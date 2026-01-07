Ваш BMW может поехать без вас: опасный глюк в системе рулевого управления попал на видео

Отзывные кампании из-за программных сбоев становятся для автопроизводителей все более привычной практикой, и даже премиальные бренды не застрахованы от подобных проблем. На этот раз под удар попал один из самых популярных кроссоверов BMW, в конструкции которого выявили потенциально опасную неисправность. Об этом сообщает издание 32cars. ru.

Причина масштабного отзыва

Компания BMW объявила об отзыве около 37 тысяч кроссоверов X3 по всему миру. Основанием для этого стала ошибка в программном обеспечении системы активного интеллектуального рулевого управления. Неполадки связаны именно с ПО, а не с механическими элементами узла.

Как уточняется, дефект может проявляться при запуске двигателя или во время остановки автомобиля. В этих режимах система способна работать некорректно, что создает риск неожиданного поведения машины даже без участия водителя.

В чем заключается опасность

Сбой в прошивке приводит к тому, что рулевое управление может самопроизвольно поворачивать колеса. Такая ситуация потенциально опасна, особенно в условиях плотной городской парковки или при маневрировании на ограниченном пространстве.

В материале 32cars. ru отмечается, что в интернете уже появились видеозаписи, на которых припаркованные BMW X3 демонстрируют самопроизвольный поворот колес. Эти кадры стали дополнительным подтверждением серьезности проблемы и ускорили реакцию производителя.

Реакция автопроизводителя

BMW уже приступила к работе над устранением неисправности. Компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно полностью решить проблему и исключить повторение подобных сбоев в будущем. Владельцам затронутых автомобилей предстоит посетить сервисные центры для перепрошивки системы.

Пока информации о ДТП или пострадавших, связанных с этой неисправностью, не поступало. Однако сам факт возможного неконтролируемого вмешательства электроники в рулевое управление стал основанием для немедленного запуска отзывной кампании.

Тенденция на рынке

Ситуация с BMW X3 наглядно показывает, что современные автомобили все сильнее зависят от программных решений. Даже незначительная ошибка в коде способна повлиять на ключевые системы безопасности. В последние годы аналогичные отзывы все чаще связаны не с "железом", а именно с электронными и цифровыми компонентами.

Производители, в свою очередь, делают ставку на обновления ПО как основной инструмент устранения таких проблем, что постепенно меняет сам подход к обслуживанию автомобилей.