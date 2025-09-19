Три платформы вместо хаоса: как BMW собирается угодить и Норвегии, и Индии
BMW официально объявила о перестройке своей глобальной линейки моделей: в будущем компания будет использовать всего три платформы для всех автомобилей. Такой шаг объясняется не только необходимостью сократить издержки, но и тем, что переход на электромобили во всём мире идёт не так быстро, как прогнозировалось.
Производитель делает ставку на универсальность и отказывается от идеи, что единственной технологией будущего станет электричество. Напротив, в Мюнхене убеждены: двигатели внутреннего сгорания останутся востребованными десятилетиями, а значит, нельзя игнорировать потребности рынков, где бензин и дизель по-прежнему занимают лидирующие позиции.
"ДВС никогда не исчезнут. Никогда", — сказал член правления BMW Йохен Голлер.
Почему BMW оставляет ДВС в строю
Несмотря на миллиарды евро, вложенные в разработку электромобилей, руководство BMW понимает: спрос на EV в разных странах отличается кардинально. Там, где в Европе и США продажи постепенно растут, в Индии, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе интерес к традиционным моторам остаётся высоким. Более того, отмена или сокращение субсидий на электрокары делает их менее привлекательными для массового покупателя.
Чтобы не оказаться в ловушке одного сценария, BMW решила пойти по тройному пути. Компания создаёт три платформы, которые обеспечат гибкость производства и позволят выпускать нужный продукт для каждой конкретной страны.
Три архитектуры: что выбрала BMW
|Платформа
|Назначение
|Пример модели
|Neue Klasse (EV)
|Только электромобили
|iX3 второго поколения
|ICE-only
|Чисто бензиновые и дизельные авто
|базовые модели 1-й серии
|Multi-energy
|Совмещение EV, гибридов и ДВС
|X5, 7-я серия
Первая платформа — Neue Klasse — символизирует чистую электрическую эпоху. Здесь нет компромиссов: конструкция изначально создана под батареи и новую электронику.
Вторая платформа рассчитана на бюджетные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Именно они останутся основой продаж в странах, где электромобили пока слишком дороги или инфраструктура зарядных станций развита слабо.
Третья архитектура предназначена для крупных кроссоверов и седанов. Она позволяет устанавливать и аккумуляторы, и классические моторы. Это даёт возможность выпускать, например, полностью электрический X5 для Норвегии, гибридный вариант для Японии и бензиновый — для Индии, используя при этом общую основу.
Советы шаг за шагом: как покупателю разобраться в новой стратегии
-
Если вы живёте в регионе с хорошей зарядной сетью и налоговыми льготами, имеет смысл рассмотреть модели на платформе Neue Klasse.
-
В странах, где электричество ещё не стало массовым выбором, лучше ориентироваться на автомобили ICE-only — они будут выгоднее в обслуживании и покупке.
-
Для тех, кто хочет гибкость и дальние поездки без ограничений, оптимальны машины на мультиэнергетической платформе: можно выбирать между гибридом и ДВС.
-
Обратите внимание на страховку: тарифы для электромобилей и классических авто могут сильно различаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на электромобили.
-
Последствие: переплата и сложности с зарядкой в регионах с плохой инфраструктурой.
-
Альтернатива: выбрать гибрид или модель на мультиэнергетической платформе.
-
Ошибка: игнорировать обслуживание ДВС.
-
Последствие: рост затрат и снижение ликвидности авто при перепродаже.
-
Альтернатива: использовать фирменные сервисные программы BMW и плановые ТО.
-
Ошибка: думать, что ДВС скоро исчезнут.
-
Последствие: отказ от выгодных предложений и доступных моделей.
-
Альтернатива: рассматривать покупку бензиновых авто в расчёте на долгосрочную эксплуатацию.
А что если…
А что если правительства снова ужесточат планы по отказу от бензина и дизеля? В этом случае BMW продолжит расширять линейку EV за счёт Neue Klasse. Но наличие ДВС-платформы даст возможность маневрировать: компания сможет постепенно переводить мощности, не потеряв прибыль.
Плюсы и минусы трёхплатформенной стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Гибкость для разных рынков
|Увеличение расходов на разработку
|Сохранение ДВС для массовых покупателей
|Риск замедлить электрификацию
|Унификация дизайна и технологий
|Возможная путаница в позиционировании
|Снижение издержек за счёт масштабов
|Зависимость от региональных решений
FAQ
Как выбрать BMW в ближайшие годы?
Ориентируйтесь на инфраструктуру в своём регионе. Если зарядные станции редкость — ДВС или гибрид будут практичнее.
Сколько продержатся бензиновые модели BMW?
По прогнозам, спрос на них сохранится минимум до середины 2030-х годов, особенно в развивающихся странах.
Чем Neue Klasse лучше старых платформ?
Эта архитектура изначально создана под электромобили, без компромиссов по весу, аэродинамике и программному обеспечению.
Мифы и правда
-
Миф: BMW полностью переходит на электромобили.
-
Правда: компания делает ставку и на ДВС, и на гибриды.
-
Миф: новые платформы заменят старые мгновенно.
-
Правда: процесс будет постепенным, с параллельным выпуском разных моделей.
-
Миф: у электромобилей BMW будет свой особый дизайн.
-
Правда: фирменный стиль сохранится для всех авто, независимо от двигателя.
3 интересных факта
• Neue Klasse — первая за десятилетия архитектура BMW, созданная "с нуля".
• Программная система управления получила название "Сердце радости".
• BMW открыто критикует Mercedes-Benz за раздельный подход к дизайну ДВС и EV.
Исторический контекст
-
2010-е годы — запуск первых массовых электромобилей BMW i3 и i8.
-
2020-е годы — развитие платформ CLAR и FAAR, адаптация их под гибриды и EV.
-
2025 год — официальное объявление о переходе к трём универсальным архитектурам.
-
2030-е годы — план постепенного увеличения доли электромобилей, но без отказа от ДВС.
