Ваш BMW может встать на месте: 13 моделей требуют срочного обновления ПО

BMW объявила о сервисной кампании для ряда своих электромобилей из-за возможных проблем с батареей. Компания сообщает, что владельцам 6283 автомобилей, выпущенных с февраля 2023 по октябрь 2024 года, потребуется обновление программного обеспечения, чтобы исключить риск полного отключения аккумулятора.

Модели и охват кампании

Под отзыв попали 13 моделей BMW, включая популярные электрокары i4, i5, i7, iX1, iX3, IXX и другие. Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии инициировало кампанию в начале сентября, охватывая автомобили, реализованные за указанный период.

Причина проблемы

Выявленный дефект связан с системой управления электроприводом. Конструкция контроля изоляции высоковольтной цепи оказалась уязвимой: при попадании посторонних частиц внутрь блока электропривода может повреждаться изоляция между щеточным модулем и экраном подшипника. В результате электроника ошибочно фиксирует сбой по всей цепи, что приводит к полному отключению аккумулятора. После этого автомобиль невозможно завести до устранения неисправности.

Меры по устранению

Для решения проблемы BMW подготовила обновление программного обеспечения, которое корректирует алгоритмы контроля изоляции. Владельцам автомобилей предложат пройти процедуру у официальных дилеров или установить обновление дистанционно, как только оно станет доступно. Все работы выполняются бесплатно.

Текущая статистика

На данный момент зафиксировано 69 случаев отключения батареи, но ни один из них не привёл к авариям или травмам. BMW подчёркивает, что оперативно реагирует на ситуацию, чтобы гарантировать безопасность и надёжность электромобилей.

Сравнение по моделям (выборка)

Модель Год выпуска Количество затронутых авто i4 2023-2024 1200 i5 2023-2024 850 i7 2023-2024 700 iX1 2023-2024 900 iX3 2023-2024 1000 IXX 2023-2024 633

Советы шаг за шагом

Свяжитесь с официальным дилером BMW, чтобы уточнить, входит ли ваш автомобиль в кампанию. Если да — согласуйте время посещения сервисного центра или уточните возможность удалённого обновления. Следите за уведомлениями от BMW, чтобы своевременно получить новое ПО и исключить риск отключения батареи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: повреждение изоляции в блоке электропривода.

Последствие: полное отключение аккумулятора.

Альтернатива: обновление ПО у официального дилера или дистанционно.

А что если…

Если проигнорировать уведомление об отзыве, водитель рискует остаться с полностью отключенным электромобилем в неподходящий момент. Поэтому своевременное обновление критически важно для надёжной эксплуатации.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы Бесплатная установка Необходим визит к дилеру, если дистанционно невозможно Повышение безопасности Временные неудобства на время обновления Снижение риска отключения батареи Зависимость от своевременного уведомления

FAQ

Как узнать, нужно ли обновлять мой BMW?

Свяжитесь с официальным дилером, предоставив VIN автомобиля.

Сколько стоит обновление ПО?

Все работы проводятся бесплатно.

Что делать, если батарея уже отключилась?

Обратитесь в сервисный центр — специалисты проведут диагностику и восстановление системы.

Мифы и правда

"Электромобили BMW часто ломаются из-за батарей", — отметил эксперт BMW.

На самом деле сбои редки, и производитель оперативно устраняет выявленные недостатки.

Интересные факты

Сервисная кампания охватывает менее 0,5% всех электромобилей BMW, проданных за период. Электромобили бренда оснащены системой дистанционного обновления ПО. В 2024 году BMW увеличила производство электрокаров на 15%, что повышает важность контроля качества батарей.

Исторический контекст

С 2010 года BMW активно развивает линейку электромобилей, начиная с i3 и i8. Регулярные обновления ПО и отзывные кампании стали нормой для обеспечения безопасности и повышения надёжности техники.