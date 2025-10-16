Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
© commons.wikimedia.org by LucaFazPhoto is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 14:40

Голая правда дочери Майкла Джексона: почему мода для неё — не вызов обществу, а способ выжить

Дочь Майкла Джексона объяснила, почему выбирает откровенные наряды

Дочь Майкла Джексона — певица и модель Пэрис Джексон — в новом интервью поделилась своими взглядами на моду, тело и самопринятие. Для неё одежда стала не просто способом самовыражения, а инструментом внутреннего освобождения.

"Я всегда чувствовала себя очень некомфортно в своей собственной шкуре, и у меня всегда были очень смешанные мысли и чувства. Тогда я подумала: если я чувствую себя так странно и нетипично, я могла бы с таким же успехом так одеваться", — призналась артистка.

Мода как терапия

Пэрис отметила, что стиль для неё - это способ работы с самоощущением. Через одежду она учится принимать себя и перестаёт воспринимать тело как источник стыда.

"Я хотела бы иметь хорошие отношения со своим телом, потому что это мой храм", — подчеркнула певица.

В разные периоды жизни Джексон экспериментировала с внешностью — от радикальных стрижек до смелых сценических образов. По её словам, каждый такой эксперимент помогал ей чувствовать контроль над собой и не зависеть от мнения окружающих.

Когда наряд становится манифестом

Пэрис не раз выходила в свет в откровенных образах, вызывавших бурные обсуждения в прессе. Так, во время Недели моды в Нью-Йорке она появилась в прозрачном платье, а на показе Стеллы Маккартни в Лондоне — в наряде с глубокими вырезами.

Эти смелые решения вызвали шквал критики, но артистка ответила спокойно. После очередной волны комментариев она написала в соцсетях:

"Я на самом деле не понимаю, почему человеческое тело является триггером дискомфорта у стольких людей. Это же всего лишь тело… Мы постоянно смотрим на обнаженных животных… Мы сами по сути просто животные", — сказала певица Пэрис Джексон.

Её слова стали вирусными — многие поклонники поддержали звезду, назвав её позицию проявлением зрелости и силы.

От наследия к самостоятельности

Несмотря на громкое имя, Пэрис давно выстраивает собственную карьеру. Она записывает музыку в жанре инди-рок, выступает с концертами и участвует в модных съёмках. При этом Джексон подчёркивает, что стремится отделить себя от образа "дочери Майкла Джексона" и доказать, что её творчество — самостоятельная история.

"Я не хочу, чтобы меня воспринимали только через призму отца. Я просто хочу быть собой", — ранее отмечала артистка.

А что если мода — это форма протеста?

Для Пэрис одежда — это способ заявить о свободе. В мире, где социальные сети диктуют стандарты, её откровенные образы можно рассматривать как вызов навязанным рамкам. Она демонстрирует, что обнажённость — не обязательно провокация, а естественная часть человеческого существования.

Такой подход перекликается с идеями бодипозитива, где важны принятие и уважение к себе. Всё чаще знаменитости используют моду как инструмент высказывания, и Джексон — одна из тех, кто делает это искренне.

Плюсы и минусы смелого самовыражения

Плюсы Минусы
Повышает уверенность и чувство свободы Может вызвать хейт и критику
Помогает принять себя и своё тело Образы часто интерпретируют как эпатаж
Привлекает внимание к теме бодипозитива Риск потерять часть аудитории
Развивает индивидуальный стиль Требует эмоциональной устойчивости

FAQ

Какой стиль предпочитает Пэрис Джексон?
Она сочетает бохо, гранж и элементы ретро, часто выбирая образы с откровенными деталями.

Почему её наряды вызывают споры?
Из-за того, что общество по-прежнему воспринимает откровенность как провокацию, хотя для самой Пэрис это форма самопринятия.

Как она относится к критике?
Певица старается не реагировать на негатив, считая, что тело — естественная часть человека и не должно быть поводом для стыда.

Продолжает ли она музыкальную карьеру?
Да, она активно выступает, записывает новые треки и развивается как независимая артистка.

Что вдохновляет Пэрис на эксперименты?
Искренность, желание быть собой и внутренний поиск гармонии.

Мифы и правда

Миф: Пэрис выбирает откровенные наряды ради пиара.
Правда: для неё это способ принять себя и избавиться от комплексов.

Миф: смелая одежда — проявление бунта против семьи.
Правда: наоборот, она подчёркивает уважение к наследию, но идёт своим путём.

Миф: она не обращает внимания на общественное мнение.
Правда: певица прислушивается, но не позволяет критике влиять на самоощущение.

Интересные факты

  1. Пэрис играет на гитаре и сама пишет тексты песен.

  2. Она активно поддерживает экологические и благотворительные проекты.

  3. Джексон увлекается йогой и практиками осознанности, считая их важной частью душевного равновесия.

