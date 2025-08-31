Тот самый показатель, который врал вам всё это время

Если вы активно занимаетесь спортом, то наверняка следите за своим здоровьем тщательнее большинства. Возможно, вы уже слышали о таком популярном методе оценки, как индекс массы тела (ИМТ). Его часто используют врачи и медицинские учреждения по всему миру.

Однако важно понимать: несмотря на повсеместное применение, ИМТ далеко не идеален. Для людей с регулярными физическими нагрузками он может давать искажённую картину. Спортсменам часто стоит обращать внимание на другие, более показательные metrics.

Что такое ИМТ и как его считают

Индекс массы тела — это простой числовой показатель, рассчитываемый на основе вашего роста и веса. Формула проста: вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах.

Допустим, ваш вес 81,6 кг, а рост — 1,75 метра. Сначала умножаем рост на самого себя: 1,75x1,75 = 3,0625. Затем делим вес на полученное число: 81,6 / 3,0625 ≈ 26,6. Это и будет ваш ИМТ. Можно не заниматься подсчётами вручную, а воспользоваться онлайн-калькулятором, например, от Национальных институтов здоровья США.

Общепринятая классификация выглядит так: показатель от 18,5 до 24,9 считается нормой. Значение от 25 и выше говорит об избыточном весе, а от 30 — об ожирении.

Почему ИМТ может врать спортсменам

Главный недостаток этого метода в том, что он не делает различий между жировой тканью и мышечной массой. Он просто соотносит два параметра — рост и вес. Для спортсменов, особенно в силовых видах спорта, это критично.

Мышцы значительно тяжелее жира. Поэтому у подтянутого, мускулистого человека ИМТ может быть высоким, формально указывая на наличие "лишнего веса", хотя процент жира в его организме при этом будет крайне низким. Именно поэтому многие организации здравоохранения не рекомендуют опираться на стандартные значения ИМТ при оценке физической формы атлетов.

На что стоит обратить внимание вместо ИМТ

Чтобы составить более объективное представление о сво здоровье, лучше использовать комплексный подход. Вот несколько более надёжных метрик.

Обхват талии

Это один из самых простых и эффективных показателей. Исследования показывают, что объем талии более 35 дюймов (89 см) у женщин и 40 дюймов (102 см) у мужчин связан с повышенным риском развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Измерять нужно правильно: разместите сантиметровую ленту на середине расстояния между нижним ребром и верхней частью тазовой кости, примерно на уровне пупка. Лента должна лежать горизонтально и не врезаться в кожу.

Отношение талии к бёдрам

Этот показатель считается даже более точным предиктором проблем со здоровьем, чем ИМТ. Чтобы его рассчитать, измерьте обхват талии (как описано выше) и бёдер в самой широкой их части. Затем разделите первый показатель на второй.

Здоровым считается соотношение менее 0,9 для мужчин и менее 0,85 для женщин. Более высокие значения сигнализируют о повышенном риске.

Другие методы

Существуют и высокоточные, но менее доступные способы оценки состава тела. К ним относятся:

• Измерение калипером (специальным прибором для определения толщины кожной складки).

• Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA-сканирование).

• Плетизмография с вытеснением воздуха (Bod Pod).

Эти методы, как правило, требуют специального оборудования и помощи trained professional, а также финансовых затрат.

Главный вывод заключается в том, что ИМТ — это всего лишь один из многих инструментов. Для человека, ведущего активный образ жизни, он часто оказывается малоинформативным. Гораздо разумнее использовать его в комбинации с другими измерениями, чтобы получить по-настоящему полную картину своего физического состояния.