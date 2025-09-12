Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разбитый капот автомобиля
Разбитый капот автомобиля
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:19

Кто и зачем громит иномарки бревном: полиция Краснодара ищет нападавшего

В Краснодаре неизвестный разбил припаркованный BMW бревном — Telegram-канал

Необычное и агрессивное происшествие произошло в Краснодаре: неизвестный мужчина повредил припаркованный автомобиль BMW, используя бревно. Об этом сообщил Telegram-канал "ЧП Краснодара и края".

Детали инцидента

"Момент нападения мужчины с бревном на припаркованную BMW попал на камеру видеонаблюдения. Хозяин пострадавшего авто написал заявление в полицию", — говорится в сообщении канала.

На видео видно, как мужчина подходит к припаркованной иномарке и несколько раз бьёт бревном по задней части машины. От ударов у BMW срабатывает сигнализация.

Реакция

Владелец автомобиля уже обратился в полицию, обстоятельства происшествия выясняются. Личность нападавшего пока не раскрыта.

