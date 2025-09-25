Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Двигатель
Двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:31

Двигатель вечности: BMW обещает, что бензин ещё долго будет в седле

Топ-менеджер BMW Йохен Голлер: эпоха ДВС не закончится никогда

Будущее автомобильной индустрии сегодня связывают в первую очередь с электромобилями, новыми аккумуляторами и зелёной энергетикой. Но даже на фоне мирового тренда крупнейшие автопроизводители стараются действовать гибко. В центре обсуждений оказалась BMW: её менеджеры открыто заявили, что бензиновые и дизельные двигатели ещё долго будут частью модельного ряда компании.

На автосалоне в Мюнхене руководитель направления продаж и бренда Йохен Голлер неожиданно бросил фразу, вызвавшую бурные споры.

"Эпоха ДВС не закончится никогда", — заявил топ-менеджер BMW Йохен Голлер.

Позднее пресс-служба уточнила: это была скорее шутка, чем официальная позиция концерна. Однако дискуссия о судьбе традиционных двигателей вновь оживилась.

Почему BMW не отказывается от ДВС

Компания подчёркивает: рынок автомобилей неоднороден. В Европе электрокары уже занимают около пятой части новых продаж. В США процесс идёт медленнее, а в Африке и части Азии бензиновые и дизельные модели сохраняют популярность.

Поэтому стратегия BMW базируется на многоуровневом подходе:

  • модернизация существующей платформы CLAR под бензиновые и гибридные версии;

  • выпуск электрокаров на новой архитектуре Neue Klasse;

  • развитие альтернативных технологий, включая синтетическое топливо.

Фактически, концерн готов предложить клиентам три пути: классические ДВС, гибриды и полностью электрические модели.

Сравнение подходов

Производитель Подход к ДВС Ставка на электромобили Гибридные решения
BMW Сохраняет бензиновые и дизельные моторы, развивает синтетику Новая платформа Neue Klasse Активно
Mercedes Сокращает ДВС в премиум-сегменте EQ-линейка, но продажи падают Есть
Audi Переносит акцент на EV, но оставляет бензиновые версии для Китая e-tron Есть
Toyota Сильный фокус на гибридах EV ограниченно Гибриды — ключевой продукт

Советы шаг за шагом: как выбрать между ДВС, гибридом и электрокаром

  1. Определите свой региональный контекст. В Европе выгоднее брать электромобиль: действует развитая сеть зарядных станций и льготы.

  2. Для США и России гибрид может стать оптимальным выбором: совмещает экономию топлива и привычный запас хода.

  3. Если живёте в регионе с дефицитом зарядок, лучше пока выбирать классический бензиновый мотор — например, BMW 3 Series с обновлённым двигателем.

  4. Рассчитайте бюджет на обслуживание: электрокар дешевле в сервисе, но требует дорогих батарей.

  5. Не забывайте о страховании: тарифы на электромобили и гибриды пока выше, чем на ДВС.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электрокара в регионе без зарядных станций.
    → Последствие: невозможность полноценно использовать авто.
    → Альтернатива: гибрид BMW X5 или бензиновый X3.

  • Ошибка: экономия на топливе за счёт дешёвого бензина.
    → Последствие: износ двигателя, дорогой ремонт.
    → Альтернатива: использовать рекомендованное топливо или перейти на гибрид.

  • Ошибка: игнорирование будущих ограничений на ДВС в городах.
    → Последствие: запрет въезда, штрафы.
    → Альтернатива: рассмотреть покупку электромобиля BMW iX3.

А что если…

А что если синтетическое топливо станет массовым? Тогда даже привычные моторы получат вторую жизнь: экологичность возрастёт, а владельцы не потеряют в удобстве. BMW активно тестирует такие разработки.

Плюсы и минусы

Технология Плюсы Минусы
ДВС Дешевле при покупке, развитая сеть заправок, привычный сервис Зависимость от топлива, экологические ограничения
Гибрид Экономия топлива, универсальность, гибкость Дороже ДВС, сложнее в ремонте
Электрокар Экологичность, низкая стоимость обслуживания, налоговые льготы Высокая цена, ограниченный запас хода, зависимость от зарядной сети

FAQ

Как выбрать между BMW с ДВС и электрокаром?
Определяющим фактором станет наличие зарядной инфраструктуры и личный стиль вождения.

Сколько стоит электромобиль BMW?
Средняя цена новых моделей iX3 и i4 варьируется от €55 тыс. до €70 тыс. в зависимости от комплектации.

Что лучше для долгих поездок — гибрид или электрокар?
Для трассы более удобен гибрид: у него нет ограничений по дальности, в отличие от чистого EV.

Мифы и правда

  • Миф: через пять лет ДВС полностью исчезнут.
    Правда: по прогнозам, бензиновые моторы сохранятся как минимум до середины 2030-х годов.

  • Миф: электрокар не требует затрат.
    Правда: батареи со временем деградируют и требуют дорогостоящей замены.

  • Миф: гибриды — временная технология.
    Правда: Toyota и BMW делают ставку именно на гибриды как на промежуточный этап.

3 интересных факта

  1. Первый серийный электромобиль BMW i3 появился ещё в 2013 году и стал культовой моделью.

  2. Платформа Neue Klasse названа в честь легендарной линейки BMW 1960-х годов, которая спасла компанию от банкротства.

  3. BMW тестирует совместные проекты по созданию зарядных станций вместе с Mercedes и другими брендами.

Исторический контекст

  • 1972 год: BMW показала первый электрический прототип 1602 Electric на Олимпийских играх в Мюнхене.

  • 1994 год: концерн приобрёл Rover, что дало опыт в разработке компактных моторов.

  • 2013 год: запуск i3 и i8 — первые массовые электромобили BMW.

  • 2025 год: старт новой архитектуры Neue Klasse, которая определит будущее бренда.

