяет час в спортзале

Эта программа объединяет кардио и силовые нагрузки в одном формате. Узнайте, как построить эффективную круговую тренировку всего за 30 минут.

Читать полностью » Жаклин Бреннан назвала эффективные упражнения для укрепления мышц вчера в 15:10

Эти простые движения заменяют тренажёрный зал и экономят время

Простые и эффективные упражнения, которые помогут прокачать тело без лишних затрат. Этот комплекс легко освоить даже дома.

Читать полностью » 16-летний велогонщик Ноа Сартис умер во время соревнований во Франции вчера в 14:29

Юный талант остановился на полном ходу: сердце не выдержало гонки

Во время юниорской велогонки во Франции скончался 16-летний спортсмен. Медики пытались его спасти, но усилия оказались тщетными.

Читать полностью » Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу вчера в 13:27

Луис Энрике признался, что морозы оказались труднее футбола

Новичок "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему в России ему до сих пор сложно привыкнуть к жизни. Что именно он назвал "кошмаром"?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы вчера в 12:24

Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Фитнес-эксперт рассказал, как безопасно и эффективно набирать мышечную массу. Какие правила помогут избежать травм и ускорить прогресс?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Инструктор Соня Герберт объяснила, почему пилатес подходит людям с любым телосложением
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует: жареные креветки на сковороде сохраняют сочность
Садоводство

Разбитые терракотовые горшки используют как бордюр для грядок и клумб
Садоводство

Вишня на старом месте: почему деревья чахнут и как это исправить
Садоводство

Подзимние посевы моркови, свёклы и зелени в Марий Эл проводят в конце октября
Наука

NASA: Апофис диаметром 340 метров пролетит рядом с Землёй и станет объектом научных наблюдений
Питомцы

Доктор Анвари: таксы, бульдоги и бордер-колли не подходят для семейной жизни
Еда

Диетолог Валери Агиман: ранний ужин улучшает сон и снижает риск переедания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet