© commons.wikimedia.org by Robert Dimov is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:03

Исход с берега: амбициозный проект ставит крест на мечтах хабаровских лодочников

Хабаровск-Сити: лодочники оказались на грани выселения из-за строительства

Хабаровские лодочники вновь оказались в сложной ситуации, столкнувшись с угрозой принудительного переселения. На этот раз причиной стало строительство масштабного проекта "Хабаровск-Сити", которое затрагивает интересы членов лодочной станции № 7. Стоит отметить, что эти люди уже однажды пережили переезд из-за строительства дамбы и за свой счет обустроили новое место, что делает ситуацию еще более несправедливой.

Лодочники получили уведомление об освобождении береговой линии в районе Кубяка, где они обустроили свою станцию. Это решение создает серьезные проблемы для владельцев лодок, которые вложили немало сил и средств в обустройство своего места.

"У нас тут был овраг, мы начали его засыпать, несколько лет на это потратили, деньги брали из своего кармана. Дорогу себе сделали сами. И тут нам сказали, что будет какое-то развитие территории и стройка, поэтому надо нам съезжать", — поделились они с журналистами DVHAB, выражая свою обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Представители лодочной станции обратились в администрацию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Они предоставили все необходимые документы, подтверждающие законность их пребывания на участке, включая информацию об оплате аренды, которая составляла 25 тысяч рублей в месяц. Однако, по их словам, ответ был неутешительным — аренда уже отменена.

Альтернатива: предложение береговой линии на Красной Речке

Администрация города не смогла предложить лодочникам альтернативную площадку в районе Кубяка, где расположены их основные объекты инфраструктуры. В качестве компромиссного варианта была предложена береговая линия на Красной Речке. Однако это место, по словам лодочников, не является для них приемлемым, поскольку находится в значительной удаленности от жилых районов, что делает его менее удобным для владельцев лодок и их клиентов.

В настоящее время лодочники предпринимают попытки добиться разрешения остаться на прежнем месте. Они настроены на диалог и пытаются найти взаимоприемлемое решение.

Участники кооператива смогли найти понимание у подрядчика, который ведет строительство "Хабаровск-Сити". Это вселяет надежду на возможность достижения компромисса.

Главное препятствие: расторжение арендного договора

Однако, ключевым препятствием остается факт расторжения арендного договора. Это ставит под сомнение возможность лодочников остаться на привычном месте и вынуждает их искать другие варианты решения проблемы.

Примечательно, что соседняя лодочная станция № 8 продолжает работать в штатном режиме и под снос пока не попадает. Это создает дополнительную напряженность и усиливает чувство несправедливости у членов лодочной станции № 7.

В сложившейся ситуации лодочники надеются урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Они рассчитывают на конструктивный диалог с администрацией города и на нахождение решения, которое бы учитывало их интересы.

