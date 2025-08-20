Легендарный Mercedes отправили в прошлое: чем новый президент Польши удивил страну

Смена власти в Польше отразилась не только на политической жизни страны, но и на автопарке первого лица. Новый президент Кароль Навроцкий предпочёл отказаться от лимузина своего предшественника и выбрал более современный вариант — бронированный седан BMW 7 Series.

Президентский выбор

Анджей Дуда пользовался легендарным Mercedes W140, который в своё время получил прозвище "S-класс для вечности" за надёжность и долговечность. Однако Навроцкий решил сделать ставку на инновации и безопасность, пересев в BMW 7 Series Protection. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские источники.

Новый автомобиль обошёлся государству примерно в два миллиона злотых — это более полумиллиона долларов. BMW производит такие машины исключительно под индивидуальные заказы, учитывая требования безопасности и особенности эксплуатации.

Безопасность на первом месте

Главная особенность версии Protection — высокий уровень защиты. Автомобиль оснащён пуленепробиваемыми стёклами, усиленным кузовом и системой фильтрации воздуха, которая способна защитить пассажиров даже в случае химической атаки.

"Подобные автомобили создаются не только для удобства, но и для того, чтобы гарантировать безопасность первых лиц государства", — отмечают эксперты.

Технические характеристики

Под капотом бронированного лимузина — 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 530 лошадиных сил. Несмотря на внушительный вес автомобиля, он разгоняется до 100 км/ч всего за 6,6 секунды. Это серьёзный показатель даже для представительского класса.