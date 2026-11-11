Первым в самолёт — не значит первым домой: чем оборачивается спешка у дверей и багажных полок

Посадка на рейс и выход из самолета часто превращаются в борьбу за пространство. Пассажиры скапливаются у гейта задолго до вызова своей зоны, пытаются разместить ручную кладь в отсеках за несколько рядов до своего места и устремляются в проход в ту же секунду, когда колеса касаются полосы.

Такая спешка часто оказывается неоправданной. На рейсе из Квинстауна (Новая Зеландия) в Мельбурн (Австралия) наблюдались случаи агрессии: пожилой мужчина, стремясь быстрее покинуть борт, начал толкать женщину перед собой, а когда та не смогла сдвинуться из-за плотной очереди, перешел на крик и оскорбления.

Ситуация может обостриться в период праздников. Согласно данным Hopper, текущий сезон обещает стать одним из самых загруженных и дорогих за десятилетие. Средняя стоимость перелета внутри США на День благодарения выросла на 31% по сравнению с прошлым годом и составляет 402 доллара. Рост цен на авиатопливо, связанный с конфликтом в Иране, привел к тому, что многие авиакомпании США увеличили сбор за регистрируемый багаж примерно на 10 долларов. Это заставляет пассажиров брать больше вещей в салон, что усиливает борьбу за место в верхних полках.

Психология ложной срочности

Авиаиндустрия десятилетиями приучала пассажиров воспринимать посадку как соревнование, предлагая приоритетную посадку для элитных членов программ лояльности. Это создает иллюзию, что первый попавший на борт получает преимущество. Однако в реальности это не дает лучшего места — даже Southwest Airlines, единственная крупная компания в США с открытой рассадкой, перешла на закрепленные места в январе.

Клинический директор Associated Counsellors & Psychologists в Сиднее Дэн Ауэрбах отмечает, что стремление встать сразу после выключения табло "застегните ремни" имеет биологическую природу. Часы неподвижности в ограниченном пространстве создают состояние легкого стресса. Когда самолет приземляется, нервная система стремится сбросить накопившееся напряжение через движение, что приводит к одновременному рывку всех пассажиров в узкий проход.

С практической стороны такая спешка малоэффективна. Тьяна Понгс, часто летающая с багажом, отмечает, что независимо от очереди на выход, все пассажиры в итоге встречаются у одной и той же ленты выдачи багажа.

Когда стоит заходить и выходить первым

Существуют объективные причины для ранней посадки или выхода:

Стыковочные рейсы: при ограниченном времени на пересадку стоит выходить из самолета одним из первых и заранее предупредить об этом бортпроводников.

при ограниченном времени на пересадку стоит выходить из самолета одним из первых и заранее предупредить об этом бортпроводников. Место в отсеках: при полной загрузке рейса и высокой стоимости багажа (в некоторых компаниях до 45 долларов за первую сумку) полки заполняются быстро. Те, кто заходит последним, рискуют оказаться перед необходимостью сдать ручную кладь в багаж прямо у гейта.

Консультант Веруска Анконитано подчеркивает, что бизнес-путешественники или люди с дорогостоящим оборудованием вынуждены заходить раньше, чтобы гарантировать сохранность вещей в доступном отсеке.

Стратегия "последнего в очереди"

Многие опытные путешественники выбирают тактику "последним на борт — последним на выход". Аналитик из Нью-Йорка Файз Ахмед подсчитал, что выход из узкофюзеляжного самолета занимает от 10 до 15 минут, а багаж появляется на ленте еще через 15-20 минут. Ожидание в полусогнутом состоянии в проходе не дает выигрыша во времени.

Врач из Лос-Анджелеса Джессика Ву добавляет, что длительное пребывание в согнутой позе под полками вредно для шеи и позвоночника. Даже обладатели статуса Executive Platinum в American Airlines, такие как Джои Рахими, иногда предпочитают заходить последними, когда в зоне гейта становится просторнее и спокойнее.

Как сменить привычку

Чтобы перестать следовать за толпой, можно использовать следующие приемы: