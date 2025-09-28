BMW отзывает сотни тысяч машин: риск возгорания оказался реальным

Массовый отзыв автомобилей всегда вызывает повышенное внимание, ведь речь идет не только о неудобстве для владельцев, но и о потенциальной угрозе безопасности. Компания BMW объявила о масштабной кампании по всему миру из-за возможных проблем с реле стартера. Деталь подвержена коррозии, а значит, при определенных условиях может выйти из строя, вызвать отказ запуска двигателя или даже привести к возгоранию.

Производитель сообщил, что под отзыв попали автомобили, выпущенные с сентября 2015 по сентябрь 2021 года. Кампания затронула Европу, США и азиатские страны. В Германии речь идет о более чем 136 тысячах машин, в США — свыше 196 тысяч. Общая мировая цифра пока не раскрывается, однако эксперты уверены: речь идет о сотнях тысяч автомобилей.

Какие модели затронуты

По информации Reuters, отзыв распространяется не только на BMW, но и на Toyota Supra, которая производится на базе BMW. Среди указанных моделей — 230i и ряд других машин, список которых компания официально не публикует. Важно отметить, что проблема носит массовый характер, но не касается новейших моделей, выпущенных после 2021 года.

"Мы рекомендуем парковать автомобили до устранения неисправности только на открытом воздухе", — заявили в компании BMW.

Такое требование связано с риском накопления влаги под капотом. В закрытых помещениях вероятность конденсата выше, а значит, и риск коррозии возрастает.

Сравнение

Регион Количество отзываемых машин Период выпуска Модели Германия 136 000+ 2015-2021 BMW (разные серии) США 196 000+ 2015-2021 BMW, Toyota Supra Европа и Азия данные уточняются 2015-2021 BMW (разные серии)

Советы шаг за шагом

Проверить VIN-код на сайте BMW или у официального дилера — входит ли машина в список отзыва. Связаться с ближайшим сервисным центром и записаться на ремонт. До устранения неисправности парковать автомобиль только на улице, избегая закрытых гаражей. Следить за уведомлениями от BMW — компания обязана уведомлять владельцев. После проведения ремонта запросить документ о выполненных работах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать отзыв.

Последствие: Возможный отказ запуска двигателя или возгорание.

Альтернатива: Обратиться к дилеру, пройти бесплатный ремонт.

Ошибка: Хранить автомобиль в закрытом гараже до устранения неисправности.

Последствие: Повышенный риск коррозии реле.

Альтернатива: Парковать машину на открытом воздухе.

Ошибка: Использовать неоригинальные детали при самостоятельном ремонте.

Последствие: Потеря гарантии и безопасности.

Альтернатива: Ремонт только в официальном сервисе BMW.

А что если…

Если владелец проигнорирует кампанию, возможны не только поломки, но и юридические последствия. В случае возгорания страховая компания может отказать в выплате, если будет установлено, что владелец знал об отзыве и не предпринял мер.

Плюсы и минусы отзыва

Плюсы Минусы Бесплатный ремонт в сервисе Необходимость тратить время на визит Снижение риска возгорания Возможные очереди в дилерских центрах Повышение доверия к бренду Временные неудобства для владельцев

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?

Необходимо проверить VIN-код на официальном сайте BMW или обратиться к дилеру.

Сколько времени займет ремонт?

Как правило, замена реле стартера занимает несколько часов, но ожидание в сервисе может быть дольше из-за массовости кампании.

Что лучше: ждать письма или самому связаться с дилером?

Лучше самостоятельно проверить информацию, чтобы ускорить процесс и не рисковать.

Мифы и правда

Миф: Отзыв — это показатель ненадежности бренда.

Правда: Массовые кампании — признак ответственного подхода, ведь компания устраняет риск за свой счет.

Миф: Можно ездить, пока машина заводится.

Правда: Коррозия может развиться внезапно, и двигатель просто не запустится.

Миф: Отзыв касается только США.

Правда: Проблема носит международный характер и затрагивает Европу и Азию.

Три интересных факта

Toyota Supra, попавшая в список, на самом деле собирается на заводе BMW, поэтому технически это та же архитектура. BMW регулярно проводит кампании по отзыву — только в 2023 году в Германии было отозвано более 300 тысяч автомобилей по разным причинам. Во многих странах действует правило: производитель обязан бесплатно устранять дефекты безопасности независимо от возраста автомобиля.

