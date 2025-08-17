Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Медитация
Медитация
© https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Не бег и не зал: техника, где дышишь — и худеешь

Свиридова: техника дыхания в бодифлексе активирует диафрагму и нормализует пищеварение

Вы когда-нибудь задумывались, что неправильное дыхание может лишать вас энергии, ухудшать работу органов и тормозить обмен веществ? Именно с этого вопроса началась история бодифлекса — уникальной системы, которая работает с телом изнутри.

Эту дыхательно-физическую методику придумала Грир Чайлдерс, вдохновившись идеей, что контролируемое дыхание способно нормализовать работу организма. Вместе с Дарьей Свиридовой, PRO-экспертом Спортмастер PRO, разбираемся, как устроен бодифлекс и в чём его сила.

Что такое бодифлекс и зачем он нужен
Бодифлекс (от англ. body — тело, flex — гибкость) — это система упражнений, сочетающая дыхательную гимнастику, растяжку и статические нагрузки. Особенность метода — в управлении дыханием: через глубокие вдохи, резкие выдохи и задержки активируется диафрагма, живот, межреберные мышцы.

"При поверхностном дыхании организм задыхается: снижается усвоение кислорода, замедляется метаболизм, ткани недополучают питание. Бодифлекс — это способ включить дыхательную систему на полную мощность", — объясняет Свиридова.

Почему это работает
Когда дыхание становится осознанным, а в работу включаются глубокие мышцы, тело буквально "просыпается":

  • улучшается кислородоснабжение,
  • активируется лимфо- и кровообращение,
  • ускоряются обменные процессы,
  • растёт устойчивость к гипоксии (кислородному голоданию),
  • нормализуется работа пищеварения и нервной системы.

Метод особенно эффективен для женщин благодаря особенностям грудного дыхания, характерного именно для женского организма.

Кому подходит бодифлекс

  • тем, кто восстанавливается после респираторных заболеваний;
  • людям с низкой физической активностью;
  • тем, кто испытывает стресс и тревожность (дыхание помогает снизить уровень кортизола);
  • желающим укрепить пресс и избавиться от вялости в области живота и боков.

Как правильно выполнять дыхание в бодифлексе
Пошаговая техника:

  • Исходная поза: ноги на ширине плеч, колени немного согнуты, корпус наклонён вперёд, руки — на бёдрах. Спина прямая.
  • Выдох ртом: полностью выпускаем воздух, будто сдуваем подушку.
  • Вдох носом: резкий, глубокий, с расширением живота.
  • Взрывной выдох со звуком "ПАААХ": напрягаем мышцы живота, диафрагму.
  • Задержка дыхания (до 8 секунд): живот втянут внутрь, словно прилип к позвоночнику.
  • Финальный вдох — глубокий, наполняющий грудную клетку.

На этапе освоения упражнения можно выполнять лёжа, положив книгу на живот, чтобы отслеживать правильность диафрагмального дыхания.

Бодифлекс-упражнения: с чего начать
Начинайте с базовых элементов:

  • "Алмаз"
  • "Ножницы"
  • "Кошка"
  • "Боковая растяжка"
  • "Сейко"

Важно: не спешите с силовой нагрузкой — сначала научитесь дышать правильно.

"Только после освоения дыхания имеет смысл переходить к изотоническим упражнениям и растяжке — именно так достигается эффект", — подчёркивает Дарья Свиридова.

Условия и рекомендации

  • Занимайтесь в проветриваемом помещении или на природе.
  • Не задерживайте дыхание дольше 12 секунд.
  • Регулярность — ключ к результату: бодифлекс требует системы, как и любой фитнес.

При ограничениях по здоровью начните с лёгких дыхательных практик, постепенно подключая упражнения.

Противопоказания
Несмотря на мягкость методики, у бодифлекса есть ряд ограничений:

  • заболевания сердца и сосудов;
  • высокое артериальное давление;
  • внутричерепное и внутриглазное давление;
  • травмы головы;
  • беременность;
  • восстановительный период после операций;
  • внутренние кровотечения;
  • лихорадка, температура.

Также возможны временные реакции даже у здоровых людей: головокружение, покалывание в конечностях, учащённый пульс. Поэтому лучше начинать под контролем специалиста.

А что это вам напомнило?
Да, элементы бодифлекса действительно напоминают асаны из йоги, калланетику или систему оксисайз. Однако у него свой характерный ритм, своё дыхание и свой уникальный набор эффектов.

