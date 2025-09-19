Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:54

Три платформы вместо хаоса: как BMW собирается угодить и Норвегии, и Индии

BMW официально представила стратегию трёх платформ: электромобили, гибриды и ДВС

BMW официально объявила о перестройке своей глобальной линейки моделей: в будущем компания будет использовать всего три платформы для всех автомобилей. Такой шаг объясняется не только необходимостью сократить издержки, но и тем, что переход на электромобили во всём мире идёт не так быстро, как прогнозировалось.

Производитель делает ставку на универсальность и отказывается от идеи, что единственной технологией будущего станет электричество. Напротив, в Мюнхене убеждены: двигатели внутреннего сгорания останутся востребованными десятилетиями, а значит, нельзя игнорировать потребности рынков, где бензин и дизель по-прежнему занимают лидирующие позиции.

"ДВС никогда не исчезнут. Никогда", — сказал член правления BMW Йохен Голлер.

Почему BMW оставляет ДВС в строю

Несмотря на миллиарды евро, вложенные в разработку электромобилей, руководство BMW понимает: спрос на EV в разных странах отличается кардинально. Там, где в Европе и США продажи постепенно растут, в Индии, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе интерес к традиционным моторам остаётся высоким. Более того, отмена или сокращение субсидий на электрокары делает их менее привлекательными для массового покупателя.

Чтобы не оказаться в ловушке одного сценария, BMW решила пойти по тройному пути. Компания создаёт три платформы, которые обеспечат гибкость производства и позволят выпускать нужный продукт для каждой конкретной страны.

Три архитектуры: что выбрала BMW

Платформа Назначение Пример модели
Neue Klasse (EV) Только электромобили iX3 второго поколения
ICE-only Чисто бензиновые и дизельные авто базовые модели 1-й серии
Multi-energy Совмещение EV, гибридов и ДВС X5, 7-я серия

Первая платформа — Neue Klasse — символизирует чистую электрическую эпоху. Здесь нет компромиссов: конструкция изначально создана под батареи и новую электронику.

Вторая платформа рассчитана на бюджетные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Именно они останутся основой продаж в странах, где электромобили пока слишком дороги или инфраструктура зарядных станций развита слабо.

Третья архитектура предназначена для крупных кроссоверов и седанов. Она позволяет устанавливать и аккумуляторы, и классические моторы. Это даёт возможность выпускать, например, полностью электрический X5 для Норвегии, гибридный вариант для Японии и бензиновый — для Индии, используя при этом общую основу.

Советы шаг за шагом: как покупателю разобраться в новой стратегии

  1. Если вы живёте в регионе с хорошей зарядной сетью и налоговыми льготами, имеет смысл рассмотреть модели на платформе Neue Klasse.

  2. В странах, где электричество ещё не стало массовым выбором, лучше ориентироваться на автомобили ICE-only — они будут выгоднее в обслуживании и покупке.

  3. Для тех, кто хочет гибкость и дальние поездки без ограничений, оптимальны машины на мультиэнергетической платформе: можно выбирать между гибридом и ДВС.

  4. Обратите внимание на страховку: тарифы для электромобилей и классических авто могут сильно различаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на электромобили.

  • Последствие: переплата и сложности с зарядкой в регионах с плохой инфраструктурой.

  • Альтернатива: выбрать гибрид или модель на мультиэнергетической платформе.

  • Ошибка: игнорировать обслуживание ДВС.

  • Последствие: рост затрат и снижение ликвидности авто при перепродаже.

  • Альтернатива: использовать фирменные сервисные программы BMW и плановые ТО.

  • Ошибка: думать, что ДВС скоро исчезнут.

  • Последствие: отказ от выгодных предложений и доступных моделей.

  • Альтернатива: рассматривать покупку бензиновых авто в расчёте на долгосрочную эксплуатацию.

А что если…

А что если правительства снова ужесточат планы по отказу от бензина и дизеля? В этом случае BMW продолжит расширять линейку EV за счёт Neue Klasse. Но наличие ДВС-платформы даст возможность маневрировать: компания сможет постепенно переводить мощности, не потеряв прибыль.

Плюсы и минусы трёхплатформенной стратегии

Плюсы Минусы
Гибкость для разных рынков Увеличение расходов на разработку
Сохранение ДВС для массовых покупателей Риск замедлить электрификацию
Унификация дизайна и технологий Возможная путаница в позиционировании
Снижение издержек за счёт масштабов Зависимость от региональных решений

FAQ

Как выбрать BMW в ближайшие годы?
Ориентируйтесь на инфраструктуру в своём регионе. Если зарядные станции редкость — ДВС или гибрид будут практичнее.

Сколько продержатся бензиновые модели BMW?
По прогнозам, спрос на них сохранится минимум до середины 2030-х годов, особенно в развивающихся странах.

Чем Neue Klasse лучше старых платформ?
Эта архитектура изначально создана под электромобили, без компромиссов по весу, аэродинамике и программному обеспечению.

Мифы и правда

  • Миф: BMW полностью переходит на электромобили.

  • Правда: компания делает ставку и на ДВС, и на гибриды.

  • Миф: новые платформы заменят старые мгновенно.

  • Правда: процесс будет постепенным, с параллельным выпуском разных моделей.

  • Миф: у электромобилей BMW будет свой особый дизайн.

  • Правда: фирменный стиль сохранится для всех авто, независимо от двигателя.

3 интересных факта

• Neue Klasse — первая за десятилетия архитектура BMW, созданная "с нуля".
• Программная система управления получила название "Сердце радости".
• BMW открыто критикует Mercedes-Benz за раздельный подход к дизайну ДВС и EV.

Исторический контекст

  • 2010-е годы — запуск первых массовых электромобилей BMW i3 и i8.

  • 2020-е годы — развитие платформ CLAR и FAAR, адаптация их под гибриды и EV.

  • 2025 год — официальное объявление о переходе к трём универсальным архитектурам.

  • 2030-е годы — план постепенного увеличения доли электромобилей, но без отказа от ДВС.

