Легенде G-класса бросили перчатку: что известно о грозном проекте BMW Rugger

Похоже, BMW готовится бросить вызов самому символу люксовых внедорожников — легендарному "Гелендвагену". Через несколько лет баварцы намерены вывести на рынок модель, способную сразиться с культовым Mercedes-Benz G-класса, который удерживает позиции уже почти полвека.

Новый игрок в премиум-внедорожниках

Разработка ведётся под индексом G74 и рабочим названием Rugger. Выпуск намечен на 2029 год. В основе модели будет глубоко модернизированная платформа CLAR, знакомая по другим крупным SUV BMW, но получившая улучшения под серьёзное бездорожье. Это означает, что Rugger, скорее всего, предложит те же моторы, что и новое поколение BMW X5 (G65), включая гибридные версии.

Производство планируют наладить в США, на заводе в Спартанберге (штат Южная Каролина), где уже собирают X3, X5, X6, X7 и флагманский XM. Такой выбор логичен — американский рынок остаётся одним из крупнейших для премиальных SUV, а локальная сборка позволит снизить издержки.

Ориентир на функциональность и комфорт

По предварительным сведениям, новый внедорожник получит:

три ряда сидений — редкость в сегменте рамных конкурентов G-класса.

панорамную крышу для ощущения простора.

опции из фирменных внедорожных пакетов BMW: блокировки дифференциалов, специальные шины повышенной проходимости и усиленную защиту днища.