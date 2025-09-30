Только для избранных: в Бразилии появился M2 CS, который не купит никто кроме 30 счастливчиков

Бразильские автолюбители получили шанс приобрести настоящий автомобильный эксклюзив — BMW M2 CS 2025 года. Модель выпускается ограниченной серией из всего 30 экземпляров, и каждый автомобиль оценён почти в миллион реалов, что соответствует примерно 15 млн рублей. Точные сроки поставки в дилерские центры пока не раскрываются.

Мощь и динамика

Главной особенностью BMW M2 CS стал форсированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 лошадиных сил и 66,2 кгс·м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, а привод — исключительно задний, что отличает M2 CS от других "заряженных" моделей BMW, где часто применяют полный привод.

Инженеры уделили внимание не только мощности, но и снижению веса автомобиля. Широкое использование углепластика в капоте, крышке багажника и спинках спортивных сидений, а также кованые колёсные диски позволили уменьшить массу купе до 1710 кг. Для тех, кто ценит максимальную эффективность торможения, доступна опция карбон-керамических тормозов.

Подвеска и управляемость

Подвеска, амортизаторы, электронный дифференциал и системы стабилизации были перенастроены специально для этой версии. Благодаря этим улучшениям автомобиль разгоняется до 302 км/ч, а разгон до 100 км/ч, по опыту других рынков, занимает всего 3,7 секунды. Для Бразилии эти показатели пока официально не объявлены.

Оснащение и технологии

Комплектация BMW M2 CS впечатляет своим технологическим наполнением:

адаптивная подвеска и пакет M Drive Professional. спортивный электронный дифференциал. интеллектуальные фары и продвинутый круиз-контроль. ассистенты парковки и беспроводная зарядка. премиальная аудиосистема Harman Kardon. цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional. пакет M Driver's Package для снятия ограничения максимальной скорости.

Автомобиль сочетает в себе спортивный характер и комфорт, предлагая владельцам возможность полностью погрузиться в динамику вождения, не жертвуя современными удобствами и безопасностью.

Сравнение с другими моделями BMW

Модель Мощность, л. с. Привод Разгон 0-100 км/ч Масса, кг BMW M2 CS 2025 510 RWD 3,7 с 1710 BMW M2 Competition 450 AWD 4,2 с 1725 BMW M4 CS 550 RWD 3,8 с 1720

Советы шаг за шагом

Определите бюджет: в случае с M2 CS — около 15 млн рублей. Уточните доступность у официальных дилеров, так как серия ограничена. Рассмотрите варианты дополнительного оборудования: карбон-керамические тормоза, пакеты M Driver's Package и M Drive Professional. Пройдите тест-драйв, чтобы оценить динамику и управляемость на практике. Позаботьтесь о страховании и гарантийном обслуживании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Неправильный выбор комплектации → потеря комфорта и функционала → выбирайте версии с полным пакетом технологий.

Игнорирование карбон-керамических тормозов → недостаточная эффективность на треке → добавляйте опцию при заказе.

Пренебрежение сервисным обслуживанием → риск поломок → своевременное посещение официального сервиса.

А что если…

А что если вы приобретёте M2 CS без M Driver's Package? Максимальная скорость будет ограничена заводскими настройками, и вы не сможете раскрыть весь потенциал автомобиля. Пакет даёт свободу использовать всю мощность и динамику купе на треке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Эксклюзивность и ограниченная серия Высокая цена Мощный мотор и динамика Ограниченная доступность Лёгкий кузов благодаря карбону Требует регулярного обслуживания Современные технологии и комфорт Задний привод сложнее в управлении на мокрой дороге

FAQ

Как выбрать BMW M2 CS?

Решите, нужна ли вам максимальная комплектация с дополнительными пакетами и карбон-керамическими тормозами.

Сколько стоит M2 CS в Бразилии?

Цена каждого экземпляра почти 1 млн реалов (около 15 млн рублей).

Что лучше: M2 CS или M2 Competition?

M2 CS предлагает больше мощности, легче кузов и эксклюзивный пакет технологий, но серия ограничена и дороже.

Мифы и правда

Миф: все "заряженные" BMW одинаково быстрые.

Правда: каждая версия имеет уникальные настройки двигателя, подвески и привода.

Миф: у M2 CS только красота и эксклюзив.

Правда: купе сочетает в себе технологии, динамику и продуманный комфорт.

Миф: задний привод устарел.

Правда: RWD делает управление более точным и отзывчивым для спортивного вождения.

Исторический контекст

BMW M2 появилась как компактное спортивное купе, завоевав популярность среди автолюбителей благодаря сочетанию динамики, управляемости и комфорта. Версия CS стала логическим развитием линейки, предлагая эксклюзивность и более высокую мощность, чем предыдущие модели.

3 интересных факта