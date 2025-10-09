BMW сместила Mercedes-Benz с пьедестала: впервые за десятилетие лидер сменился
По итогам третьего квартала 2025 года конкуренция между двумя легендарными немецкими автопроизводителями вновь достигла пика. Однако на этот раз лидер изменился: BMW сумела опередить своего давнего соперника Mercedes-Benz и закрепила за собой статус крупнейшего премиум-бренда по объёму продаж.
Рост оказался впечатляющим — и не только по цифрам, но и по темпам восстановления после непростых лет для всего автопрома. Разберёмся, за счёт чего BMW удалось вырваться вперёд и почему позиции Mercedes в некоторых регионах ослабли.
Итоги квартала: цифры и тенденции
Согласно отчётам компаний, опубликованным агентством Reuters, разница между BMW и Mercedes-Benz в объёме продаж составила более 33%.
BMW продала 588,3 тыс. автомобилей, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Особенно успешными стали рынки Европы (+9,3%) и США (+24,9%), где немецкий бренд укрепил позиции в сегменте электромобилей и кроссоверов.
Mercedes-Benz, напротив, отчитался о 441,5 тыс. проданных машин, что на 12% меньше, чем за тот же период 2024 года. Основные причины падения — ослабление спроса в Китае (-27%) и США (-17%). Производитель объясняет это повышением торговых пошлин и усилением конкуренции со стороны местных брендов.
Сравнение продаж BMW и Mercedes-Benz
|Показатель
|BMW
|Mercedes-Benz
|Объём продаж (Q3 2025)
|588,3 тыс.
|441,5 тыс.
|Рост/падение к 2024 г.
|+8,8%
|-12%
|Европа
|+9,3%
|Н/Д
|США
|+24,9%
|-17%
|Китай
|не раскрыт
|-27%
|Ключевые модели
|i4, X3, iX, 3 Series
|EQE, GLC, C-Class
Что помогло BMW вырваться вперёд
-
Ставка на электромобили. BMW активно развивает линейку i-серии — от компактных i4 до кроссовера iX. Компания сделала акцент на сбалансированных характеристиках и надёжности, что привлекло покупателей, уставших от "детских болезней" ранних электромоделей других марок.
-
Рост в США. Благодаря снижению цен на некоторые модели и успешным программам лизинга, продажи BMW в Северной Америке выросли почти на четверть.
-
Гибкость поставок. В отличие от конкурентов, BMW сумела оперативно адаптироваться к логистическим вызовам и сохранять стабильные поставки запчастей и аккумуляторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Mercedes-Benz не сумел своевременно адаптировать ценовую стратегию под азиатский рынок.
-
Последствие: Потеря доли рынка в Китае, где местные производители активно предлагают электромобили по более доступной цене.
-
Альтернатива: Запуск суббренда или локализованных моделей с конкурентными ценами — аналогично стратегии BMW Brilliance Automotive.
А что если тенденция сохранится?
Если динамика продолжится, BMW может завершить 2025 год с рекордным результатом за последние десять лет. В то время как Mercedes-Benz, вероятно, сосредоточится на реструктуризации продуктовой линейки и усилении направления EQ — своего семейства электромобилей.
Аналитики прогнозируют, что в 2026 году основная борьба между брендами переместится в сегмент премиум-электрокроссоверов. Здесь конкуренция особенно остра — не только между немецкими компаниями, но и с Tesla, Polestar и китайскими NIO и BYD.
Плюсы и минусы текущей стратегии
|Стратегия
|Плюсы
|Минусы
|BMW
|Сильная электролинейка, рост в США и Европе, гибкость поставок
|Риски перегрева спроса и рост себестоимости
|Mercedes-Benz
|Высокий брендовый капитал, сильные позиции в премиум-сегменте
|Потеря доли рынка в Китае, замедление продаж EQ-линейки
Советы шаг за шагом: как выбрать между BMW и Mercedes
-
Определите приоритет. Если важны динамика и драйверский характер — выбирайте BMW. Если предпочитаете комфорт и технологичный интерьер — присмотритесь к Mercedes.
-
Сравните сервисную сеть. В России и Европе количество официальных сервисов BMW несколько выше.
-
Учтите стоимость владения. Расходы на обслуживание и страховку у BMW в среднем на 10-15% ниже, чем у Mercedes-Benz аналогичного класса.
-
Проверьте наличие электромоделей. BMW предлагает больше вариантов с разными батареями и запасом хода.
Мифы и правда о немецких автомобилях
Миф 1. Немецкие машины — это всегда дорого.
Правда: современные программы лизинга и подписки делают владение BMW или Mercedes доступнее, особенно при покупке через маркетплейсы и официальные акции.
Миф 2. Электромобили быстро теряют мощность зимой.
Правда: новые аккумуляторные системы i-серии BMW и EQ-линейки Mercedes адаптированы для низких температур и показывают стабильные результаты.
Миф 3. Mercedes надёжнее BMW.
Правда: по независимым рейтингам TÜV и JD Power разрыв в надёжности между брендами минимален и зависит от конкретной модели и года выпуска.
Интересные факты
-
В 2025 году BMW отметила 50-летие модели 3 Series — самой продаваемой в истории бренда.
-
Mercedes-Benz впервые за десять лет не вошёл в тройку мировых лидеров по продажам премиум-автомобилей.
-
На долю электромобилей в портфеле BMW приходится уже более 18% всех продаж.
Исторический контекст
Соперничество BMW и Mercedes-Benz тянется почти столетие. Ещё в 1930-х обе компании боролись за первенство в автоспорте, а с конца XX века — за лидерство в премиум-сегменте. За последние двадцать лет они неоднократно менялись местами в рейтингах продаж, но нынешнее преимущество BMW стало крупнейшим за всю историю их конкуренции.
FAQ
Как выбрать между BMW и Mercedes для длительной эксплуатации?
BMW предлагает более спортивную управляемость, а Mercedes — комфорт и тишину в салоне. Всё зависит от приоритетов и стиля вождения.
Какие модели BMW сейчас самые популярные?
Лидируют iX3, X5, i4 и 3 Series — кроссоверы и седаны, сочетающие экономичность и технологии.
Сколько стоит обслуживание BMW и Mercedes?
Средний годовой чек — от 80 до 120 тыс. рублей для BMW и от 100 до 150 тыс. для Mercedes-Benz при аналогичных пробегах.
Что лучше выбрать — электромобиль или гибрид?
Если есть доступ к зарядной инфраструктуре, электромобиль обеспечит экономию и экологичность. В противном случае гибрид остаётся оптимальным компромиссом.
