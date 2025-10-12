Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW XM
BMW XM
© commons.wikimedia.org by Stefan Oberreuter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

Самая дорогая ошибка водителей люксовых машин: случай BMW XM

Контент-мейкер Райли Стейлинг заявила о дорогом обслуживании BMW XM

Владельцы люксовых автомобилей привыкли к высоким расходам на обслуживание, но даже среди них бывают сюрпризы. Так, один водитель BMW XM столкнулся с неприятным открытием — стоимость замены шин на его флагманский кроссовер оказалась за гранью разумного.

Урок на миллион

Создательница контента Райли Стейлинг, известная в сети как @ryeleejase, поделилась своей историей в видео, которое быстро набрало свыше 139 тысяч просмотров. Поводом для возмущения стала сумма, заплаченная за комплект новых шин для BMW XM.

"Один миллион триста тысяч форинтов! Это серьёзно?" — сказала блогер Райли Стейлинг.

Несколько месяцев назад она заметила, что протектор на шинах её автомобиля почти полностью стёрся, хотя сама машина была куплена меньше года назад. В автосалоне ей ответили без особого удивления:

"Ну, это действительно тяжёлая машина", — пояснил представитель дилерского центра.

Когда владелица спросила, можно ли рассчитывать на компенсацию хотя бы за передний комплект шин, менеджеры признались, что подобные жалобы поступают нередко.

"Единственный другой владелец такой машины в нашем районе менял шины на 19 000 километров", — вспоминает Стейлинг слова дилера.

BMW XM: мощь, которая требует жертв

BMW XM — один из самых дорогих и мощных автомобилей марки. Под его капотом скрывается гибридная установка: восьмицилиндровый двигатель и электромотор совокупно выдают 748 лошадиных сил и 1000 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды.

Базовая версия XM 50e оснащена шестицилиндровым турбодвигателем мощностью 476 л. с. и также не уступает в динамике — 5,1 секунды до сотни. Стоимость модели начинается от 54,7 миллиона форинтов, а топовая версия XM Label достигает 75,5 миллиона.

Но за такую производительность приходится платить. Вес автомобиля составляет около 2700 кг, а огромные 23-дюймовые колёса создают дополнительную нагрузку на шины.

Почему шины для XM стоят как подержанный автомобиль

В своём следующем видео блогер показала чек на 1 280 592 форинта (примерно 3460 долларов). Для машин такого класса цена шин — не случайность. BMW XM оснащается редкими колёсами размером 275/35R23 спереди и 315/30R23 сзади. Подобные модели производятся ограниченно, и их стоимость может достигать 250 тысяч форинтов за штуку.

Даже если взять комплект в интернет-магазине, с учётом установки и балансировки сумма легко переваливает за миллион форинтов.

Тип шин Диаметр колёс Средняя цена за штуку Особенности
Стандартные премиум-шины 21-22 дюйма 100-150 тыс. форинтов Подходят большинству SUV
Фирменные шины BMW XM 23 дюйма 200-250 тыс. форинтов Уникальный состав, повышенная жёсткость
Высокопроизводительные аналоги 23 дюйма 250-300 тыс. форинтов Улучшенное сцепление, меньший ресурс

Как продлить жизнь дорогим шинам (HowTo)

Чтобы не повторить ошибку владелицы BMW XM, специалисты советуют:

  1. Регулярно проверять давление. Неправильное давление ускоряет износ протектора.

  2. Менять шины местами. Это помогает равномерно распределить нагрузку.

  3. Избегать резких ускорений и торможений. Особенно важно для тяжёлых гибридов и электромобилей.

  4. Следить за балансировкой колёс. Нарушения могут привести к вибрациям и неравномерному износу.

  5. Хранить шины правильно. При сезонной замене держите их в прохладном, сухом месте без солнечных лучей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать состояние протектора.

  • Последствие: Преждевременный износ и потеря сцепления с дорогой.

  • Альтернатива: Использовать цифровые датчики износа или мобильные приложения, которые помогают контролировать состояние шин.

  • Ошибка: Покупать неоригинальные шины ради экономии.

  • Последствие: Нарушение характеристик управления и комфорта.

  • Альтернатива: Выбирать проверенные бренды (Michelin Pilot Sport, Pirelli P Zero, Continental SportContact).

  • Ошибка: Не учитывать массу автомобиля.

  • Последствие: Разрушение внутренней структуры шины.

  • Альтернатива: Проверять индекс нагрузки при покупке.

А что если установить более дешёвые шины?

Некоторые владельцы BMW XM пытались установить колёса меньшего диаметра, чтобы снизить стоимость обслуживания. Однако это приводит к несоответствию параметров подвески и нарушает работу систем безопасности. Кроме того, производитель может снять автомобиль с гарантии.

Эксперты отмечают, что в таких случаях экономия оборачивается большими расходами на ремонт.

Плюсы и минусы больших колёс

Плюсы Минусы
Отличное сцепление и устойчивость Высокая цена и частый износ
Эффектный внешний вид Повышенный расход топлива
Лучшая управляемость на скорости Жёсткость и чувствительность к неровностям

FAQ

Сколько служат шины на BMW XM?
В среднем 15-20 тысяч километров, в зависимости от стиля езды и состояния дорог.

Можно ли использовать обычные SUV-шины?
Нет. Из-за массы и мощности автомобиля требуются специальные модели с усиленной конструкцией.

Почему шины так быстро изнашиваются?
Большой вес, высокий крутящий момент и агрессивное ускорение создают чрезмерную нагрузку на заднюю ось.

Мифы и правда

Миф: Дорогие шины изнашиваются медленнее.
Правда: Их состав рассчитан на сцепление и динамику, а не долговечность.

Миф: Электромобили и гибриды экономят на обслуживании.
Правда: Из-за массы и крутящего момента их шины стираются быстрее.

Миф: Если купить аналогичный размер, всё будет хорошо.
Правда: Неоригинальные модели могут иметь другую жёсткость и не выдерживать нагрузку XM.

Исторический контекст

Традиционно BMW ассоциируется с драйвом и спортивностью. Однако с появлением тяжёлых гибридов философия марки изменилась: комфорт и мощность в равной степени требуют дорогого обслуживания.

За последние годы подобные жалобы звучали и от владельцев Tesla, Rivian и других мощных электромобилей. Увеличившийся вес и момент приводят к ускоренному износу резины, и рынок уже реагирует выпуском специальных шин класса EV Performance.

3 интересных факта

• Стоимость комплекта шин для XM может превысить цену подержанного хэтчбека.
• Некоторые модели шин для XM производятся только под заказ.
• Давление в шинах XM должно поддерживаться с точностью до 0,1 бара — иначе электроника фиксирует ошибку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи тяжёлых грузовиков в России в 2025 году сократились на 57% — данные сегодня в 4:45
Китайцы сдулись, а КАМАЗ поднялся: что случилось за кулисами падения тяжёлого автопрома

Российский рынок тяжелых грузовиков переживает масштабные перемены — китайские бренды теряют позиции, а КАМАЗ укрепляет лидерство.

Читать полностью » Fiat: версия Argo HGT остаётся востребованной спустя четыре года после снятия сегодня в 4:12
Спортивный, умный, живой: как Fiat Argo стал символом разумного драйва

Легендарный Fiat Argo HGT возвращается в центре внимания: узнаем, почему снятый с производства хэтчбек остаётся выгодным выбором и где скрыт его спортивный характер.

Читать полностью » Эксперт Абрамов: несоблюдение давления в шинах сокращает их ресурс на 20% сегодня в 3:38
Шины тают, как мороженое на солнце: что на самом деле убивает резину под вашими колёсами

Как продлить жизнь автомобильных шин без лишних затрат: советы эксперта, типичные ошибки водителей и неожиданные причины быстрого износа.

Читать полностью » Гендиректор BMW Ципсе: запрет бензиновых машин в ЕС ведёт в тупик сегодня в 3:26
BMW и Toyota пошли против тренда — и теперь именно они оказываются правы

BMW и Toyota не спешат переходить на электромобили, делая ставку на гибриды, водород и свободу выбора. Почему их стратегия может оказаться самой умной в отрасли?

Читать полностью » Toyota, Ford и Honda признаны лидерами по надёжности четырёхцилиндровых двигателей по версии CarBuzz сегодня в 2:33
Миллион километров без капремонта: вот моторы, которые заставили инженеров завидовать самим себе

Рейтинг самых надёжных четырёхцилиндровых двигателей в истории: от легендарного Toyota 22R до современных гибридов и турбомоторов, которые переживают своих владельцев.

Читать полностью » Exeed: сентябрь стал самым успешным месяцем продаж авто в 2025 году сегодня в 2:16
Exeed обогнал сам себя: продажи выросли почти на 40% за месяц

Бренд Exeed установил новый рекорд продаж в России: сентябрь 2025 года стал самым успешным месяцем в истории марки. Рассказываем, какие модели лидируют и почему россияне всё чаще выбирают этот бренд.

Читать полностью » Минтранс Подмосковья: количество нарушений ПДД сократилось на 20% после повышения штрафов сегодня в 1:28
Подмосковье перевоспитало водителей: камеры сделали то, что не смогли инспекторы

В Подмосковье водители стали осторожнее: количество нарушений снизилось на 20%. Что изменилось после увеличения штрафов и уменьшения скидок?

Читать полностью » Автоэксперты: повышение сбора может привести к росту цен на 10–15 процентов сегодня в 1:16
Что случится с ценами на авто после 1 ноября — ответ скрыт в одном документе

С 1 ноября могут вырасти цены на автомобили, ввезённые в Россию по параллельному импорту. Но некоторые японские модели удержатся в цене — рассказываем, какие именно и почему.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пять популярных стилей кухни-гостиной - от минимализма до современной классики
Дом
Дизайнеры дали советы по сохранению порядка в квартире и избавлению от пыли
Спорт и фитнес
Пять видов отжиманий, которые развивают грудные мышцы, руки и пресс без оборудования
Садоводство
Садовые инструменты требуют очистки и смазки перед зимним хранением
Туризм
Таруса: Город Цветаевой, Паустовского и Поленова на берегу Оки
Еда
Салат с рукколой и говядиной рекомендован диетологами как лёгкий ужин
Еда
Черёмуховый торт с сметанным кремом приобретает шоколадный вкус без какао
Садоводство
Обрезка ветвей без согласия соседа может считаться порчей имущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet