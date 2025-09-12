Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Вы когда-нибудь задумывались, почему вкус пищи влияет на наше желание есть? Учёные нашли важную мозговую структуру, которая может контролировать потребление еды — и это открытие обещает помочь в борьбе с лишним весом и потерей аппетита.

Что такое BNST и почему это важно?

Ядро ложа терминальной полоски (BNST) — небольшая область мозга размером с семечко подсолнечника, расположенная рядом с центром мозга. Исследования на мышах показали, что активация нейронов в BNST ведёт к увеличению потребления пищи.

Однако долгое время оставался вопрос: влияет ли вкус на активность этой области?

Команда учёных под руководством Чарльза Цукера из Колумбийского университета провела эксперимент. Они наблюдали за мозгом мышей, когда те пили воду с разными вкусами: сладким, горьким, кислым, солёным и умами.

Интересно, что нейроны в миндалевидном теле активировались только в ответ на сладкую воду — ранее считалось, что именно эта область отвечает за удовольствие от сладкого. Но теперь учёные обнаружили, что эти нейроны стимулируют нейроны в BNST, что впервые подтвердило связь вкуса и активности BNST.

"Это первое доказательство того, что BNST получает вкусовые сигналы", — отмечает Хайцзян Цай из Университета Аризоны.

Как BNST влияет на потребление пищи?

Чтобы проверить, влияет ли BNST на аппетит, исследователи генетически модифицировали нейроны так, чтобы они не активировались при сладком вкусе. Результат: мыши с изменёнными нейронами выпили значительно меньше сладкой воды за 10 минут по сравнению с обычными.

С другой стороны, искусственная активация этих нейронов заставляла мышей пить больше воды любого вкуса, даже горькой, которую они обычно избегают.

Дальнейшие эксперименты показали, что у голодных мышей активировалось больше нейронов BNST при сладком вкусе, а у животных с дефицитом соли — при солёном. Это говорит о том, что BNST не просто реагирует на вкус, но и интегрирует сигналы о потребностях организма.

"BNST помогает мозгу учитывать голод и нехватку питательных веществ, чтобы регулировать потребление пищи", — объясняет Хайцзян Цай.

Практическое значение для человека

Структура BNST у человека очень похожа на ту, что у мышей, поэтому открытие имеет важное значение для медицины.

По словам Цая, препараты, которые могут активировать нейроны BNST, потенциально помогут людям с серьёзной потерей аппетита — например, больным раком.

Кроме того, понимание работы BNST поможет улучшить эффективность лекарств для снижения веса. Сара Стерн из Института нейробиологии Макса Планка подчёркивает, что многие препараты действуют через BNST, и более глубокое понимание этого механизма позволит создавать более эффективные методы лечения.