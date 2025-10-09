BMW сместила Mercedes-Benz с пьедестала: впервые за десятилетие лидер сменился

По итогам третьего квартала 2025 года конкуренция между двумя легендарными немецкими автопроизводителями вновь достигла пика. Однако на этот раз лидер изменился: BMW сумела опередить своего давнего соперника Mercedes-Benz и закрепила за собой статус крупнейшего премиум-бренда по объёму продаж.

Рост оказался впечатляющим — и не только по цифрам, но и по темпам восстановления после непростых лет для всего автопрома. Разберёмся, за счёт чего BMW удалось вырваться вперёд и почему позиции Mercedes в некоторых регионах ослабли.

Итоги квартала: цифры и тенденции

Согласно отчётам компаний, опубликованным агентством Reuters, разница между BMW и Mercedes-Benz в объёме продаж составила более 33%.

BMW продала 588,3 тыс. автомобилей, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Особенно успешными стали рынки Европы (+9,3%) и США (+24,9%), где немецкий бренд укрепил позиции в сегменте электромобилей и кроссоверов.

Mercedes-Benz, напротив, отчитался о 441,5 тыс. проданных машин, что на 12% меньше, чем за тот же период 2024 года. Основные причины падения — ослабление спроса в Китае (-27%) и США (-17%). Производитель объясняет это повышением торговых пошлин и усилением конкуренции со стороны местных брендов.

Сравнение продаж BMW и Mercedes-Benz

Показатель BMW Mercedes-Benz Объём продаж (Q3 2025) 588,3 тыс. 441,5 тыс. Рост/падение к 2024 г. +8,8% -12% Европа +9,3% Н/Д США +24,9% -17% Китай не раскрыт -27% Ключевые модели i4, X3, iX, 3 Series EQE, GLC, C-Class

Что помогло BMW вырваться вперёд

Ставка на электромобили. BMW активно развивает линейку i-серии — от компактных i4 до кроссовера iX. Компания сделала акцент на сбалансированных характеристиках и надёжности, что привлекло покупателей, уставших от "детских болезней" ранних электромоделей других марок. Рост в США. Благодаря снижению цен на некоторые модели и успешным программам лизинга, продажи BMW в Северной Америке выросли почти на четверть. Гибкость поставок. В отличие от конкурентов, BMW сумела оперативно адаптироваться к логистическим вызовам и сохранять стабильные поставки запчастей и аккумуляторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Mercedes-Benz не сумел своевременно адаптировать ценовую стратегию под азиатский рынок.

Последствие: Потеря доли рынка в Китае, где местные производители активно предлагают электромобили по более доступной цене.

Альтернатива: Запуск суббренда или локализованных моделей с конкурентными ценами — аналогично стратегии BMW Brilliance Automotive.

А что если тенденция сохранится?

Если динамика продолжится, BMW может завершить 2025 год с рекордным результатом за последние десять лет. В то время как Mercedes-Benz, вероятно, сосредоточится на реструктуризации продуктовой линейки и усилении направления EQ — своего семейства электромобилей.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году основная борьба между брендами переместится в сегмент премиум-электрокроссоверов. Здесь конкуренция особенно остра — не только между немецкими компаниями, но и с Tesla, Polestar и китайскими NIO и BYD.

Плюсы и минусы текущей стратегии

Стратегия Плюсы Минусы BMW Сильная электролинейка, рост в США и Европе, гибкость поставок Риски перегрева спроса и рост себестоимости Mercedes-Benz Высокий брендовый капитал, сильные позиции в премиум-сегменте Потеря доли рынка в Китае, замедление продаж EQ-линейки

Советы шаг за шагом: как выбрать между BMW и Mercedes

Определите приоритет. Если важны динамика и драйверский характер — выбирайте BMW. Если предпочитаете комфорт и технологичный интерьер — присмотритесь к Mercedes. Сравните сервисную сеть. В России и Европе количество официальных сервисов BMW несколько выше. Учтите стоимость владения. Расходы на обслуживание и страховку у BMW в среднем на 10-15% ниже, чем у Mercedes-Benz аналогичного класса. Проверьте наличие электромоделей. BMW предлагает больше вариантов с разными батареями и запасом хода.

Мифы и правда о немецких автомобилях

Миф 1. Немецкие машины — это всегда дорого.

Правда: современные программы лизинга и подписки делают владение BMW или Mercedes доступнее, особенно при покупке через маркетплейсы и официальные акции.

Миф 2. Электромобили быстро теряют мощность зимой.

Правда: новые аккумуляторные системы i-серии BMW и EQ-линейки Mercedes адаптированы для низких температур и показывают стабильные результаты.

Миф 3. Mercedes надёжнее BMW.

Правда: по независимым рейтингам TÜV и JD Power разрыв в надёжности между брендами минимален и зависит от конкретной модели и года выпуска.

Интересные факты

В 2025 году BMW отметила 50-летие модели 3 Series — самой продаваемой в истории бренда. Mercedes-Benz впервые за десять лет не вошёл в тройку мировых лидеров по продажам премиум-автомобилей. На долю электромобилей в портфеле BMW приходится уже более 18% всех продаж.

Исторический контекст

Соперничество BMW и Mercedes-Benz тянется почти столетие. Ещё в 1930-х обе компании боролись за первенство в автоспорте, а с конца XX века — за лидерство в премиум-сегменте. За последние двадцать лет они неоднократно менялись местами в рейтингах продаж, но нынешнее преимущество BMW стало крупнейшим за всю историю их конкуренции.

FAQ

Как выбрать между BMW и Mercedes для длительной эксплуатации?

BMW предлагает более спортивную управляемость, а Mercedes — комфорт и тишину в салоне. Всё зависит от приоритетов и стиля вождения.

Какие модели BMW сейчас самые популярные?

Лидируют iX3, X5, i4 и 3 Series — кроссоверы и седаны, сочетающие экономичность и технологии.

Сколько стоит обслуживание BMW и Mercedes?

Средний годовой чек — от 80 до 120 тыс. рублей для BMW и от 100 до 150 тыс. для Mercedes-Benz при аналогичных пробегах.

Что лучше выбрать — электромобиль или гибрид?

Если есть доступ к зарядной инфраструктуре, электромобиль обеспечит экономию и экологичность. В противном случае гибрид остаётся оптимальным компромиссом.