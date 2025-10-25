Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка после тренировки
Прогулка после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:19

Женщины не могут устоять перед мужчинами с такой походкой — учёные объяснили почему

Нортумбрийский университет: широкая походка делает мужчин более уверенными в глазах окружающих

Когда человек входит в комнату, прежде чем он успеет что-либо сказать, окружающие уже делают о нём выводы. Новое исследование показало, что манера ходьбы играет огромную роль в том, как нас воспринимают — особенно мужчин.

Команда учёных из Нортумбрийского университета выяснила: мужчины, которые двигаются с широким шагом, слегка раскачивая корпус и держа плечи отведёнными назад, кажутся окружающим доминирующими, уверенными и даже более привлекательными. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Когда движения говорят громче слов

Чтобы исключить влияние внешности и сосредоточиться исключительно на походке, исследователи использовали технологию захвата движения (motion capture). Они пригласили 52 мужчин, записали их движения, а затем перенесли эти данные на цифровых аватаров одинакового роста, веса и телосложения.

Участники эксперимента наблюдали за этими виртуальными фигурами и оценивали их по ряду характеристик: уверенность, агрессивность, сексуальная привлекательность и доминирование.

Результаты оказались однозначными: чем более выразительно двигался аватар, тем выше наблюдатели оценивали его как сильного и доминирующего.

"Даже без мимики и одежды люди интуитивно считывают силу и статус по движениям", — отметили авторы исследования.

Почему "развязная" походка кажется привлекательной

Учёные считают, что подобное восприятие имеет эволюционные корни. В животном мире демонстрация силы через движения — обычное явление: расправленные крылья, поднятая шерсть или напряжённая осанка сигнализируют о готовности к борьбе и высоком статусе.

У человека этот принцип сохранился на уровне подсознания. Широкая походка и раскачивание корпуса визуально делают фигуру крупнее, что интерпретируется как символ физической силы и уверенности.

"Такие движения закрепились как маркеры силы и угрозы", — пояснили исследователи из Нортумбрийского университета.

В повседневной жизни это проявляется в том, как быстро мы оцениваем незнакомого человека: по тому, как он идёт, мозг мгновенно формирует предположение о его статусе и намерениях.

Сравнение: нейтральная и выразительная походка

Признак Нейтральная походка Выразительная походка
Положение плеч Прямо, слегка сведены вперёд Отведены назад
Движения корпуса Минимальные, сбалансированные Раскачивание вперёд-назад
Восприятие окружающими Сдержанный, спокойный, возможно застенчивый Уверенный, сильный, привлекательный
Эмоциональное впечатление Нейтральное Вызывающее, динамичное

Исследователи отмечают, что даже незначительные изменения в манере ходьбы способны полностью изменить впечатление, которое человек производит.

Советы шаг за шагом: как улучшить походку

  1. Следи за осанкой. Расправленные плечи и прямой позвоночник создают ощущение уверенности.

  2. Шагай естественно. Не стоит намеренно "играть мускулами" — лишняя демонстративность выглядит неестественно.

  3. Работай над равновесием. Йога, пилатес или плавание укрепляют мышцы корпуса, делая походку более устойчивой.

  4. Используй зеркало или видео. Наблюдай за собой, чтобы увидеть, какие движения выглядят уверенно, а какие — напряжённо.

  5. Не спеши. Умеренный темп воспринимается как признак самоконтроля и власти над ситуацией.

Такая осознанная работа над походкой не только меняет внешний образ, но и повышает внутреннее чувство уверенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сутулиться и держать плечи вперёд.
    Последствие: визуально уменьшается фигура, человек кажется неуверенным.
    Альтернатива: лёгкое отведение плеч назад и плавные движения корпуса делают осанку открытой.

  • Ошибка: ходить слишком быстро и резко.
    Последствие: воспринимается как раздражительность или тревожность.
    Альтернатива: спокойный, уверенный шаг передаёт контроль и внутреннее спокойствие.

  • Ошибка: чрезмерно "позировать" во время ходьбы.
    Последствие: выглядит неестественно и отталкивающе.
    Альтернатива: стремиться к естественной выразительности — двигаться свободно, но без излишнего напряжения.

А что если… походка способна изменить самооценку?

Психологи отмечают, что связь между телом и эмоциями взаимна. Когда человек расправляет плечи и идёт уверенно, уровень гормона стресса кортизола снижается, а тестостерона — повышается. Это не просто поза силы, а физиологический отклик, который может укрепить уверенность и улучшить настроение.

Так, изменив манеру движения, можно действительно почувствовать себя сильнее — не только выглядеть так.

Плюсы и минусы выразительной походки

Плюсы Минусы
Воспринимается как уверенность и харизма Может казаться агрессивной в деловой среде
Делает фигуру визуально сильнее Требует самоконтроля, чтобы не перейти грань
Повышает самооценку Неуместна в ситуациях, где важна скромность

Уместность такой походки зависит от контекста. На сцене или в спорте она уместна, а вот в переговорах — стоит соблюдать баланс.

FAQ

Как походка влияет на восприятие личности?
Она формирует первое впечатление: уверенная походка ассоциируется с силой и надёжностью, скованная — с неуверенностью.

Можно ли "натренировать" уверенную походку?
Да, с помощью упражнений на осанку, балетной растяжки или занятий йогой. Регулярные тренировки делают движения естественными.

Почему мы быстро считываем силу по движениям?
Это древний инстинкт: в животном мире демонстрация размеров и пластики сигнализирует о статусе и угрозе. Люди сохранили эту способность на подсознательном уровне.

Мифы и правда

  • Миф: только крупное телосложение делает мужчину сильным.
    Правда: осанка и походка способны кардинально изменить восприятие силы.

  • Миф: походка не влияет на сексуальность.
    Правда: исследования показывают, что выразительная манера ходьбы повышает привлекательность.

  • Миф: если изменить походку, это будет выглядеть фальшиво.
    Правда: при регулярной практике движения становятся естественными и воспринимаются органично.

Исторический контекст

С древних времён демонстрация силы через движения играла важную роль. Воины в античности маршировали, выпрямив спину и расправив плечи — это внушало страх противнику. В XIX веке военные парады продолжили эту традицию, превращая уверенную походку в символ власти и дисциплины. Сегодня этот сигнал остался на уровне подсознания, влияя на то, как мы оцениваем других людей.

3 интересных факта

Женщины также считывают уверенность по походке — она влияет на восприятие привлекательности больше, чем одежда.

Люди способны определить агрессивность по движению за доли секунды, ещё до того, как увидят лицо.

В искусстве походка часто символизирует характер: киногерои с "раскачкой" воспринимаются как смелые и независимые.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапия стволовыми клетками вернула память мышам с болезнью Альцгеймера — Клайв Свендсен сегодня в 13:53
Человечество приближается к границе бессмертия: учёные вмешались в старение мозга

Американские учёные нашли способ повернуть время вспять: молодые иммунные клетки помогли стареющим мышам восстановить память. Что ждёт медицину после этого открытия?

Читать полностью » Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван сегодня в 12:53
Бактерии против батареек — природа сама начала очищать планету от отходов технологий

Учёные нашли бактерию, которая питается металлами из старых аккумуляторов. Это открытие может навсегда изменить переработку и сделать её безопасной для планеты.

Читать полностью » Суперземля GJ 251c обнаружена в двадцати световых годах от Земли — Университет Пенсильвании сегодня в 11:53
Соседняя планета зовёт — но её солнце способно испепелить всё живое

Учёные нашли суперземлю всего в двадцати световых годах от нас. Может ли GJ 251 c стать новым кандидатом на жизнь за пределами Земли — рассказываем подробно.

Читать полностью » Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт сегодня в 10:53
Стена времени рухнула — как Берлин стал доказательством теории о судьбе человечества

Астрофизик Ричард Готт однажды задал простой вопрос о Берлинской стене — и вывел формулу, которая способна предсказывать судьбу цивилизаций.

Читать полностью » Соляные купола Австралии сохранили микробные колонии времён ледниковых эпох — Геологическое общество Америки сегодня в 9:53
Соль держит планету за горло: без этих подземных рек жизнь могла бы не родиться

Как соль сформировала Землю и повлияла на появление жизни? Учёные раскрыли роль соляных диапиров, которые стали убежищем для древних экосистем и ключом к технологиям будущего.

Читать полностью » Исследование показало, что торонтский олень жил 12 000 лет назад — Аарон Шафер сегодня в 8:20
Олень из-под земли: древний дух Торонто, спрятанный под рельсами метро

Учёные наконец раскрыли тайну "торонтского оленя из метро". Анализ ДНК показал: это не лось и не косуля, а исчезнувший вид, живший 12 000 лет назад.

Читать полностью » Учёные из США впервые доказали электростатический механизм охоты паразитов — Ранцзяншан Ран сегодня в 7:19
Мир под напряжением: даже микробы начали использовать электричество как оружие

Учёные впервые доказали, что паразитические черви используют электричество, чтобы прилипать к жертве. Это открытие положило начало новой науке — электростатической экологии.

Читать полностью » Исследование показало, как вирусы прячутся в апоптотических везикулах организма — Стефани Раттер сегодня в 6:19
Вирусы надели маску смерти: учёные раскрыли, как инфекции прячутся внутри умирающих клеток

Учёные из Австралии выяснили, что вирусы могут скрываться в микроскопических пузырьках, образующихся при гибели клеток. Это открытие меняет представление о том, как инфекции распространяются в организме.

Читать полностью »

Новости
Технологии
iOS 26 вызывает перегрев и ускоренный разряд аккумулятора iPhone — Baza
Спорт и фитнес
Программа Сергея Serdjick Спиридонова помогает укрепить пресс без тренажёров
Красота и здоровье
Нейробиологи выяснили, что снижение частоты нейронных переходов влияет на восприятие времени
Туризм
Лучшее время для поездки в Куиньон — с декабря по апрель, когда стоит ясная погода
Еда
Эксперты: свеклу нужно добавлять в борщ с кислотой, чтобы сохранить цвет блюда
Авто и мото
Автомобили с топовой комплектацией имеют максимальный комфорт, расширенные системы безопасности и премиальные материалы салона
УрФО
В Свердловской области находят фиолетовую рядовку даже под снегом
Питомцы
Ветеринары подтвердили, что кошки могут страдать от головной боли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet