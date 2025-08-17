Не бег и не зал: техника, где дышишь — и худеешь
Вы когда-нибудь задумывались, что неправильное дыхание может лишать вас энергии, ухудшать работу органов и тормозить обмен веществ? Именно с этого вопроса началась история бодифлекса — уникальной системы, которая работает с телом изнутри.
Эту дыхательно-физическую методику придумала Грир Чайлдерс, вдохновившись идеей, что контролируемое дыхание способно нормализовать работу организма. Вместе с Дарьей Свиридовой, PRO-экспертом Спортмастер PRO, разбираемся, как устроен бодифлекс и в чём его сила.
Что такое бодифлекс и зачем он нужен
Бодифлекс (от англ. body — тело, flex — гибкость) — это система упражнений, сочетающая дыхательную гимнастику, растяжку и статические нагрузки. Особенность метода — в управлении дыханием: через глубокие вдохи, резкие выдохи и задержки активируется диафрагма, живот, межреберные мышцы.
"При поверхностном дыхании организм задыхается: снижается усвоение кислорода, замедляется метаболизм, ткани недополучают питание. Бодифлекс — это способ включить дыхательную систему на полную мощность", — объясняет Свиридова.
Почему это работает
Когда дыхание становится осознанным, а в работу включаются глубокие мышцы, тело буквально "просыпается":
- улучшается кислородоснабжение,
- активируется лимфо- и кровообращение,
- ускоряются обменные процессы,
- растёт устойчивость к гипоксии (кислородному голоданию),
- нормализуется работа пищеварения и нервной системы.
Метод особенно эффективен для женщин благодаря особенностям грудного дыхания, характерного именно для женского организма.
Кому подходит бодифлекс
- тем, кто восстанавливается после респираторных заболеваний;
- людям с низкой физической активностью;
- тем, кто испытывает стресс и тревожность (дыхание помогает снизить уровень кортизола);
- желающим укрепить пресс и избавиться от вялости в области живота и боков.
Как правильно выполнять дыхание в бодифлексе
Пошаговая техника:
- Исходная поза: ноги на ширине плеч, колени немного согнуты, корпус наклонён вперёд, руки — на бёдрах. Спина прямая.
- Выдох ртом: полностью выпускаем воздух, будто сдуваем подушку.
- Вдох носом: резкий, глубокий, с расширением живота.
- Взрывной выдох со звуком "ПАААХ": напрягаем мышцы живота, диафрагму.
- Задержка дыхания (до 8 секунд): живот втянут внутрь, словно прилип к позвоночнику.
- Финальный вдох — глубокий, наполняющий грудную клетку.
На этапе освоения упражнения можно выполнять лёжа, положив книгу на живот, чтобы отслеживать правильность диафрагмального дыхания.
Бодифлекс-упражнения: с чего начать
Начинайте с базовых элементов:
- "Алмаз"
- "Ножницы"
- "Кошка"
- "Боковая растяжка"
- "Сейко"
Важно: не спешите с силовой нагрузкой — сначала научитесь дышать правильно.
"Только после освоения дыхания имеет смысл переходить к изотоническим упражнениям и растяжке — именно так достигается эффект", — подчёркивает Дарья Свиридова.
Условия и рекомендации
- Занимайтесь в проветриваемом помещении или на природе.
- Не задерживайте дыхание дольше 12 секунд.
- Регулярность — ключ к результату: бодифлекс требует системы, как и любой фитнес.
При ограничениях по здоровью начните с лёгких дыхательных практик, постепенно подключая упражнения.
Противопоказания
Несмотря на мягкость методики, у бодифлекса есть ряд ограничений:
- заболевания сердца и сосудов;
- высокое артериальное давление;
- внутричерепное и внутриглазное давление;
- травмы головы;
- беременность;
- восстановительный период после операций;
- внутренние кровотечения;
- лихорадка, температура.
Также возможны временные реакции даже у здоровых людей: головокружение, покалывание в конечностях, учащённый пульс. Поэтому лучше начинать под контролем специалиста.
А что это вам напомнило?
Да, элементы бодифлекса действительно напоминают асаны из йоги, калланетику или систему оксисайз. Однако у него свой характерный ритм, своё дыхание и свой уникальный набор эффектов.
