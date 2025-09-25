Маскировка или подготовка к возвращению? BMW меняет название, но остаётся

Немецкий автоконцерн BMW сохранил свое присутствие в России, но изменил название дочерней производственной компании. Согласно данным учредительных документов, ООО "БМВ Русланд Аутомотив" теперь называется ООО "Ка Автомотив". Об этом пишет издание "Авто Mail".

При этом структура собственности осталась прежней: единственным владельцем компании остается Bayerische Motoren Werke AG. Руководителем также продолжает числиться Юлия Кузьмина, совмещающая эту должность с руководством юридического департамента в представительстве "БМВ Русланд Трейдинг".

Почему BMW сохранила юрлицо

По информации источника, концерн не стал ликвидировать предприятие по ряду причин. Несмотря на заморозку поставок новых автомобилей с 2022 года, компания продолжает регулярно отправлять бухгалтерскую отчетность в Федеральную налоговую службу, а также в социальные и медицинские фонды.

Судя по отчетам, за последний год оборот "Ка Автомотив" составил всего 530 тысяч рублей, при этом убыток достиг 431 тысячи. Это подтверждает предположение, что компания находится в "спящем режиме", но при этом сохраняет юридическую активность.

История "БМВ Русланд Аутомотив"

Юрлицо изначально создавалось для строительства собственного завода BMW на базе калининградской площадки "Автотор". Запуск планировался еще в 2017 году, однако проект так и не был реализован.

После 2022 года BMW прекратила официальные поставки машин в Россию. Но в отличие от Volkswagen, Mercedes-Benz или Renault, баварский концерн не объявил о полном уходе. Более того, бренд продолжает оказывать поддержку своим клиентам в России, сохраняя работу сервисных подразделений и каналов поставок запчастей.

Сравнение подходов автопроизводителей

Компания Действия в России Текущий статус BMW Переименование юрлица, сохранение отчетности и поддержки клиентов "Ка Автомотив" в спящем режиме Volkswagen Продажа завода в Калуге Полный уход Mercedes-Benz Продажа активов российскому дистрибьютору Уход с рынка Renault Передача доли в "Автовазе" государству Уход с российского рынка

А что если…

А что если BMW решит вернуться на рынок в полном объеме? Сохранение юрлица и отчетности может стать основой для быстрого возобновления официальных поставок или даже локализации производства в будущем, если изменятся экономические и политические условия.

Плюсы и минусы сохранения юрлица

Плюсы Минусы Возможность быстрого возвращения на рынок Финансовые убытки при минимальной активности Поддержка клиентов и сохранение имиджа Нет производства и официальных поставок Сохранение юридической инфраструктуры Неясность будущих планов Отличие от конкурентов, полностью ушедших Ограниченность присутствия в России

FAQ

BMW ушла из России?

Нет, компания приостановила поставки, но сохранила юрлица и сервисную поддержку.

Что значит переименование?

Это юридическая мера, которая отражает новые обстоятельства работы, но не ликвидацию.

Можно ли сейчас купить новый BMW официально?

Нет, официальные поставки прекращены. Доступны автомобили через параллельный импорт.

Мифы и правда

Миф: "BMW ликвидировала бизнес в России".

Правда: юрлицо сохранено и переименовано.

Миф: "Сервис BMW больше не работает".

Правда: обслуживание и запчасти доступны.

Миф: "Компания готовится закрыться окончательно".

Правда: напротив, сохранение юрлица оставляет возможность для возвращения.

3 интересных факта

• "БМВ Русланд Аутомотив" создавалась под завод в Калининграде, но проект так и не был реализован.

• Убыток компании за последний год составил почти столько же, сколько её оборот — 431 тыс. рублей при 530 тыс. оборота.

• BMW — один из немногих западных автопроизводителей, не объявивших об уходе с российского рынка официально.

