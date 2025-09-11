Шок для фитнеса: популярная теория о телосложении рухнула на глазах

В фитнес-среде идея о том, что фигура человека определяется одним из трёх типов телосложения — эктоморфом, эндоморфом или мезоморфом, — воспринимается почти как догма. Однако наука давно не разделяет этот взгляд.

Современные исследования показывают: никакой строгой зависимости между формой тела и способностью набирать мышечную массу или сжигать жир не существует. Более того, сама теория, лежащая в основе этого убеждения, имеет весьма сомнительные научные корни.

Откуда появилась теория?

Автором концепции стал американский учёный Уильям Герберт Шелдон. В середине XX века он предложил классифицировать людей на три соматотипа:

эктоморфы — худощавые и высокие,

эндоморфы — низкие и склонные к набору веса,

мезоморфы — атлетически сложённые.

Главной задачей Шелдона было найти связь между внешностью и интеллектуальными способностями. В 1954 году он опубликовал книгу "Atlas of Men" с фотографиями студентов престижных университетов. Вторую часть работы, посвящённую женщинам, выпустить не удалось.

Не три категории, а сотни вариантов

Вопреки популярным интерпретациям, сам Шелдон не утверждал, что существует три строгих типа. Его подход был куда гибче. Каждый человек, по мнению учёного, сочетает в себе все три соматотипа, но в разных пропорциях.

Для описания фигуры он использовал систему кодировки по шкале от 1 до 7 в формате "эндо-мезо-экто". Таким образом, наиболее часто встречались комбинации "3-4-4", "4-3-3" и "3-5-2". В итоге получилось около 200 вариантов телосложения — и это куда ближе к реальности.

Можно ли изменить тип?

Теория Шелдона вовсе не рассматривала вопрос о том, меняется ли телосложение с возрастом или тренировками. Однако практика показывает: при регулярных занятиях спортом худой человек способен набрать мышечную массу, а при нарушении питания легко превратиться в эндоморфного.

Таким образом, представление о том, что "соматотип дан раз и навсегда", не имеет под собой оснований.

Критика и крах репутации

После выхода книги разгорелся скандал: оказалось, что студенты не знали, что их фотографии будут опубликованы. Особенно острой оказалась ситуация с планируемым "Atlas of Women". Публикацию запретили, а самого учёного обвинили в неэтичности.

Критике подверглась и научная добросовестность Шелдона. Его ассистентка утверждала, что он отбрасывал данные, не вписывающиеся в заранее выбранную схему. Итог был закономерен: теория потеряла научный авторитет, а репутация автора рухнула.

Почему идея всё ещё популярна?

Несмотря на критику, теория пережила второе рождение. В 1960-х её популяризировали бывшие ассистенты Шелдона, а в 1980-х фитнес-журналы сделали её частью программ тренировок и диет. При этом научного обоснования у этих схем так и не появилось.

И сегодня, когда специалисты опровергают связь телосложения с возможностями организма, миф о "трёх типах" продолжает жить — во многом благодаря своей простоте и привлекательности для массового читателя.