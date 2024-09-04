Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Вратарь «Флориды» Бобровский уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
  1. Главная
  2. Спорт

Вратарь «Пантерз» Бобровский верит, что Овечкин побьет рекорд самого результативного нападающего НХЛ в истории

Вратарь «Флориды» Бобровский уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский высказался о своём отношении к нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину. Они пересекались в сборной России.

В частности, хоккеист отметил, что относится к нападающему Вашингтон "Кэпиталс" очень уважительно и констатировал, что уверен в том, что Овечкин побьет рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, который является лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю.

"Александр — великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться", — заявил Сергей Бобровский в беседе с "РИА Новости Спорт".

В сезоне 2023/24 Бобровский выиграл свой первый Кубок Стэнли, одержав победу в семиматчевом противостоянии с Эдмонтон "Ойлерз".

Чтобы превзойти рекорд канадца, Овечкину необходимо забросить в НХЛ еще 42 шайбы.

Фото: commons.wikimedia.org/ Michael Miller

Мир

Уотсон останется под стражей до 2 октября

Уотсон останется под стражей до 2 октября

Канадский капитан Пол Уотсон, один из инициаторов создания природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, был задержан в Гренландии и останется под стражей до 2 октября, как сообщила его собственная организация Captain Paul Watson Foundation.

Читать полностью
В ПМР запретили термин

В ПМР запретили термин "Транснистрия" на законодательном уровне

Парламент Приднестровской Молдавской Республики запретил использовать название «Транснистрия» в отношении государства, о чем сообщила пресс-служба главы республики на своём официальном сайте

Читать полностью

Общество

Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием:

Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"

Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.

Читать полностью
Премьера спектакля

Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.

Читать полностью

Новости