Только для избранных: в Бразилии появился M2 CS, который не купит никто кроме 30 счастливчиков
Бразильские автолюбители получили шанс приобрести настоящий автомобильный эксклюзив — BMW M2 CS 2025 года. Модель выпускается ограниченной серией из всего 30 экземпляров, и каждый автомобиль оценён почти в миллион реалов, что соответствует примерно 15 млн рублей. Точные сроки поставки в дилерские центры пока не раскрываются.
Мощь и динамика
Главной особенностью BMW M2 CS стал форсированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 лошадиных сил и 66,2 кгс·м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, а привод — исключительно задний, что отличает M2 CS от других "заряженных" моделей BMW, где часто применяют полный привод.
Инженеры уделили внимание не только мощности, но и снижению веса автомобиля. Широкое использование углепластика в капоте, крышке багажника и спинках спортивных сидений, а также кованые колёсные диски позволили уменьшить массу купе до 1710 кг. Для тех, кто ценит максимальную эффективность торможения, доступна опция карбон-керамических тормозов.
Подвеска и управляемость
Подвеска, амортизаторы, электронный дифференциал и системы стабилизации были перенастроены специально для этой версии. Благодаря этим улучшениям автомобиль разгоняется до 302 км/ч, а разгон до 100 км/ч, по опыту других рынков, занимает всего 3,7 секунды. Для Бразилии эти показатели пока официально не объявлены.
Оснащение и технологии
Комплектация BMW M2 CS впечатляет своим технологическим наполнением:
-
адаптивная подвеска и пакет M Drive Professional.
-
спортивный электронный дифференциал.
-
интеллектуальные фары и продвинутый круиз-контроль.
-
ассистенты парковки и беспроводная зарядка.
-
премиальная аудиосистема Harman Kardon.
-
цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional.
-
пакет M Driver's Package для снятия ограничения максимальной скорости.
Автомобиль сочетает в себе спортивный характер и комфорт, предлагая владельцам возможность полностью погрузиться в динамику вождения, не жертвуя современными удобствами и безопасностью.
Сравнение с другими моделями BMW
|Модель
|Мощность, л. с.
|Привод
|Разгон 0-100 км/ч
|Масса, кг
|BMW M2 CS 2025
|510
|RWD
|3,7 с
|1710
|BMW M2 Competition
|450
|AWD
|4,2 с
|1725
|BMW M4 CS
|550
|RWD
|3,8 с
|1720
Советы шаг за шагом
-
Определите бюджет: в случае с M2 CS — около 15 млн рублей.
-
Уточните доступность у официальных дилеров, так как серия ограничена.
-
Рассмотрите варианты дополнительного оборудования: карбон-керамические тормоза, пакеты M Driver's Package и M Drive Professional.
-
Пройдите тест-драйв, чтобы оценить динамику и управляемость на практике.
-
Позаботьтесь о страховании и гарантийном обслуживании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Неправильный выбор комплектации → потеря комфорта и функционала → выбирайте версии с полным пакетом технологий.
-
Игнорирование карбон-керамических тормозов → недостаточная эффективность на треке → добавляйте опцию при заказе.
-
Пренебрежение сервисным обслуживанием → риск поломок → своевременное посещение официального сервиса.
А что если…
А что если вы приобретёте M2 CS без M Driver's Package? Максимальная скорость будет ограничена заводскими настройками, и вы не сможете раскрыть весь потенциал автомобиля. Пакет даёт свободу использовать всю мощность и динамику купе на треке.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Эксклюзивность и ограниченная серия
|Высокая цена
|Мощный мотор и динамика
|Ограниченная доступность
|Лёгкий кузов благодаря карбону
|Требует регулярного обслуживания
|Современные технологии и комфорт
|Задний привод сложнее в управлении на мокрой дороге
FAQ
Как выбрать BMW M2 CS?
Решите, нужна ли вам максимальная комплектация с дополнительными пакетами и карбон-керамическими тормозами.
Сколько стоит M2 CS в Бразилии?
Цена каждого экземпляра почти 1 млн реалов (около 15 млн рублей).
Что лучше: M2 CS или M2 Competition?
M2 CS предлагает больше мощности, легче кузов и эксклюзивный пакет технологий, но серия ограничена и дороже.
Мифы и правда
-
Миф: все "заряженные" BMW одинаково быстрые.
Правда: каждая версия имеет уникальные настройки двигателя, подвески и привода.
-
Миф: у M2 CS только красота и эксклюзив.
Правда: купе сочетает в себе технологии, динамику и продуманный комфорт.
-
Миф: задний привод устарел.
Правда: RWD делает управление более точным и отзывчивым для спортивного вождения.
Исторический контекст
BMW M2 появилась как компактное спортивное купе, завоевав популярность среди автолюбителей благодаря сочетанию динамики, управляемости и комфорта. Версия CS стала логическим развитием линейки, предлагая эксклюзивность и более высокую мощность, чем предыдущие модели.
3 интересных факта
-
Использование углепластика снижает массу почти на 100 кг по сравнению со стандартной M2.
-
Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды делает M2 CS одним из самых быстрых в классе компактных купе.
-
Пакет M Driver's Package снимает ограничение скорости, позволяя использовать всю мощность автомобиля.
