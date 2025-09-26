Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:31

Авто превращается в факел: BMW отзывает сотни тысяч машин из-за опасного стартера

BMW отзывает 136 тысяч автомобилей в Германии из-за риска возгорания стартера

BMW объявила о масштабной сервисной кампании: компания отзывает более 136 тысяч автомобилей только в Германии из-за проблем со стартером. В худшем случае неисправность может привести к возгоранию машины. Под отзыв попали модели, выпущенные с 2015 по 2021 год, в том числе и для азиатского и европейского рынков.

Что случилось

По данным автопроизводителя, в некоторых машинах в пусковое устройство может попасть вода. Это вызывает коррозию и затрудняет запуск двигателя. В отдельных случаях возможно короткое замыкание и локальный перегрев деталей, что чревато пожаром. Опасность сохраняется даже во время стоянки автомобиля.

"Настоятельно рекомендуется парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от зданий до завершения ремонта", — пояснили в BMW.

Сравнение масштабов отзыва

Страна Количество автомобилей
Германия 136,5 тыс.
США 195 тыс.
Другие регионы не уточняется

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать эксплуатацию без проверки.

  • Последствие: риск замыкания и возгорания.

  • Альтернатива: срочная запись к дилеру и проведение бесплатных работ.

А что если…

Если водитель продолжит использовать автомобиль и проигнорирует рекомендации, риск повреждения техники и возможного пожара увеличивается в разы. Страховые компании в таких случаях могут отказать в выплате, так как поломка признана известным дефектом.

Плюсы и минусы отзыва

Плюсы Минусы
Бесплатное устранение неисправности Временные неудобства для владельцев
Повышение безопасности Необходимость ждать ремонта
Возможность обновить детали Ограниченные сервисные мощности

FAQ

Как узнать, что моя машина попала под отзыв?
Проверить можно по VIN на сайте BMW или через дилерский центр.

Сколько времени займёт ремонт?
В среднем от 1 до 3 часов, в зависимости от модели.

Можно ли ездить до сервиса?
Технически да, но производитель настоятельно рекомендует ограничить использование и парковать авто только на улице.

Мифы и правда

Миф: отзыв — признак низкого качества марки.
Правда: сервисные кампании — стандартная практика даже у премиум-брендов.

Миф: ремонт придётся оплачивать владельцу.
Правда: все работы выполняются бесплатно.

3 интересных факта

  1. Отзывные кампании ежегодно затрагивают миллионы автомобилей разных брендов по всему миру.

  2. BMW ранее отзывала машины из-за дефектов системы охлаждения и подушек безопасности.

  3. В США действует база NHTSA, где можно проверить все активные кампании по VIN.

Исторический контекст

  • 2017 год: BMW отзывала 1,4 млн авто из-за риска возгорания.

  • 2018 год: проблема с системой охлаждения затронула 324 тыс. машин в Европе.

  • 2025 год: новый масштабный отзыв, связанный со стартером.

