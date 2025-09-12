Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг и болевые сигналы
Мозг и болевые сигналы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:54

Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи

Вы когда-нибудь задумывались, почему вкус пищи влияет на наше желание есть? Учёные нашли важную мозговую структуру, которая может контролировать потребление еды — и это открытие обещает помочь в борьбе с лишним весом и потерей аппетита.

Что такое BNST и почему это важно?

Ядро ложа терминальной полоски (BNST) — небольшая область мозга размером с семечко подсолнечника, расположенная рядом с центром мозга. Исследования на мышах показали, что активация нейронов в BNST ведёт к увеличению потребления пищи.

Однако долгое время оставался вопрос: влияет ли вкус на активность этой области?

Команда учёных под руководством Чарльза Цукера из Колумбийского университета провела эксперимент. Они наблюдали за мозгом мышей, когда те пили воду с разными вкусами: сладким, горьким, кислым, солёным и умами.

Интересно, что нейроны в миндалевидном теле активировались только в ответ на сладкую воду — ранее считалось, что именно эта область отвечает за удовольствие от сладкого. Но теперь учёные обнаружили, что эти нейроны стимулируют нейроны в BNST, что впервые подтвердило связь вкуса и активности BNST.

"Это первое доказательство того, что BNST получает вкусовые сигналы", — отмечает Хайцзян Цай из Университета Аризоны.

Как BNST влияет на потребление пищи?

Чтобы проверить, влияет ли BNST на аппетит, исследователи генетически модифицировали нейроны так, чтобы они не активировались при сладком вкусе. Результат: мыши с изменёнными нейронами выпили значительно меньше сладкой воды за 10 минут по сравнению с обычными.

С другой стороны, искусственная активация этих нейронов заставляла мышей пить больше воды любого вкуса, даже горькой, которую они обычно избегают.

Дальнейшие эксперименты показали, что у голодных мышей активировалось больше нейронов BNST при сладком вкусе, а у животных с дефицитом соли — при солёном. Это говорит о том, что BNST не просто реагирует на вкус, но и интегрирует сигналы о потребностях организма.

"BNST помогает мозгу учитывать голод и нехватку питательных веществ, чтобы регулировать потребление пищи", — объясняет Хайцзян Цай.

Практическое значение для человека

Структура BNST у человека очень похожа на ту, что у мышей, поэтому открытие имеет важное значение для медицины.

По словам Цая, препараты, которые могут активировать нейроны BNST, потенциально помогут людям с серьёзной потерей аппетита — например, больным раком.

Кроме того, понимание работы BNST поможет улучшить эффективность лекарств для снижения веса. Сара Стерн из Института нейробиологии Макса Планка подчёркивает, что многие препараты действуют через BNST, и более глубокое понимание этого механизма позволит создавать более эффективные методы лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анализ костей подтвердил исчезновение серых китов в Средневековье сегодня в 18:58

Охотники за китами выиграли битву за океан, но проиграли будущее — ирония Средневековья

Новое исследование показывает, что серые киты исчезли у европейских берегов в Средневековье, а не в XVIII веке, как считалось ранее. Это открытие меняет взгляды на влияние охоты и климата.

Читать полностью » Учёные обнаружили табак в зубном камне древних жителей Чили 6000 лет назад сегодня в 18:02

Угроза в зубном камне: табак жевали в Чили 6000 лет назад — предупреждение для нашего поколения

Учёные нашли доказательства употребления табака на севере Чили более 6000 лет назад. Исследование зубного камня раскрывает, как древние люди жевали листья табака без курительных приспособлений.

Читать полностью » NASA предлагает подготовить зонд для изучения межзвездных объектов сегодня в 17:47

Зонд против хаоса: спасение от межзвездного хаоса в один шаг

Астрономы в шоке от упущенных шансов с межзвездными гостями вроде Оумуамуа и Борисова. Предлагают заранее построить зонд для 3I/ATLAS и будущих объектов. Что скрывают эти пришельцы из космоса?

Читать полностью » Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды сегодня в 17:20

Жизнь в кислоте: почему Венера может стать новым домом для организмов

Могут ли планеты вроде Венеры скрывать жизнь без воды? Эксперимент с кислотой и органикой раскрывает неожиданную альтернативу растворителю. Учёные расширяют границы обитаемой зоны.

Читать полностью » Ученые опровергают связь темной материи с первичными черными дырами сегодня в 16:35

Темная материя: простой инсайт, чтобы опередить всех в понимании черных дыр

Астрономы пытаются развеять миф о темной материи из черных дыр, но их аргументы полны пробелов. Что ждет Вселенную: частицы или дыры?

Читать полностью » Астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS с рекордной скоростью 58 км/с сегодня в 16:18

Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Загадочная комета 3I/ATLAS мчится в 58 км/с — вдвое быстрее предшественников. Почему её скорость не объяснить? Анализ траектории раскрывает тайны, но главный секрет остаётся.

Читать полностью » Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения сегодня в 15:42

Жизнь вопреки: как уникальные существа выживают в экстремальных условиях Намиба

Узнайте о тайнах пустыни Намиб: загадочные полосы, каменные образования, редкие атмосферные явления и уникальные формы жизни. Как сохранить это чудо природы?

Читать полностью » Новые биомаркеры рака найдены в ротовой полости — исследование микробиома человека сегодня в 14:49

Новые биомаркеры рака спрятаны под языком: революционное открытие японских исследователей

У 74% людей обнаружены гигантские кольцевые ДНК Inocle в ротовой полости. Японские учёные раскрыли связь этих элементов с устойчивостью бактерий и возможными биомаркерами рака.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Дачникам напомнили о правилах хранения инструментов осенью
Авто и мото

Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД
Наука

Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA
Дом

Ошибки при чистке сковороды: металлическая щётка оставляет царапины на нержавейке и алюминии
Красота и здоровье

Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение
Туризм

В Бурятии ответили на инициативу Олега Дерипаски ограничить поездки "диких" туристов на Байкал
Питомцы

Кинолог развеял миф о необходимости родов у каждой собаки
Технологии

Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet