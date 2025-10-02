Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
BMW X5
BMW X5
© Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:57

Печка в подкапотном пространстве: почему BMW X5 и X7 оказались на грани риска

BMW отзывает более 145 тысяч автомобилей из-за дефектного стартера

Компания BMW объявила о масштабном отзыве автомобилей, затронувшем более 145 тысяч машин по всему миру. Причиной стала неисправность стартера, которая в редких случаях может привести к перегреву и даже возгоранию. В этот раз под отзыв попали такие модели, как 340i 2020 года, 740Li 2020-2022, 840i 2020-2025, X5 2019-2020, X6 2020 и X7 2019-2020, причём кроссоверы X5 и X7 оказались наиболее подвержены проблеме.

Причины и суть неисправности

Дефект связан с деталями стартера производства Denso. Если стартер не срабатывает с первого раза, повторные попытки запуска создают дополнительную нагрузку на электрическую систему автомобиля, что может вызвать перегрев. Ранее подобная проблема уже возникала с моделями, оснащёнными стартерами Valeo, однако тогда её пытались устранить обновлением программного обеспечения. Текущий отзыв показывает, что программные меры оказались недостаточными.

Документы NHTSA указывают, что некоторые из этих автомобилей уже попадали под предыдущие отзывы. В марте BMW зафиксировала новые случаи неисправности, но, к счастью, ни один из инцидентов не привёл к травмам или человеческим жертвам. Несмотря на минимальный риск возгорания, пока нет необходимости парковать автомобили вне помещений, как это рекомендовалось в прошлых отзывах, связанных с попаданием воды в электросистему.

Таблица "Сравнение моделей под отзыв"

Модель Год выпуска Особенности
340i 2020 Седан, стартера Denso
740Li 2020-2022 Роскошный седан
840i 2020-2025 Купе, высокопроизводительный
X5 2019-2020 Кроссовер, наибольшее количество случаев
X6 2020 Кроссовер
X7 2019-2020 Кроссовер, наибольшее количество случаев

Советы шаг за шагом для владельцев

  1. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, через VIN на сайте BMW или в дилерском центре.

  2. Связаться с ближайшим дилером или горячей линией BMW для записи на ремонт.

  3. Не пытаться самостоятельно заменять или ремонтировать стартер.

  4. Следить за поведением стартера: если срабатывает с задержкой или шумит, это повод для обращения.

  5. После замены стартера проверять работу системы запуска и электрики при любых условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование уведомления об отзыве

  • Последствие: Риск перегрева стартера, повреждение электрической системы

  • Альтернатива: Бесплатная замена стартера на новый с улучшенной конструкцией в дилерском центре

А что если…

Если оставить автомобиль с дефектным стартером без замены, возможны повторные перегрузки электросистемы. Вероятность возгорания минимальна, но риск повреждения дорогостоящих компонентов сохраняется. Своевременный визит к дилеру минимизирует любые неприятные последствия.

FAQ

Как проверить, попадает ли мой автомобиль под отзыв?
Проверка производится по VIN через сайт BMW или в дилерском центре.

Сколько времени занимает замена стартера?
Процедура обычно занимает несколько часов в сервисе, точное время зависит от модели.

Что делать, если стартер уже перегрелся?
Немедленно обратиться в сервис для диагностики и замены, не использовать автомобиль до устранения проблемы.

Мифы и правда

Миф: перегрев стартера всегда приводит к пожару.
Правда: риск возгорания минимален, но повторные перегрузки могут повредить электросистему.

Миф: программное обновление полностью решает проблему.
Правда: только замена стартера гарантирует устранение дефекта.

Исторический контекст

Подобные массовые отзывы стартера происходили и раньше. В 2020-х годах автомобили с деталями Valeo также попадали под отзыв из-за риска перегрева, что подчеркивает системную проблему контроля качества комплектующих.

3 интересных факта

  1. Большинство случаев зафиксированы именно на кроссоверах X5 и X7.

  2. Проблема возникает только при повторных попытках запуска двигателя.

  3. Предыдущие обновления ПО не смогли полностью устранить риск, что и вызвало текущий отзыв.

