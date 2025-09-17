Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнения для рук
Упражнения для рук
© wikimedia.org by Shtarka1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Pump ворвался в фитнес и вытеснил аэробику: почему залы переполнены этим форматом

Преимущества Pump-тренировки: сжигание калорий, выносливость и рельеф мышц

Pump-тренировка давно стала частью фитнес-культуры и по популярности не уступает классическим направлениям вроде аэробики или йоги. Это занятие сочетает в себе силовые упражнения и элементы кардионагрузки, проходит под музыку и позволяет проработать все мышцы тела за одно занятие.

Что такое Pump-тренировка

Pump — это групповая программа, в которой упражнения выполняются с лёгкими отягощениями и большим количеством повторов. В качестве инвентаря используют бодибары, блины для штанги, гантели и степ-платформы. Встречаются и движения с собственным весом — отжимания, выпады, планка.

Формат появился в 1990 году в Новой Зеландии. Компания Les Mills разработала BODYPUMP™ и до сих пор продаёт лицензии, обучает инструкторов и поставляет готовые музыкальные треки для занятий. В российских клубах чаще предлагают "Pump" — по сути, тот же формат, но с локальной музыкой и авторскими комбинациями.

Зачем пробовать Pump

  1. Эффективное сжигание калорий. Постоянный темп и минимум пауз держат пульс высоким, создавая условия для жиросжигания и ускорения метаболизма.

  2. Подтянутое тело без лишней массы. Вес подбирается в пределах 20-30% от максимума. Это значит, что мышцы становятся крепче и рельефнее, но не громоздкими.

  3. Знакомство с силовыми тренировками. Для тех, кому скучны подходы в тренажёрном зале, Pump — это возможность втянуться в силовой формат в более динамичной форме.

  4. Универсальность. Вес можно менять под себя, поэтому в одном зале рядом занимаются и новички, и опытные спортсмены.

Советы шаг за шагом

Чтобы тренировка принесла максимум пользы, стоит заранее подготовиться:

  • Выберите клуб с удобным расписанием и сертифицированным инструктором.

  • Возьмите спортивную одежду, кроссовки с амортизацией, полотенце и бутылку воды. Инвентарь (бодибары, гантели, платформы) обычно предоставляет зал.

  • На первом занятии начинайте с минимального веса, чтобы привыкнуть к ритму.

  • Следите за техникой — инструктор показывает и объясняет каждое движение.

  • После тренировки уделите 5-10 минут растяжке, чтобы мышцы восстановились быстрее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять слишком большой вес.

  • Последствие: быстрое утомление и риск травмы.

  • Альтернатива: начать с лёгких блинов и увеличить нагрузку постепенно.

  • Ошибка: игнорировать обувь и заниматься в кедах без амортизации.

  • Последствие: нагрузка на колени и стопы.

  • Альтернатива: выбрать кроссовки для фитнеса или кросс-тренинга.

  • Ошибка: пропускать разминку.

  • Последствие: растяжения и дискомфорт в мышцах.

  • Альтернатива: уделить разминке 5-7 минут даже дома, если тренировка онлайн.

А что если заниматься дома?

Организовать Pump можно и в своей комнате. Для этого понадобятся бодибар или гриф со сменными блинами, гантели и степ-платформа. В интернете легко найти видеоуроки — от официальных BODYPUMP™ на английском до занятий российских тренеров.

Если у вас уже есть опыт силовых упражнений, можно следовать за видео без перевода. А вот новичкам полезно хотя бы пару раз сходить в клуб, чтобы изучить технику и избежать ошибок.

FAQ

Сколько длится тренировка?
Обычно занятие занимает 45-60 минут.

Можно ли похудеть только с Pump?
Да, но результат будет выше, если сочетать его с правильным питанием и кардионагрузками — бегом, велосипедом или плаванием.

Что лучше: Pump или классическая силовая?
Они решают разные задачи. Pump делает акцент на выносливость и рельеф, а тренажёрный зал — на рост силы и массы.

Подходит ли Pump подросткам?
Да, но с минимальным весом и только под присмотром инструктора.

Мифы и правда

  • Миф: Pump — это только для женщин.

  • Правда: мужчины также активно занимаются этим направлением для поддержания формы и сжигания жира.

  • Миф: без тяжёлых весов мышцы не растут.

  • Правда: многократные повторения с лёгким весом формируют рельеф и повышают выносливость.

  • Миф: Pump вреден для суставов.

  • Правда: при правильной технике нагрузка распределяется равномерно и даже укрепляет связки.

Сон и психология

Pump-занятие не только про мышцы. Динамичная музыка и энергичная атмосфера в группе помогают снять стресс, переключиться с рабочих забот и улучшить настроение. Регулярные тренировки нормализуют сон за счёт выработки эндорфинов и естественного утомления.

Три интересных факта

  1. В мире более 100 стран, где проходят лицензированные BODYPUMP™.

  2. В каждой программе используются специально подобранные треки — один музыкальный трек = один блок упражнений.

  3. В 2020-е годы появились онлайн-версии Pump с живыми трансляциями, которые проводят сертифицированные инструкторы.

Исторический контекст

В 1980-х в фитнесе доминировала аэробика, и только в 1990 году Les Mills предложили комбинировать музыку с силовыми нагрузками. Новый формат быстро распространился из Новой Зеландии по всему миру. В России Pump появился в середине 2000-х и сразу стал частью сетевых клубов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: заминка ускоряет восстановление сердечного ритма после нагрузок сегодня в 8:50

Почему спортсмены не отказываются от заминки, даже если наука сомневается

Заминка после тренировки обещает меньше боли и лучшее восстановление. Но действительно ли она работает, или это всего лишь спортивный ритуал?

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров сегодня в 4:21

Одно движение, которое делает тело сильнее и стройнее

Узнайте, почему приседания со штангой называют королем упражнений и как выполнить их правильно, чтобы укрепить мышцы и избежать травм.

Читать полностью » Тренировка для мышц живота: планка, лодочка и повороты ног сегодня в 4:10

Тайный рецепт сильного пресса: упражнения, которые древние воины делали каждый день

Мини-комплекс для пресса, который можно выполнять дома. Узнайте, как всего за 15 минут укрепить мышцы живота и разнообразить тренировки.

Читать полностью » Исследования: разминка перед занятиями снижает риск травм и повышает эффективность сегодня в 3:50

Боль после зала: знак прогресса или сигнал к остановке

Ошибки во время тренировок могут замедлить прогресс и привести к травмам. Разбираем пять привычек, от которых лучше избавиться.

Читать полностью » Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии сегодня в 3:22

Грудные растут дома быстрее, чем под железом: проверенный феномен

Хотите развить грудные мышцы без тренажёров? Программа Криса Херия доказывает, что построить сильное тело можно дома, используя лишь собственный вес.

Читать полностью » Отказ мышц в фитнесе: эксперты объяснили пользу и ограничения методики сегодня в 3:10

Тренировка на грани: почему отказ мышц открывает двери к новым возможностям

Методика "до отказа" обещает быстрый рост силы и массы, но подходит далеко не всем. Разбираем, где она работает, а где принесёт только вред.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали функциональный комплекс для укрепления мышц пресса сегодня в 2:50

ресс без скручиваний и тренажёров: тренировка, о которой знают не все

Функциональный комплекс упражнений для пресса без оборудования: узнайте, как правильно выполнять движения и чего избегать ради результата.

Читать полностью » Физиологи: регулярные упражнения с весом тела улучшают тонус рук за 4–6 недель сегодня в 2:46

Женские руки старят быстрее, чем лицо: простые упражнения возвращают им упругость

Узнайте, какие упражнения помогут подтянуть руки и вернуть им упругость без тяжёлых весов — подробная стратегия и полезные советы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Казахстане курсанты часто портят автомобили и оборудование на экзаменах по вождению
Авто и мото

Эксперт рассказал о рисках загрязнения топлива при заправке сразу после разгрузки бензовоза
Технологии

Microsoft объявила об удалении устаревших веб-компонентов Windows 8 и ранних версий 10
Садоводство

Крахмал с сахаром заменяет навоз как удобрение для огорода — совет Светланы Городецкой
Культура и шоу-бизнес

Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала "Утреннее шоу"
Спорт и фитнес

Трастеры развивают силу и выносливость за счёт сочетания приседа и жима
Еда

Пастел де ната готовится из слоёного теста и молочного крема
Еда

Итальянские кулинары запекают свинину в красном вине с розмарином для насыщенного вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet