Двигатель вечности: BMW обещает, что бензин ещё долго будет в седле
Будущее автомобильной индустрии сегодня связывают в первую очередь с электромобилями, новыми аккумуляторами и зелёной энергетикой. Но даже на фоне мирового тренда крупнейшие автопроизводители стараются действовать гибко. В центре обсуждений оказалась BMW: её менеджеры открыто заявили, что бензиновые и дизельные двигатели ещё долго будут частью модельного ряда компании.
На автосалоне в Мюнхене руководитель направления продаж и бренда Йохен Голлер неожиданно бросил фразу, вызвавшую бурные споры.
"Эпоха ДВС не закончится никогда", — заявил топ-менеджер BMW Йохен Голлер.
Позднее пресс-служба уточнила: это была скорее шутка, чем официальная позиция концерна. Однако дискуссия о судьбе традиционных двигателей вновь оживилась.
Почему BMW не отказывается от ДВС
Компания подчёркивает: рынок автомобилей неоднороден. В Европе электрокары уже занимают около пятой части новых продаж. В США процесс идёт медленнее, а в Африке и части Азии бензиновые и дизельные модели сохраняют популярность.
Поэтому стратегия BMW базируется на многоуровневом подходе:
-
модернизация существующей платформы CLAR под бензиновые и гибридные версии;
-
выпуск электрокаров на новой архитектуре Neue Klasse;
-
развитие альтернативных технологий, включая синтетическое топливо.
Фактически, концерн готов предложить клиентам три пути: классические ДВС, гибриды и полностью электрические модели.
Сравнение подходов
|Производитель
|Подход к ДВС
|Ставка на электромобили
|Гибридные решения
|BMW
|Сохраняет бензиновые и дизельные моторы, развивает синтетику
|Новая платформа Neue Klasse
|Активно
|Mercedes
|Сокращает ДВС в премиум-сегменте
|EQ-линейка, но продажи падают
|Есть
|Audi
|Переносит акцент на EV, но оставляет бензиновые версии для Китая
|e-tron
|Есть
|Toyota
|Сильный фокус на гибридах
|EV ограниченно
|Гибриды — ключевой продукт
Советы шаг за шагом: как выбрать между ДВС, гибридом и электрокаром
-
Определите свой региональный контекст. В Европе выгоднее брать электромобиль: действует развитая сеть зарядных станций и льготы.
-
Для США и России гибрид может стать оптимальным выбором: совмещает экономию топлива и привычный запас хода.
-
Если живёте в регионе с дефицитом зарядок, лучше пока выбирать классический бензиновый мотор — например, BMW 3 Series с обновлённым двигателем.
-
Рассчитайте бюджет на обслуживание: электрокар дешевле в сервисе, но требует дорогих батарей.
-
Не забывайте о страховании: тарифы на электромобили и гибриды пока выше, чем на ДВС.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка электрокара в регионе без зарядных станций.
→ Последствие: невозможность полноценно использовать авто.
→ Альтернатива: гибрид BMW X5 или бензиновый X3.
-
Ошибка: экономия на топливе за счёт дешёвого бензина.
→ Последствие: износ двигателя, дорогой ремонт.
→ Альтернатива: использовать рекомендованное топливо или перейти на гибрид.
-
Ошибка: игнорирование будущих ограничений на ДВС в городах.
→ Последствие: запрет въезда, штрафы.
→ Альтернатива: рассмотреть покупку электромобиля BMW iX3.
А что если…
А что если синтетическое топливо станет массовым? Тогда даже привычные моторы получат вторую жизнь: экологичность возрастёт, а владельцы не потеряют в удобстве. BMW активно тестирует такие разработки.
Плюсы и минусы
|Технология
|Плюсы
|Минусы
|ДВС
|Дешевле при покупке, развитая сеть заправок, привычный сервис
|Зависимость от топлива, экологические ограничения
|Гибрид
|Экономия топлива, универсальность, гибкость
|Дороже ДВС, сложнее в ремонте
|Электрокар
|Экологичность, низкая стоимость обслуживания, налоговые льготы
|Высокая цена, ограниченный запас хода, зависимость от зарядной сети
FAQ
Как выбрать между BMW с ДВС и электрокаром?
Определяющим фактором станет наличие зарядной инфраструктуры и личный стиль вождения.
Сколько стоит электромобиль BMW?
Средняя цена новых моделей iX3 и i4 варьируется от €55 тыс. до €70 тыс. в зависимости от комплектации.
Что лучше для долгих поездок — гибрид или электрокар?
Для трассы более удобен гибрид: у него нет ограничений по дальности, в отличие от чистого EV.
Мифы и правда
-
Миф: через пять лет ДВС полностью исчезнут.
Правда: по прогнозам, бензиновые моторы сохранятся как минимум до середины 2030-х годов.
-
Миф: электрокар не требует затрат.
Правда: батареи со временем деградируют и требуют дорогостоящей замены.
-
Миф: гибриды — временная технология.
Правда: Toyota и BMW делают ставку именно на гибриды как на промежуточный этап.
3 интересных факта
-
Первый серийный электромобиль BMW i3 появился ещё в 2013 году и стал культовой моделью.
-
Платформа Neue Klasse названа в честь легендарной линейки BMW 1960-х годов, которая спасла компанию от банкротства.
-
BMW тестирует совместные проекты по созданию зарядных станций вместе с Mercedes и другими брендами.
Исторический контекст
-
1972 год: BMW показала первый электрический прототип 1602 Electric на Олимпийских играх в Мюнхене.
-
1994 год: концерн приобрёл Rover, что дало опыт в разработке компактных моторов.
-
2013 год: запуск i3 и i8 — первые массовые электромобили BMW.
-
2025 год: старт новой архитектуры Neue Klasse, которая определит будущее бренда.
