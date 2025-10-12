Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:54

Катастрофа на Байкале: три человека погибли при столкновении катера и судна у Листвянки

В результате столкновения катера и корабля на Байкале трое погибло и один пропал без вести

Трагедия произошла в субботу вечером у посёлка Листвянка на Байкале — скоростной катер «Важный» столкнулся с судном «Ярославец». В результате погибли три человека, ещё один находится в больнице с тяжёлыми травмами. Судьба пятого пассажира катера остаётся неизвестной.

Инцидент случился в самый оживлённый час — когда десятки катеров и прогулочных судов одновременно возвращаются и отходят от причала. Местные жители говорят, что обстановка у берега напоминает дорожный час-пик:

«Да вы посмотрите сами, что тут творится! Я вообще не понимаю, как они тут лавируют! Ситуация хуже, чем в час-пик на дороге», — поделилась кемеровчанка Марина Цыбуляк.

Похожее впечатление описал и москвич Юрий Гришин:

«Буквально в нескольких сантиметрах от нас пронёсся лихач на водном скутере — чудом не задел».

Иркутянин Андрей Мотовозкин отметил, что в выходные дни в Листвянке транспортный хаос — и на суше, и на воде.

По данным источников, основной причиной столкновения мог стать человеческий фактор. Повреждения катера указывают, что удар пришёлся на высокой скорости, что исключает версию столкновения при манёврах у причала.

«Возможно, капитан катера был ослеплён огнями — береговыми или бортовыми, — предположил капитан буксира Иван. — Или просто не сработало взаимопонимание: оба решили, что им уступают дорогу».

Следователи возбудили уголовное дело и проводят экспертизы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал разобраться в причинах трагедии:

«Необходимо установить, что именно привело к столкновению».

Пострадавший пассажир катера доставлен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Пассажиры судна «Ярославец» не пострадали.

Примечательно, что всего за день до трагедии в регионе подвели итоги навигационного сезона, отметив его как самый безопасный за последние годы — без единого случая гибели людей.

