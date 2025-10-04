Льготы есть, спроса нет: как американцы отвернулись от BMW iX и сделали ставку на X5

BMW в США завершила третий квартал с неожиданным результатом: на фоне рекордного интереса к льготам на электромобили продажи электрифицированных моделей у баварцев сократились. В то время как конкуренты отчитывались о двузначном росте, компания зафиксировала минус. Однако ситуацию вытащили внедорожники и новая "пятёрка", показав мощный рывок.

Электрификация буксует

За июль-сентябрь BMW реализовала 16 096 электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки. Это на 2,8% меньше, чем год назад. При этом доля таких машин в продажах бренда за девять месяцев выросла до 20%, что подтверждает устойчивый интерес американцев к технологиям будущего.

Сильнее всего просел кроссовер BMW iX — лишь 3136 проданных авто против 4700 в прошлом году, падение составило почти треть. С начала 2025-го спрос на модель снизился на 11,6%. Подключаемый гибрид XM показал рост в третьем квартале (+32,6%), но в целом за год его продажи сократились почти на 12%.

BMW традиционно объединяет показатели по ряду моделей, не раскрывая точные цифры для каждого седана или купе. Например, данные по i4, i5 и 7 Series учитываются одной строкой.

Внедорожники на высоте

Основной вклад в рост обеспечили SUV. Популярные X3, X5 и X7 разошлись с двузначной прибавкой. Особенно выделился X5, чьи продажи подскочили на 47%. Новый BMW 5 Series стал главным триумфатором квартала: спрос утроился благодаря свежему поколению.

Купе 4-й и 8-й серий напротив потеряли позиции, уступив место более практичным моделям.

Сравнение: кто показал лучший результат

Модель/сегмент Изменение продаж (кв./год) BMW iX (электрокроссовер) -33% BMW XM (гибрид) +32,6% (квартал), -12% (год) BMW X5 (SUV) +47% BMW 5 Series (седан) x3 раза рост MINI (все модели) +37,6%

Советы шаг за шагом: как выбрать BMW в 2025 году

Определите приоритет: экономичность электромобиля или универсальность внедорожника. Уточните доступность налоговых льгот на электромобиль в вашем штате. Сравните расходы на зарядку (домашняя станция, общественные зарядки) с расходами на бензин. При покупке SUV обязательно изучите страховку: тарифы на X5 и X7 заметно выше, чем на седаны. Рассмотрите подписку на фирменный сервис BMW Ultimate Care — она включает ТО и замену шин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка iX без учёта стоимости домашней зарядной станции.

→ Последствие: долгие очереди на общественных точках зарядки.

→ Альтернатива: сразу закладывать в бюджет установку настенного зарядного устройства.

Ошибка: выбор гибрида XM в надежде на низкий расход.

→ Последствие: при редкой подзарядке расход топлива сопоставим с обычным внедорожником.

→ Альтернатива: выбирать гибрид только при возможности регулярной зарядки дома или на работе.

А что если…

А что если отменят налоговые льготы на электромобили? Вероятно, спрос в США резко снизится, особенно на дорогие модели вроде iX и i7. Тогда основным драйвером продаж снова станут SUV, где у BMW сильные позиции.

FAQ

Как выбрать между электромобилем и гибридом BMW?

Если есть доступ к зарядке дома или на работе — выгоднее электромобиль. При редких поездках на большие расстояния лучше гибрид.

Сколько стоит электромобиль BMW в США?

Базовый BMW i4 начинается примерно с 53 тыс. долларов, кроссовер iX — около 88 тыс., топовый i7 — свыше 120 тыс.

Что лучше: BMW X5 или iX?

X5 практичнее и универсальнее, особенно для семей. iX подойдёт тем, кто хочет "зеленый" имидж и современный опыт вождения.

Мифы и правда

Миф: электромобили BMW полностью избавляют от расходов.

Правда: содержание включает страховку, сервис, замену шин и установку зарядки.

Миф: гибриды всегда экономичнее бензиновых авто.

Правда: экономия возможна только при регулярной подзарядке.

Миф: спрос на электрокары растёт одинаково у всех брендов.

Правда: у BMW в третьем квартале зафиксирован спад.

3 интересных факта

В США MINI вырос на 37,6% и обошёл по динамике даже основную линейку BMW. Продажи X5 за квартал увеличились почти в полтора раза — лучший результат среди SUV. Суммарные продажи BMW в США за 9 месяцев — 275 385 авто, что на 8,5% выше прошлогоднего результата.

Исторический контекст

В истории BMW это не первый случай падения интереса к новым технологиям. В начале 2010-х электрокар BMW i3 тоже столкнулся с низким спросом из-за высокой цены и недостатка зарядной инфраструктуры. Однако компания сделала выводы и позже представила более массовые i4 и iX, которые укрепили позиции бренда в сегменте электрокаров.