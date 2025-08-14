Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW Logo
BMW Logo
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:33

Легенде G-класса бросили перчатку: что известно о грозном проекте BMW Rugger

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году

Похоже, BMW готовится бросить вызов самому символу люксовых внедорожников — легендарному "Гелендвагену". Через несколько лет баварцы намерены вывести на рынок модель, способную сразиться с культовым Mercedes-Benz G-класса, который удерживает позиции уже почти полвека.

Новый игрок в премиум-внедорожниках

Разработка ведётся под индексом G74 и рабочим названием Rugger. Выпуск намечен на 2029 год. В основе модели будет глубоко модернизированная платформа CLAR, знакомая по другим крупным SUV BMW, но получившая улучшения под серьёзное бездорожье. Это означает, что Rugger, скорее всего, предложит те же моторы, что и новое поколение BMW X5 (G65), включая гибридные версии.

Производство планируют наладить в США, на заводе в Спартанберге (штат Южная Каролина), где уже собирают X3, X5, X6, X7 и флагманский XM. Такой выбор логичен — американский рынок остаётся одним из крупнейших для премиальных SUV, а локальная сборка позволит снизить издержки.

Ориентир на функциональность и комфорт

По предварительным сведениям, новый внедорожник получит:

  • три ряда сидений — редкость в сегменте рамных конкурентов G-класса.

  • панорамную крышу для ощущения простора.

  • опции из фирменных внедорожных пакетов BMW: блокировки дифференциалов, специальные шины повышенной проходимости и усиленную защиту днища.

"Мы хотим создать машину, которая будет одинаково уверенно чувствовать себя на городских бульварах и на сложных бездорожных маршрутах", — отметил один из инженеров проекта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханик назвал последствия сверления катализатора в автомобиле сегодня в 4:19

Не меняют, а дырявят: странная мода среди автовладельцев набирает обороты

Автомеханик рассказал, зачем некоторые водители сверлят катализатор, и объяснил, почему этот способ может обернуться проблемами для двигателя.

Читать полностью » МВД выступило за запрет продажи заглушек для ремней безопасности в России сегодня в 4:12

Заглушки для ремней могут запретить — что еще изменится в российских машинах

МВД хочет изменить цвет ремней безопасности и запретить заглушки, чтобы инспекторам было проще выявлять нарушения даже в темное время суток.

Читать полностью » В автосервисе назвали преимущества контрактного двигателя перед капремонтом сегодня в 3:14

Контрактный двигатель против капремонта: решение, которое часто оказывается выигрышным

Почему опытные водители всё чаще выбирают контрактный мотор вместо капремонта и как избежать ошибок при его покупке.

Читать полностью » Мини-каско: что включает полис и чем он отличается от каско сегодня в 3:12

Берут вместо каско и не жалеют: что скрывает мини-каско для владельцев подержанных авто

Мини-каско — альтернатива полной страховке: меньше цена, гибкие условия и защита от основных рисков. Разбираемся, кому подходит этот вариант.

Читать полностью » Suzuki приостановила продажи внедорожника Jimny XL 2026 в Австралии и отменила все заказы сегодня в 2:51

Пятидверный Jimny XL внезапно исчез из салонов: что случилось с бестселлером Suzuki

В Австралии внезапно приостановили продажи Suzuki Jimny XL — заказы отменены, деньги возвращают, а причина до сих пор держится в секрете.

Читать полностью » Сергей Целиков: в России насчитывается более 3 тысяч контрактов с китайскими автопроизводителями сегодня в 2:17

Китайские автопроизводители наступают — мировой автопарк в России меняется на глазах

Доля китайских автопроизводителей на российском рынке выросла в четыре раза за три года, оставив глобальные бренды в формате сервисных центров.

Читать полностью » Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП сегодня в 1:12

На М-12 появился музыкальный участок — эффект ощущают только при соблюдении скорости

На трассе М-12 появился участок, который исполняет «Калинку-Малинку». Но у этой необычной разметки есть цель, далёкая от развлечения.

Читать полностью » Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C сегодня в 1:08

Czinger бросил вызов автотрендам: вместо SUV и GT он делает ставку на один гиперкар

Czinger отказывается от SUV и GT, выбирая путь верности своему гиперкару 21C. Почему компания решилась на этот шаг и чем уникален её флагман?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Югорске женщину с инфарктом реанимировали после 32 минут клинической смерти
Садоводство

Ржавчина атакует: спасаем груши и виноград проверенными средствами – секреты опытных садоводов
Питомцы

Кошки и собаки помогают замедлить развитие деменции
Спорт и фитнес

Врачи назвали 7 упражнений для укрепления внутренней поверхности бедра
Еда

Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления
Наука и технологии

Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru