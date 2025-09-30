Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW M2 CS
BMW M2 CS
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:47

Только для избранных: в Бразилии появился M2 CS, который не купит никто кроме 30 счастливчиков

BMW M2 CS 2025 поступила в продажу в Бразилии ограниченной серией из 30 автомобилей

Бразильские автолюбители получили шанс приобрести настоящий автомобильный эксклюзив — BMW M2 CS 2025 года. Модель выпускается ограниченной серией из всего 30 экземпляров, и каждый автомобиль оценён почти в миллион реалов, что соответствует примерно 15 млн рублей. Точные сроки поставки в дилерские центры пока не раскрываются.

Мощь и динамика

Главной особенностью BMW M2 CS стал форсированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 лошадиных сил и 66,2 кгс·м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, а привод — исключительно задний, что отличает M2 CS от других "заряженных" моделей BMW, где часто применяют полный привод.

Инженеры уделили внимание не только мощности, но и снижению веса автомобиля. Широкое использование углепластика в капоте, крышке багажника и спинках спортивных сидений, а также кованые колёсные диски позволили уменьшить массу купе до 1710 кг. Для тех, кто ценит максимальную эффективность торможения, доступна опция карбон-керамических тормозов.

Подвеска и управляемость

Подвеска, амортизаторы, электронный дифференциал и системы стабилизации были перенастроены специально для этой версии. Благодаря этим улучшениям автомобиль разгоняется до 302 км/ч, а разгон до 100 км/ч, по опыту других рынков, занимает всего 3,7 секунды. Для Бразилии эти показатели пока официально не объявлены.

Оснащение и технологии

Комплектация BMW M2 CS впечатляет своим технологическим наполнением:

  1. адаптивная подвеска и пакет M Drive Professional.

  2. спортивный электронный дифференциал.

  3. интеллектуальные фары и продвинутый круиз-контроль.

  4. ассистенты парковки и беспроводная зарядка.

  5. премиальная аудиосистема Harman Kardon.

  6. цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional.

  7. пакет M Driver's Package для снятия ограничения максимальной скорости.

Автомобиль сочетает в себе спортивный характер и комфорт, предлагая владельцам возможность полностью погрузиться в динамику вождения, не жертвуя современными удобствами и безопасностью.

Сравнение с другими моделями BMW

Модель Мощность, л. с. Привод Разгон 0-100 км/ч Масса, кг
BMW M2 CS 2025 510 RWD 3,7 с 1710
BMW M2 Competition 450 AWD 4,2 с 1725
BMW M4 CS 550 RWD 3,8 с 1720

Советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет: в случае с M2 CS — около 15 млн рублей.

  2. Уточните доступность у официальных дилеров, так как серия ограничена.

  3. Рассмотрите варианты дополнительного оборудования: карбон-керамические тормоза, пакеты M Driver's Package и M Drive Professional.

  4. Пройдите тест-драйв, чтобы оценить динамику и управляемость на практике.

  5. Позаботьтесь о страховании и гарантийном обслуживании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильный выбор комплектации → потеря комфорта и функционала → выбирайте версии с полным пакетом технологий.

  • Игнорирование карбон-керамических тормозов → недостаточная эффективность на треке → добавляйте опцию при заказе.

  • Пренебрежение сервисным обслуживанием → риск поломок → своевременное посещение официального сервиса.

А что если…

А что если вы приобретёте M2 CS без M Driver's Package? Максимальная скорость будет ограничена заводскими настройками, и вы не сможете раскрыть весь потенциал автомобиля. Пакет даёт свободу использовать всю мощность и динамику купе на треке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Эксклюзивность и ограниченная серия Высокая цена
Мощный мотор и динамика Ограниченная доступность
Лёгкий кузов благодаря карбону Требует регулярного обслуживания
Современные технологии и комфорт Задний привод сложнее в управлении на мокрой дороге

FAQ

Как выбрать BMW M2 CS?
Решите, нужна ли вам максимальная комплектация с дополнительными пакетами и карбон-керамическими тормозами.

Сколько стоит M2 CS в Бразилии?
Цена каждого экземпляра почти 1 млн реалов (около 15 млн рублей).

Что лучше: M2 CS или M2 Competition?
M2 CS предлагает больше мощности, легче кузов и эксклюзивный пакет технологий, но серия ограничена и дороже.

Мифы и правда

  • Миф: все "заряженные" BMW одинаково быстрые.
    Правда: каждая версия имеет уникальные настройки двигателя, подвески и привода.

  • Миф: у M2 CS только красота и эксклюзив.
    Правда: купе сочетает в себе технологии, динамику и продуманный комфорт.

  • Миф: задний привод устарел.
    Правда: RWD делает управление более точным и отзывчивым для спортивного вождения.

Исторический контекст

BMW M2 появилась как компактное спортивное купе, завоевав популярность среди автолюбителей благодаря сочетанию динамики, управляемости и комфорта. Версия CS стала логическим развитием линейки, предлагая эксклюзивность и более высокую мощность, чем предыдущие модели.

3 интересных факта

  1. Использование углепластика снижает массу почти на 100 кг по сравнению со стандартной M2.

  2. Разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды делает M2 CS одним из самых быстрых в классе компактных купе.

  3. Пакет M Driver's Package снимает ограничение скорости, позволяя использовать всю мощность автомобиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: новички чаще всего нарушают дистанцию и попадают в аварии сегодня в 2:16

Простые шаги, которые помогут новичку быстрее почувствовать уверенность за рулём

Ошибки начинающих водителей часто повторяются и могут привести к серьёзным последствиям. Разбираем самые распространённые и ищем решения.

Читать полностью » Genesis GV60 Magma 2026 прошёл экстремальные тесты в Швеции, Калифорнии и Южной Корее сегодня в 2:04

Испытания на грани возможного: как электрокроссовер GV60 Magma проверяли морозом, жарой и высотой 1500 метров

Новый Genesis GV60 Magma 2026 прошёл экстремальные тесты по всему миру и готов удивить динамикой, комфортом и технологичностью электрокроссовера.

Читать полностью » Средний чек на автозаправках в России увеличился до 1 523 рублей — аналитика банка вчера в 21:31

Мойка дороже кофе: на что российские водители тратят больше всего

Анализ платежей водителей за девять месяцев показывает, на что россияне тратят больше всего, и как меняются средние чеки в популярных категориях.

Читать полностью » Максим Ракитин: самовольный тюнинг автомобиля в России грозит штрафом вчера в 21:16

Владелец вложил тысячи в тюнинг — и лишился машины: вот какие изменения реально узаконить

В России тюнинг почти всегда ограничен законом. Эксперт MosTimes объяснил, чем грозит самовольное изменение конструкции автомобиля и как действовать по правилам.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как проверить подержанный автомобиль перед покупкой вчера в 20:37

Пробег не говорит правду: вот что важнее цифр на одометре при покупке подержанного авто

Как распознать скрытые дефекты подержанного авто и избежать уловок продавцов? Эксперт Pravda.Ru рассказал о надежных методах проверки.

Читать полностью » Арбитражный суд обязал МВД выплатить 4,6 млн рублей владельцу Jaguar I-Pace за регистрацию угнанного авто вчера в 20:27

Купил машину, а получил компенсацию: история владельца Jaguar I-Pace из Петербурга

Россияне смогут получать компенсацию за регистрацию угнанных машин после судебного прецедента, открывающего новые возможности защиты покупателей.

Читать полностью » Exeed Exlantix ES и ET установили рекорд России по дальности хода гибридов вчера в 19:55

Гибриды, которые удивляют: рекордный пробег Exeed официально внесли в "Книгу рекордов России"

Гибриды Exeed Exlantix установили рекорд России по дальности хода без подзарядки, демонстрируя высокий уровень энергоэффективности и технологий управления.

Читать полностью » Продажи внедорожника Rox 01 2025 года достигли рекордных 1398 автомобилей — данные дилеров вчера в 18:46

Все думали, что бренд исчезнет: Rox 01 установил новый рекорд и переплюнул всех конкурентов

Продажи внедорожника Rox 01 2025 года продолжают расти вопреки слухам, а компания укрепляет позиции на рынке и планирует новые шаги.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Белый дом ответил Ариане Гранде на критику Трампа
Садоводство

Папоротник девичий волос и жабья лилия требуют весеннего деления из-за долгого укоренения
Еда

Торт Карамельная девочка готовится из варёной сгущёнки и сливок
Еда

Утка с черносливом в духовке сохраняет сочность при правильном запекании
УрФО

С 3 по 5 октября в Перми можно посетить исторический парк за 1 рубль — акция к 130-летию Есенина
Наука

NASA: впервые передано лазерное сообщение на расстоянии 350 млн км
Еда

Агроэксперты: кожура банана может служить удобрением для садовых растений
Технологии

MIT представил SCIGEN — ИИ для генерации новых материалов с учётом физики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet