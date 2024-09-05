BMW и Toyota планируют сотрудничать в производстве и обслуживании водородных автомобилей

Немецкая компания BMW и японская Toyota объявили о сотрудничестве в разработке электромобилей на водородных топливных элементах. Эти автомобили будут созданы для покупателей, которые не имеют доступа к зарядным станциям для электромобилей или нуждаются в возможности проехать большие расстояния без доступа к ним.
Первые модели водородных автомобилей BMW появятся на рынке в 2028 году. Силовые установки для них будут разработаны совместно с Toyota.
Электромобили на топливных элементах получают энергию не от аккумулятора, а от электричества, которое вырабатывается в результате взаимодействия водорода и кислорода внутри топливного элемента. Заправка таких машин будет проходить быстрее, чем зарядка традиционных электромобилей, и будет напоминать заправку топливом на обычных АЗС.
Однако BMW не рассматривает водородные автомобили как замену электромобилям на аккумуляторах. Компания считает, что эти технологии скорее дополняют друг друга.
Toyota и BMW также планируют развивать инфраструктуру для заправки водородных автомобилей. Это будет включать создание сети зарядных станций и заправочных пунктов, где можно будет заправить водородом автомобили на топливных элементах.
Фто: From Wikimedia Commons/ MJTR. Edited with PS by Mariordo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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