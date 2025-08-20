Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW I7
BMW I7
© Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:05

Легендарный Mercedes отправили в прошлое: чем новый президент Польши удивил страну

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series

Смена власти в Польше отразилась не только на политической жизни страны, но и на автопарке первого лица. Новый президент Кароль Навроцкий предпочёл отказаться от лимузина своего предшественника и выбрал более современный вариант — бронированный седан BMW 7 Series.

Президентский выбор

Анджей Дуда пользовался легендарным Mercedes W140, который в своё время получил прозвище "S-класс для вечности" за надёжность и долговечность. Однако Навроцкий решил сделать ставку на инновации и безопасность, пересев в BMW 7 Series Protection. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские источники.

Новый автомобиль обошёлся государству примерно в два миллиона злотых — это более полумиллиона долларов. BMW производит такие машины исключительно под индивидуальные заказы, учитывая требования безопасности и особенности эксплуатации.

Безопасность на первом месте

Главная особенность версии Protection — высокий уровень защиты. Автомобиль оснащён пуленепробиваемыми стёклами, усиленным кузовом и системой фильтрации воздуха, которая способна защитить пассажиров даже в случае химической атаки.

"Подобные автомобили создаются не только для удобства, но и для того, чтобы гарантировать безопасность первых лиц государства", — отмечают эксперты.

Технические характеристики

Под капотом бронированного лимузина — 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 530 лошадиных сил. Несмотря на внушительный вес автомобиля, он разгоняется до 100 км/ч всего за 6,6 секунды. Это серьёзный показатель даже для представительского класса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Hispano-Suiza H6C 1924 года выиграл главный приз Pebble Beach Concours d’Elegance 2025 сегодня в 11:27

Машина, которая пахнет деревом: Hispano-Suiza с кузовом из лодочных досок

Победитель Pebble Beach 2025 удивил не только деревянным кузовом, но и странным выхлопом. Оказалось, это редкий эксперимент с вакуумным глушителем.

Читать полностью » В июле 2025 года расходы на покупку новых авто в России выросли до 389,7 млрд рублей сегодня в 10:16

Стоит ли покупать авто сейчас: июльский всплеск показал неожиданный тренд

Россияне в июле потратили на новые автомобили 389,7 млрд рублей — рост на 35,5% к июню, но всё же меньше, чем год назад. Что стоит за этой динамикой?

Читать полностью » Автоюрист Шумский назвал неожиданные причины лишения водительских прав в России сегодня в 9:12

Наказание оказалось жёстче алкоголя за рулём: водители не верят, что это реально

В России можно лишиться водительских прав не только за пьяную езду или выезд на встречку. Рассказываем о неожиданных случаях, которые оборачиваются судом.

Читать полностью » Нилов обратился в Центробанк с предложением ввести ОСАГО для средств индивидуальной мобильности сегодня в 8:51

Электросамокаты в России хотят приравнять к машинам — но есть один нюанс

В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для электросамокатов и других СИМ. Почему это может изменить правила дорожного движения — читайте в материале.

Читать полностью » Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг за 6:48 — быстрее Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS сегодня в 8:02

Фургон, который унизил суперкары: Ford SuperVan шокировал Нюрбургринг

Электрический Ford SuperVan 4.2 удивил Нюрбургринг: его результат оказался быстрее Mustang GTD и суперкаров, а впереди — новые рекорды.

Читать полностью » Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке сегодня в 7:58

Расход падает до 15%: водители удивились, что секрет кроется не в машине

Автоэксперт назвал 5 простых приёмов, которые помогут снизить расход топлива на машине с АКПП. Эти советы легко применить и дают ощутимую экономию.

Читать полностью » Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — сегодня в 7:15

Вот кто вырвался в топ продаж на вторичке в июле в России — обошёл даже корейцев

В июле рынок подержанных авто в России вышел на новый уровень: рост продаж превысил 21%, а некоторые модели прибавили почти треть к результатам июня.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как ротация шин увеличивает ресурс до 70 тысяч км сегодня в 6:55

Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя

Почему шины изнашиваются неравномерно и как простая перестановка колёс способна увеличить их срок службы почти вдвое — разбор от автоэкспертов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Красота и здоровье

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут
Спорт и фитнес

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Наука и технологии

Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи
Туризм

Блогер показал, как найти домик в центре Ялты за 2000 рублей в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru