BMW iX3 уже прочно заняла место любимой машины для дальних поездок в длительном парке Autocar. Именно поэтому я попросил Джеймса Этвуда передать ключи: предстояло проехать 2500 миль по Франции и Италии втроём. Альтернативой казался мой "духовный предок" — 325i Touring 1990 года, но E30 по сегодняшним меркам слишком тесен для троих пассажиров. А приключение, связанное с риском выхода из строя топливного насоса 36-летней давности, могло бы испортить отпуск коллегам. Поэтому выбор пал на электрический кроссовер.

Поминутный отчёт о поездке был бы скучен, и это, в общем-то, было целью: отдохнуть на электромобиле, не превращая это в отдельный сюжет. Однако несколько наблюдений заслуживают внимания, прежде всего касающихся инфраструктуры.

Зарядка и логистика

Заряжать автомобиль за границей оказалось и лучше, и хуже. Поездка пришлась на школьные каникулы, но ни разу не пришлось ждать свободного поста: во Франции выбор огромен, а на севере Италии инфраструктура уже установлена, но электромобилей ещё мало, поэтому зарядки всегда свободны. Основное время уходило на медленную ночную зарядку в отелях, что делало процесс менее затратным по времени, чем заправка бака.

Важный нюанс континентальной Европы: на большинстве станций нельзя платить банковской картой, требуется мобильное приложение или RFID-карта. К счастью, BMW, как и большинство производителей, предоставляет собственную карту, дающую доступ к широкой сети AC и DC зарядок. За всё время поездки она сработала во всех случаях, кроме одного. Базовая подписка для владельцев BMW бесплатна (стоимость самой зарядки оплачивается отдельно), за £6.99 в месяц можно получать скидки от операторов вроде Ionity, что быстро окупает затраты. Существуют и сторонние сервисы, например Electroverse.

Экономика и эффективность

Главным раздражителем стала непрозрачность и вариативность цен. С бензином или дизелем понятно, что цена на заправке у дороги может отличаться от средней, но не радикально. В случае с электромобилями одна станция может стоить вдвое дороже соседней. Приложения BMW отлично находят зарядки и показывают цену за кВт·ч, но некоторые операторы также взимают плату за время стоянки. Для быстрых станций это логично, чтобы предотвратить "занимание" поста, но для медленной зарядки это абсурд. Мы, конечно, не будились посреди ночи, чтобы передвинуть машину, даже учитывая штрафы за превышение лимита времени.

В итоге расчёт показал: средняя стоимость "электричества" составила 15 пенсов за милю (или 51 пенс за кВт·ч). Если принять средний ценник на дизель в £1.90 за литр и расход 40 миль на галлон, то для внутреннего двигателя сгорания это было бы 22 пенса за милю. Эта экономия, конечно, не заставит массово переходить на EV, но приятно видеть разницу. Помогает здесь исключительная эффективность iX3: даже с учётом скоростных участков немецкого автобана и нескольких горных перевалов средний расход составил 3.4 миль на кВт·ч.

Впечатления от "чужих" водителей

Стоит ли говорить, что взять семейный автомобиль за £65,000 в отпуск и обнаружить, что всё в порядке, звучит странно? Ещё несколько лет назад это могло быть иначе. Но мне было интересно проверить, поддерживаю ли я собственный вердикт в 4.5 звезды и победу iX3 в недавнем сравнительном тесте против Volvo EX60 и Mercedes-Benz GLC Electric. Я пишу и то, и другое, но полезно услышать мнение тех, кто не связан с журналом.

Первым остановился у родителей в Бельгии. У отца 11-летний 520d Touring, и iX3 — сильный кандидат на замену. Он за рулём, которого никогда раньше не водил электромобиль, быстро оценил легкодоступную тягу и линейные отклики. Его впечатлила стабильность машины во время ливня, который настиг нас в пути. Ему понравилась и работа техники, хотя "огромный iPad" показался навязчивым. Он также удивился ширине iX3: его F11-й 5-й серии и так трудно пролезть в узких улицах, а iX3, формально из более низкого класса, оказался ещё шире.

Друг Томас, присоединившийся к поездке, также оценил возможности машины, но был менее влюблён в неё, найдя салон скучным и лишённым премиального шарма. Он подчеркнул влияние множества мелких деталей. Всем не понравились дверные ручки, которые казались дешёвыми и вели себя непредсказуемо. Внутри нет ручек для поддержки, нет кармашков на спинках передних сидений, нельзя регулировать высоту ремней безопасности, а дверные карманы из жёсткого пластика, из-за чего предметы внутри шуршат. Всё это кажется чересчур скупым для не самого дешёвого автомобиля.

Конкуренты iX3 допускают похожие ошибки, но Томас прав: гонка за минимализмом и технологическими игрушками в духе Tesla и китайских брендов становится для "премиальных" европейцев лишь забегом на дно. Успех iX3 в том, что она предоставляет все преимущества электрификации, почти не предъявляя недостатков. Её отличная эффективность, запас хода и интеграция зарядки с навигацией BMW делают её отличной машиной на каждый день, позволяя не тратить больше времени, усилий или денег на отпуск, чем с автомобилем с ДВС.