Pump ворвался в фитнес и вытеснил аэробику: почему залы переполнены этим форматом
Pump-тренировка давно стала частью фитнес-культуры и по популярности не уступает классическим направлениям вроде аэробики или йоги. Это занятие сочетает в себе силовые упражнения и элементы кардионагрузки, проходит под музыку и позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие.
Что такое Pump-тренировка
Pump — это групповая программа, в которой упражнения выполняются с лёгкими отягощениями и большим количеством повторов. В качестве инвентаря используют бодибары, блины для штанги, гантели и степ-платформы. Встречаются и движения с собственным весом — отжимания, выпады, планка.
Формат появился в 1990 году в Новой Зеландии. Компания Les Mills разработала BODYPUMP™ и до сих пор продаёт лицензии, обучает инструкторов и поставляет готовые музыкальные треки для занятий. В российских клубах чаще предлагают "Pump" — по сути, тот же формат, но с локальной музыкой и авторскими комбинациями.
Зачем пробовать Pump
-
Эффективное сжигание калорий. Постоянный темп и минимум пауз держат пульс высоким, создавая условия для жиросжигания и ускорения метаболизма.
-
Подтянутое тело без лишней массы. Вес подбирается в пределах 20-30% от максимума. Это значит, что мышцы становятся крепче и рельефнее, но не громоздкими.
-
Знакомство с силовыми тренировками. Для тех, кому скучны подходы в тренажёрном зале, Pump — это возможность втянуться в силовой формат в более динамичной форме.
-
Универсальность. Вес можно менять под себя, поэтому в одном зале рядом занимаются и новички, и опытные спортсмены.
Советы шаг за шагом
Чтобы тренировка принесла максимум пользы, стоит заранее подготовиться:
-
Выберите клуб с удобным расписанием и сертифицированным инструктором.
-
Возьмите спортивную одежду, кроссовки с амортизацией, полотенце и бутылку воды. Инвентарь (бодибары, гантели, платформы) обычно предоставляет зал.
-
На первом занятии начинайте с минимального веса, чтобы привыкнуть к ритму.
-
Следите за техникой — инструктор показывает и объясняет каждое движение.
-
После тренировки уделите 5-10 минут растяжке, чтобы мышцы восстановились быстрее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: взять слишком большой вес.
-
Последствие: быстрое утомление и риск травмы.
-
Альтернатива: начать с лёгких блинов и увеличить нагрузку постепенно.
-
Ошибка: игнорировать обувь и заниматься в кедах без амортизации.
-
Последствие: нагрузка на колени и стопы.
-
Альтернатива: выбрать кроссовки для фитнеса или кросс-тренинга.
-
Ошибка: пропускать разминку.
-
Последствие: растяжения и дискомфорт в мышцах.
-
Альтернатива: уделить разминке 5-7 минут даже дома, если тренировка онлайн.
А что если заниматься дома?
Организовать Pump можно и в своей комнате. Для этого понадобятся бодибар или гриф со сменными блинами, гантели и степ-платформа. В интернете легко найти видеоуроки — от официальных BODYPUMP™ на английском до занятий российских тренеров.
Если у вас уже есть опыт силовых упражнений, можно следовать за видео без перевода. А вот новичкам полезно хотя бы пару раз сходить в клуб, чтобы изучить технику и избежать ошибок.
FAQ
Сколько длится тренировка?
Обычно занятие занимает 45-60 минут.
Можно ли похудеть только с Pump?
Да, но результат будет выше, если сочетать его с правильным питанием и кардионагрузками — бегом, велосипедом или плаванием.
Что лучше: Pump или классическая силовая?
Они решают разные задачи. Pump делает акцент на выносливость и рельеф, а тренажёрный зал — на рост силы и массы.
Подходит ли Pump подросткам?
Да, но с минимальным весом и только под присмотром инструктора.
Мифы и правда
-
Миф: Pump — это только для женщин.
-
Правда: мужчины также активно занимаются этим направлением для поддержания формы и сжигания жира.
-
Миф: без тяжёлых весов мышцы не растут.
-
Правда: многократные повторения с лёгким весом формируют рельеф и повышают выносливость.
-
Миф: Pump вреден для суставов.
-
Правда: при правильной технике нагрузка распределяется равномерно и даже укрепляет связки.
Сон и психология
Pump-занятие не только про мышцы. Динамичная музыка и энергичная атмосфера в группе помогают снять стресс, переключиться с рабочих забот и улучшить настроение. Регулярные тренировки нормализуют сон за счёт выработки эндорфинов и естественного утомления.
Три интересных факта
-
В мире более 100 стран, где проходят лицензированные BODYPUMP™.
-
В каждой программе используются специально подобранные треки — один музыкальный трек = один блок упражнений.
-
В 2020-е годы появились онлайн-версии Pump с живыми трансляциями, которые проводят сертифицированные инструкторы.
Исторический контекст
В 1980-х в фитнесе доминировала аэробика, и только в 1990 году Les Mills предложили комбинировать музыку с силовыми нагрузками. Новый формат быстро распространился из Новой Зеландии по всему миру. В России Pump появился в середине 2000-х и сразу стал частью сетевых клубов.
