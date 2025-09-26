Авто превращается в факел: BMW отзывает сотни тысяч машин из-за опасного стартера
BMW объявила о масштабной сервисной кампании: компания отзывает более 136 тысяч автомобилей только в Германии из-за проблем со стартером. В худшем случае неисправность может привести к возгоранию машины. Под отзыв попали модели, выпущенные с 2015 по 2021 год, в том числе и для азиатского и европейского рынков.
Что случилось
По данным автопроизводителя, в некоторых машинах в пусковое устройство может попасть вода. Это вызывает коррозию и затрудняет запуск двигателя. В отдельных случаях возможно короткое замыкание и локальный перегрев деталей, что чревато пожаром. Опасность сохраняется даже во время стоянки автомобиля.
"Настоятельно рекомендуется парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от зданий до завершения ремонта", — пояснили в BMW.
Сравнение масштабов отзыва
|Страна
|Количество автомобилей
|Германия
|136,5 тыс.
|США
|195 тыс.
|Другие регионы
|не уточняется
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: продолжать эксплуатацию без проверки.
-
Последствие: риск замыкания и возгорания.
-
Альтернатива: срочная запись к дилеру и проведение бесплатных работ.
А что если…
Если водитель продолжит использовать автомобиль и проигнорирует рекомендации, риск повреждения техники и возможного пожара увеличивается в разы. Страховые компании в таких случаях могут отказать в выплате, так как поломка признана известным дефектом.
Плюсы и минусы отзыва
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатное устранение неисправности
|Временные неудобства для владельцев
|Повышение безопасности
|Необходимость ждать ремонта
|Возможность обновить детали
|Ограниченные сервисные мощности
FAQ
Как узнать, что моя машина попала под отзыв?
Проверить можно по VIN на сайте BMW или через дилерский центр.
Сколько времени займёт ремонт?
В среднем от 1 до 3 часов, в зависимости от модели.
Можно ли ездить до сервиса?
Технически да, но производитель настоятельно рекомендует ограничить использование и парковать авто только на улице.
Мифы и правда
Миф: отзыв — признак низкого качества марки.
Правда: сервисные кампании — стандартная практика даже у премиум-брендов.
Миф: ремонт придётся оплачивать владельцу.
Правда: все работы выполняются бесплатно.
3 интересных факта
-
Отзывные кампании ежегодно затрагивают миллионы автомобилей разных брендов по всему миру.
-
BMW ранее отзывала машины из-за дефектов системы охлаждения и подушек безопасности.
-
В США действует база NHTSA, где можно проверить все активные кампании по VIN.
Исторический контекст
-
2017 год: BMW отзывала 1,4 млн авто из-за риска возгорания.
-
2018 год: проблема с системой охлаждения затронула 324 тыс. машин в Европе.
-
2025 год: новый масштабный отзыв, связанный со стартером.
