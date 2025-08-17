Не бег и не зал: техника, где дышишь — и худеешь

Вы когда-нибудь задумывались, что неправильное дыхание может лишать вас энергии, ухудшать работу органов и тормозить обмен веществ? Именно с этого вопроса началась история бодифлекса — уникальной системы, которая работает с телом изнутри.

Эту дыхательно-физическую методику придумала Грир Чайлдерс, вдохновившись идеей, что контролируемое дыхание способно нормализовать работу организма. Вместе с Дарьей Свиридовой, PRO-экспертом Спортмастер PRO, разбираемся, как устроен бодифлекс и в чём его сила.

Что такое бодифлекс и зачем он нужен

Бодифлекс (от англ. body — тело, flex — гибкость) — это система упражнений, сочетающая дыхательную гимнастику, растяжку и статические нагрузки. Особенность метода — в управлении дыханием: через глубокие вдохи, резкие выдохи и задержки активируется диафрагма, живот, межреберные мышцы.

"При поверхностном дыхании организм задыхается: снижается усвоение кислорода, замедляется метаболизм, ткани недополучают питание. Бодифлекс — это способ включить дыхательную систему на полную мощность", — объясняет Свиридова.

Почему это работает

Когда дыхание становится осознанным, а в работу включаются глубокие мышцы, тело буквально "просыпается":

улучшается кислородоснабжение,

активируется лимфо- и кровообращение,

ускоряются обменные процессы,

растёт устойчивость к гипоксии (кислородному голоданию),

нормализуется работа пищеварения и нервной системы.

Метод особенно эффективен для женщин благодаря особенностям грудного дыхания, характерного именно для женского организма.

Кому подходит бодифлекс

тем, кто восстанавливается после респираторных заболеваний;

людям с низкой физической активностью;

тем, кто испытывает стресс и тревожность (дыхание помогает снизить уровень кортизола);

желающим укрепить пресс и избавиться от вялости в области живота и боков.

Как правильно выполнять дыхание в бодифлексе

Пошаговая техника:

Исходная поза: ноги на ширине плеч, колени немного согнуты, корпус наклонён вперёд, руки — на бёдрах. Спина прямая.

Выдох ртом: полностью выпускаем воздух, будто сдуваем подушку.

Вдох носом: резкий, глубокий, с расширением живота.

Взрывной выдох со звуком "ПАААХ": напрягаем мышцы живота, диафрагму.

Задержка дыхания (до 8 секунд): живот втянут внутрь, словно прилип к позвоночнику.

Финальный вдох — глубокий, наполняющий грудную клетку.

На этапе освоения упражнения можно выполнять лёжа, положив книгу на живот, чтобы отслеживать правильность диафрагмального дыхания.

Бодифлекс-упражнения: с чего начать

Начинайте с базовых элементов:

"Алмаз"

"Ножницы"

"Кошка"

"Боковая растяжка"

"Сейко"

Важно: не спешите с силовой нагрузкой — сначала научитесь дышать правильно.

"Только после освоения дыхания имеет смысл переходить к изотоническим упражнениям и растяжке — именно так достигается эффект", — подчёркивает Дарья Свиридова.

Условия и рекомендации

Занимайтесь в проветриваемом помещении или на природе.

Не задерживайте дыхание дольше 12 секунд.

Регулярность — ключ к результату: бодифлекс требует системы, как и любой фитнес.

При ограничениях по здоровью начните с лёгких дыхательных практик, постепенно подключая упражнения.



Противопоказания

Несмотря на мягкость методики, у бодифлекса есть ряд ограничений:

заболевания сердца и сосудов;

высокое артериальное давление;

внутричерепное и внутриглазное давление;

травмы головы;

беременность;

восстановительный период после операций;

внутренние кровотечения;

лихорадка, температура.

Также возможны временные реакции даже у здоровых людей: головокружение, покалывание в конечностях, учащённый пульс. Поэтому лучше начинать под контролем специалиста.

А что это вам напомнило?

Да, элементы бодифлекса действительно напоминают асаны из йоги, калланетику или систему оксисайз. Однако у него свой характерный ритм, своё дыхание и свой уникальный набор эффектов.