Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:06

Разговор идёт, а собеседник уже мысленно ушёл: микросигналы, которые нельзя игнорировать

Психологи: избегание взгляда и закрытая поза говорят о недоверии

Чувства — вещь сложная. Иногда мы с радостью делимся ими, а в других случаях предпочитаем тщательно скрывать. Но тело часто выдаёт нас с головой: есть множество сигналов, по которым можно понять, что собеседник не испытывает симпатии, даже если он пытается убедить в обратном словами.

Когда слова не совпадают с телом

Большинство людей стараются контролировать речь — думают, какие слова выбрать, чтобы произвести впечатление. Но именно невербальные сигналы чаще всего становятся "предателями". Поза, мимика и даже мелкие движения могут рассказать больше, чем длинный монолог.

Жесты, которые выдают неприязнь

Скрещенные руки — это почти универсальный знак закрытости. К нему можно отнести и создание барьеров: сумка или рюкзак, поставленные между вами и собеседником, показывают, что он не стремится к близости.

Ещё один тревожный знак — избегание взгляда. Отсутствие зрительного контакта говорит не только о недоверии, но и может восприниматься как проявление неуважения. К этому добавьте отсутствие искренней улыбки — и картина становится очевидной.

Дистанция и направление тела

Если человек делает шаг назад, держит дистанцию или сжимает губы, это тоже красноречивый сигнал. Подсознательно он хочет показать: "Ты мне не очень приятен".

Не менее показательно положение корпуса или ног. Когда собеседник отворачивает их в сторону, значит, он готов завершить разговор и ищет повод, чтобы быстрее уйти.

Почему так сложно скрыть эмоции

Эти реакции во многом обусловлены физиологией. Мы можем контролировать речь, но тело работает на уровне автоматизмов. Психологи называют такие проявления "микросигналами" — они почти всегда остаются честными.

Поэтому опытные переговорщики или психологи первым делом анализируют именно поведение, а не слова. И даже в бытовом общении внимательность к этим мелочам помогает лучше понимать настроение и отношение окружающих.

Как завоевать доверие

Если вы замечаете подобные признаки, не стоит сразу расстраиваться. Недоверие можно постепенно преодолеть. Для этого полезно использовать несколько простых приёмов.

  1. Обращайтесь к человеку по имени. Это показывает, что вы слушаете его внимательно.

  2. В переписке не спешите с ответом: пауза в несколько секунд создаёт впечатление вдумчивости.

  3. Периодически просите о небольших услугах. Это парадоксально, но факт: помогая вам, собеседник ощущает собственную значимость, и доверие растёт.

Главное — искренность

Ни один из этих приёмов не сработает, если они используются как сухая техника. Люди хорошо чувствуют фальшь. Поэтому важно действительно быть внимательным, благодарным и открытым. Тогда даже самый настороженный собеседник сможет расслабиться и увидеть в вас человека, которому можно доверять.

