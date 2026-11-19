BMW продолжает расчистку своих архивов, обнаруживая проекты, которые когда-то казались логичным развитием флагманского люкса, но так и не покинули пределов цеха. На этот раз BMW Classic представила концепт L7 на базе кузова E65 — автомобиля, который в середине 2000-х вызывал жаркие споры из-за своего дизайна эпохи Криса Бэнгла.

За основу взяли рестайлинговый 760Li 2005 года. Его растянули примерно на 51 сантиметр, причем всю прибавку сосредоточили в районе центральной стойки. В результате получился темно-синий лимузин длиной 5,53 метра. Для сравнения: он на 35 сантиметров длиннее обычного 760Li того времени и примерно на 14 сантиметров длиннее актуальной "семерки", что по габаритам приближает его к стандартному Rolls-Royce Ghost.

Такое решение с удлинением в районе B-стойки уже применялось в предыдущем поколении E38, где L7 считался одним из самых элегантных воплощений модели. В случае с E65 эта пропорция делает и без того массивный силуэт еще более монументальным, превращая задние двери в настоящие порталы в частную гостиную.

Внутри всё подчинено идее максимального комфорта для пассажиров второго ряда: отделка из светлой кожи, обилие дерева и отдельный люк в крыше. В центральной консоли предусмотрен холодильник и специальный отсек для вертикального хранения бутылок. Пространства в ногах столько, что пассажир может практически полностью вытянуть ноги, что редко удается даже в современных представительских седанах.

Интересно, что эта попытка создать "супер-семерку" не была первой. С 1997 по 2001 год BMW выпустила 899 экземпляров L7 на базе E38 с V12 объемом 5,4 литра. Те машины были длиннее стандартных 750iL на 25 сантиметров и продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, но не в США. Американский рынок видел только ранний L7 на базе E23, который, в отличие от более поздних версий, не имел удлиненной базы, а представлял собой просто максимально укомплектованную "семерку".

Почему же E65 L7 так и остался концептом, пролежав в тени 21 год? Официальных объяснений нет, но логика подсказывает два варианта: либо бизнес-кейс для столь специфического лимузина был слишком слабым, либо BMW опасалась внутренней конкуренции с Rolls-Royce, который перешел под крыло группы еще в 1998 году.

В 2027 году BMW планирует снова зайти на территорию ультра-люкса, представив версию флагмана под брендом BMW Alpina. Она займет нишу между стандартной 7-й серией и Rolls-Royce. Однако, в отличие от опыта с концептом L7 или современного подхода Mercedes-Maybach, удлинять колесную базу не планируют — инженеры считают, что текущих 3 215 мм между осями достаточно для создания эксклюзивного пространства без изменения габаритов кузова.