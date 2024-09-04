Вратарь «Пантерз» Бобровский верит, что Овечкин побьет рекорд самого результативного нападающего НХЛ в истории

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский высказался о своём отношении к нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину. Они пересекались в сборной России.
В частности, хоккеист отметил, что относится к нападающему Вашингтон "Кэпиталс" очень уважительно и констатировал, что уверен в том, что Овечкин побьет рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, который является лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю.
"Александр — великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться", — заявил Сергей Бобровский в беседе с "РИА Новости Спорт".
В сезоне 2023/24 Бобровский выиграл свой первый Кубок Стэнли, одержав победу в семиматчевом противостоянии с Эдмонтон "Ойлерз".
Чтобы превзойти рекорд канадца, Овечкину необходимо забросить в НХЛ еще 42 шайбы.
Фото: commons.wikimedia.org/ Michael Miller
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