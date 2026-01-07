Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
BMW Logo
BMW Logo
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:25

Ваш BMW может поехать без вас: опасный глюк в системе рулевого управления попал на видео

BMW отзывает 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру — 32cars.ru

Отзывные кампании из-за программных сбоев становятся для автопроизводителей все более привычной практикой, и даже премиальные бренды не застрахованы от подобных проблем. На этот раз под удар попал один из самых популярных кроссоверов BMW, в конструкции которого выявили потенциально опасную неисправность. Об этом сообщает издание 32cars. ru.

Причина масштабного отзыва

Компания BMW объявила об отзыве около 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру. Основанием для этого стала ошибка в программном обеспечении системы активного интеллектуального рулевого управления. Неполадки связаны именно с ПО, а не с механическими элементами узла.

Как уточняется, дефект может проявляться при запуске двигателя или во время остановки автомобиля. В этих режимах система способна работать некорректно, что создает риск неожиданного поведения машины даже без участия водителя.

В чем заключается опасность

Сбой в прошивке приводит к тому, что рулевое управление может самопроизвольно поворачивать колеса. Такая ситуация потенциально опасна, особенно в условиях плотной городской парковки или при маневрировании на ограниченном пространстве.

В материале 32cars. ru отмечается, что в интернете уже появились видеозаписи, на которых припаркованные BMW X3 демонстрируют самопроизвольный поворот колес. Эти кадры стали дополнительным подтверждением серьезности проблемы и ускорили реакцию производителя.

Реакция автопроизводителя

BMW уже приступила к работе над устранением неисправности. Компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно полностью решить проблему и исключить повторение подобных сбоев в будущем. Владельцам затронутых автомобилей предстоит посетить сервисные центры для перепрошивки системы.

Пока информации о ДТП или пострадавших, связанных с этой неисправностью, не поступало. Однако сам факт возможного неконтролируемого вмешательства электроники в рулевое управление стал основанием для немедленного запуска отзывной кампании.

Тенденция на рынке

Ситуация с BMW X3 наглядно показывает, что современные автомобили все сильнее зависят от программных решений. Даже незначительная ошибка в коде способна повлиять на ключевые системы безопасности. В последние годы аналогичные отзывы все чаще связаны не с "железом", а именно с электронными и цифровыми компонентами.

Производители, в свою очередь, делают ставку на обновления ПО как основной инструмент устранения таких проблем, что постепенно меняет сам подход к обслуживанию автомобилей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы за перевозку детей без автокресла увеличатся с 9 января — ТАСС сегодня в 7:02
Детское кресло или 200 тысяч штрафа: как новые правила заставят компании следить за безопасностью

В январе вступают в силу новые штрафы за перевозку детей без автокресел. Для некоторых категорий водителей суммы вырастут в разы.

Читать полностью » В современных автомобилях компрессор кондиционера блокируется ниже +5 градусов — автоспециалисты сегодня в 5:43
Зимой кондиционер нужен даже больше, чем летом — и вот почему

Кондиционер зимой считают бесполезным, но именно в холодный сезон он решает скрытую проблему салона и помогает избежать дорогого ремонта весной.

Читать полностью » Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик сегодня в 1:05
Переплата за имя: какая машина оказалась выгоднее Golf при том же оснащении

Популярные машины с пробегом часто стоят неоправданно дорого. Перекупщик назвал модели, которые берут "по привычке", и более дешевые альтернативы без потерь в оснащении.

Читать полностью » Всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при −30 градусах — автоспециалисты вчера в 20:48
Это масло подводит в мороз чаще всего — многие заливают его по привычке

Зимнее масло выглядит как привычная замена, но именно оно решает судьбу холодного пуска. Почему даже небольшой мороз меняет правила и на что обращать внимание при выборе.

Читать полностью » Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт вчера в 16:47
Почему на льду нельзя тормозить: главная ошибка, из-за которой машину затягивает в колею

Ледяная колея зимой легко уводит машину и заставляет застрять. В автошколе объяснили, как правильно ехать по бороздам, почему нельзя тормозить и как выбраться без паники.

Читать полностью » Незаметная утечка антифриза приводит к перегреву двигателя — автомеханики вчера в 12:12
Антифриз исчезает незаметно: простой способ поймать проблему вовремя

Незаметная утечка антифриза может привести к перегреву двигателя. Простая проверка системы охлаждения помогает вовремя обнаружить проблему и избежать ремонта.

Читать полностью » В России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года — ГИБДД вчера в 8:52
Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года автоматическое продление прав отменено: за езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тыс. и эвакуация авто.

Читать полностью » Блокировка задних дверей защищает детей в машине — автоэксперт вчера в 8:40
Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Маленькие переключатели на торцах задних дверей — не декор, а важная защита. Как работает блокировка, зачем она нужна детям и где ее искать в автомобиле.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов
Авто и мото
Электромобиль Tesla 2014 года оценили в 2,79 млн рублей — РГ
Общество
Россия заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина — ООН Comtrade
Еда
Скачка цен на молоко нет из-за снижения закупочных цен — Елисеенко
ЦФО
Мощный снегопад с метелью накроет Москву 9 января — Гидрометцентр
Общество
Цифровой детокс станет массовым трендом к 2026 году — футуролог Попов
Общество
Искусственный интеллект заметно повлияет на структуру занятости в 2026 году — Лоикова
Туризм
Саудовская Аравия может ввести безвизовый режим для россиян с 2026 года — АТОР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet